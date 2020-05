Safiirka Somaliland ee Dalalka Normay, Denmark iyo Finland oo Sheegay in Qarannimada Somaliland ku Timid Dhiig loo Daadiyey

Hargeysa (HargeisaPress)- Safiirka dalka Jamhuuriyadda Somaliland u qaabilsan dalalka Norway, Denmark iyo Finland,danjire Maxamed Maxamuud Aadan ayaa bulshada u soo jeediyey dardaaran la xidhiidha qarannimada Somaliland oo uu xusay inay ku timid dhiigga mujaahidiintii dalkan xorayntiisa u soo halgamay.

Danjire Maxamed Maxamuud Aadan oo fariin la xidhiidha hambalyada xuska sannad-guurada 29-aad ee ka soo wareegtay maalintii dib loona soo noqday madaxbannaanida Jamhuuriyadda Somaliland 18 May 1991-kii u diray bulshada reer Somaliland, gaar ahaan dadka qurbo-joogga ah, waxa uu sheegay in ummaddaha adduunka lagu qiimo hadba sida ay u xormeeyaan, una ilaaliyaan dadka u soo halgamay xoriyadda dalalkooda.

“Jamhuuriyadda Somaliland waxay ku timid halgan, waxaanna u daatay dhiig badan, waxaanna xusid mudan in dhammaanba dadkii u geeriyooday halgankii xornimo-u-dagaalanka Jamhuuriyadda Somaliland in aynu u ducayno, waxayna aynu leenahay Ilaahay jannada ha geeyo dhammaantood, dhiigooduna waa waxa ay maanta ku joogto Jamhuuriyadda Somaliland ee ay ku jirto, intii kale ee ku dhaawacantay ama ku agoomowday ama ku xoolo-weyday iyagana Ilaahay jasaa’i ha ka siiyo. Inta nool waxay innooga baahan tahay in aynu tixgelino, waddanka ama umaddaha adduunkana waxa lagu qiyaasaa hadba sida ay u tixgeliyaan dadkii u soo halgamay dalalkooda, markaa waxa aan rajaynaynaa inay ixtiraam idinku dhex joogaan inta nooli maanta.”

Waxa kaloo uu sheegay in Ciidammada kala duwan ee qaranku ay yihiin rukunnada ay ku taagan tahay, kuna jirto Jamhuuriyadda Somaliland, waxaannu yidhi; “Ciidammada kala duwan ee dalka waxa aan leeyahay waxa ay Somaliland ku jirtaa waa ilaalintiina, foojignaantiina, nabadgelyada Somaliland ee aad u taagan tihiin habeen iyo maalinba ee Ilaahay ha idinka jasaa’i siiyo.”

Safiirka, ayaa sidoo kale fariin u diray jaaliyadaha Somaliland ee ku nool dalalka kala duwan ee caalamka, waxaannu yidhi; “Jaaliyadaha kala duwan waxa aan leeyahay; maanta waddankeennu wuu inoo baahan yahay, waxaana jira cudur aad iyo aad u adag oo innaga oo Yurub joogna ama Maraykan joogna aynu aragnay sida uu dadka u gelayo iyo sida uu u laynayo, markaa haddii aynu nahay Jaaliyadaha kala duwan ee ku nool Adduunyada oo dhan ee ka soo jeeda Somaliland waxa la innooga baahan yahay in aad ka qaybqaadataan sidii xannuunkaan loo xakammayn lahaa oo aad uga qaybqaadataan dhinaca wacyigelinta oo qof walba oo qurba-joog ah wuu la hadli karaa qof dalka Somaliland jooga oo marka aad la hadlayso in aad u sheegto khatarta uu cudurkani leeyahay iyo sida uu u nabadgelin karo naftiisa iyo nafaha kale ee reer Somaliland, arrinkaasina waa mid aad u muhiim ah. Waxa kaloo aad uga qaybqaadan kartaan dhaqaale oo maanta waynu ognahay sida uu u curyaamiyey dhaqaalihii adduunka, innagana dan-yarteenii maanta xaaladda ay ku sugan tahay waa xaalad aad iyoa aad u adag, markaa waxa loo baahan yahay in aynu ka qaybqaadano oo aynu doorkeena ka qaadano dedaallada lagu jiro oo aynu raadino adduunka meelaha lacagaha loo dirayo, cidda ururinaysa oo aynu ka qaybqaadano in aynu dadkeena dan-yarta ah taakulayno oo caawino.”

Waxaannu Safiirka Somaliland ee dalalka Norway, Denmark iyo Finland uu si weyn ugu mahadnaqay tujaarta kala duwan ee dalka Somaliland iyo shirkadaha waaweyn ee taakulaynta kala duwan ka gaystay dedaalka ay Dowladda Somaliland kula jirto xakammaynta xannuunka Covid-19, isagoo xusay inay muujiyeen dareenkooda ah sida ay ugu damqanayaan ummadda, isla markaana ay garab taagan yihiin xiliyada adag, waxaannu soo jeediyey in la badiyo ducooyinka, salaaddaha iyo Alle-bariga si Ilaahay ummadda uga dul-qaado xannuunkan, ugana ilaaliyo inuu si xooggan ugu dhex faafo, isagoo xusay in ducadu ka mid tahay waxyaabaha ugu waaweyn ee lagula dagaalamayo Coronavirus.

“Dedaaladeennu meel fiican ayey marayaan, Insha Allaah sannadkaas sannadkiisa kale waxa aynu ku gaadhi doonaa innaga oo gaadhnay himilooyinkii aynu lahayn. Alle ha inoo adkeeno nabadda, Alle ha innaga kor-qaado cudurrada culus ee imminka adduunka ku habsaday. Qarannimada Somaliland waa wax aynu wada leenahay oo mucaaridna ma laha muxaafidna ma laha, markaa waxa la innooga baahan yahay muwaadinimo, khaasatan xiligan adag ee aynu maanta ku jirno, waxa kaloo la innooga baahan yahay iscaawin iyo istaakulayn,” ayuu yidhi Safiirku.

