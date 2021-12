Rooble Oo Ka Jawaabay Shaqo Ka Joojinta Uu Farmaajo Ku Sameeyay

By admin

Muqdisho (HP): Raysal Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble, ayaa ka jawaabay amarka shaqo ka joojinta ah ee uu xalay ku sameeyay madaxweyne Maxamed C/laahi Farmaajo.

Maxamed Xuseen Rooble, ayaa tallaabadaasi ku tilmaamay inuu Farmaajo u jeedadiisu tahay inuu carqaladeeyo doorashada dalka ka socota si uu xafiiska ugu sii joogo si sharci darro ah.

Waxaanu sheegay Rooble, in warka ka soo baxay madaxweynihii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee khuseeya shaqada Ra’iisul Wasaaraha iyo isku daygiisa in uu ciidan kula wareego xafiiska Ra’iisul Wasaaraha.

In ay yihiin tallaabooyin baal marsan dastuurka iyo sharciyada dalka, mas’uuliyadda wixii ka dhashana waxaa qaadaya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.

Halkan Ka Daawo Rooble Oo Arrrimahaasi Ka Hadlaya:

