Maxay tahay sababta loo joojiyay tartankii kubadda ee gabdhaha Somaliland?

“Horta Wasaarad ahaan waxaan dhiirrigalinnaa in wiilasha iyo gabdhuhu ay helaan fursado isku mid ah oo dhinaca ciyaaraha ah, laakiin aan baal marsaneyn shareecada Islaamka. Waa in habluhu ay meel asturan ku ciyaaraan, waa in aysan raggu daawanin, waana in aan muuqaalladooda la baahinin oo aan lagu arkin telefishinnada iyo baraha bulshada,” ayuu yidhi.

Tallaabada ay qaadeen ayuu ku tilmaamay mid ku timid xad gudubyo lagu sameeyay sharcigii loo dajiyay tartanka kubadda cagta ee gabdhaha Somaliland.

“Runtii waxaa isbaddalay arrintii. Waxaa tartanka loo sameeyay xayeysiis, waxaa lagu wareystay hablihii, waxaa dhex joogay wiilal ciyaaryahanno ah oo dhahaya gabdhaheenna waxaan u taageereynaa sidii ay noo taageeri jireen, arrintaasna waa mid sharciga baar marsan.

“Waxaa kale oo baraha bulshada lasoo dhigay sawirro iyo muuqaallo muujinaya gabdhihii oo xiran saraawiil gaagaaban, taas ayaana keentay in la joojiyo tartanka, ilaa inta waxyaabaha qalloocan la toosinayo,” ayuu yidhi Agaasimaha ciyaaraha ee Somaliland, Cabdirashiid Ceydiid Yaasiin.