Maxaa Somaliland Uga Meel Yaala In China Maalgashado?

Taipei (HP): Wasiirka wasaaradda horumarinta maalliyada Somaliland Dr. Sacad Cali Shire, ayaa sheegay in Somaliland ay u furan tahay maalgashi kasta.

Waxaanu tilmaamay in xataa China maal gashan karo, ay xaq u leedahay in ay xidhiidh la samaysato cidda ay rabto.

Muuqbaahiyaha laga leeyahay Taiwan ee TVBSNews, oo waraysi gaar ah ka qaaday wasiir Shire, ayaa waydiiy waxa ay Somaliland samayn lahayd haddii uu China Somaliland maalgashado, balse uu ku xidho in ay xidhiidhka u jarto Taiwan.

Wasiir Shire, ayaa ku jawaabay in Somaliland ay u furan tahay maalgashi kasta, oo xataa China maalgashan karo, laakiin ay iyadu leedahay go’aanka cidda ay rabto in ay xidhiidh la samaysato.

“Somaliland way u furan tahay cidkasta oo maalgashanaysa oo uu China ku jiro, laakiinse marka ay noqoto go’aamada yada iyo siyaasada yada cidda aanu doonayno in aanu xidhiidh la yeelano.

Waxaan filayaa in ay tahay xuquuq gaar ah oo aanu leenahay” ayuu yidhi Dr. Sacad Cali Shire, wasiirka wasaaradda Maaliyadda Somaliland oo ka mid ahaa weftigii dhawaan booqashaqadda ku tegay dalka Taiwan.

Geesta kale xukuumadda Somaliland ayaa hore dowlada China uga diiday in ay xidhiidhka Taiwan dhaafsato maalgashi uu China ku sameeyo Somaliland.

Hargeisa Press.com/Hargeisa Office.