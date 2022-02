Hargaysa: Xukuumadda iyo Basaska Dadweynaha iyo Booyadaha Biyaha Oo Kulan Yeeshay

By admin

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Hargaysa (HP): Waxaa xal laga gaadhay qiimo korodh ay sameeyeen basaska dadweynaha iyo Booyadaha biyaha dhaamiya ee ka dhex shaqeeya caasimadda Hargaysa oo maalmahan kordhiyay qiimaha lagu raaco.

Wasiir Wasaaradda Arrimaha Gudaha Somaliland Maxamed Kaahin Axmed, ayaa shir gudoomiyey shir ku saabsanaa soo af-jarida khilaafkii Booyadaha Biyaha ee Caasimada Hargeisa iyo Basaska dadweynaha, kuwaasoo ku saabsanaa cabashada qiimaha shiidaalka oo kor u kacay.





Shirkan waxaa ka soo qayb galay labada Gudi ee ay kala leeyihiin Gudida Booyadaha Biyaha Hargeisa iyo Gudida ay ku midaysan yihiin Basaska dadweynaha.

Kulan waxaa wasiir Maxamed Kaahi Axmed, ku wehelinayey Wasiirka Wasaaradda Ganacsiga iyo Dalxiiska Maxamuud Xasan Sacad (Saajin), Wasiir Kuxigeenka Wasaaradda Ganacsiga iyo Dalxiiska Muuse Selef, Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Arimaha Gudaha Cabdirashiid Xirsi Cali.

Maayarka Caasimada Hargeisa Cabdikariim Axmed Mooge, Maareeyaha Wakaalada Biyaha Hargeisa Maxamed Daarood,Badhasaab Kuxigeenka Gobolka Maroodi Khadar Baaruud iyo Agaasimaha Warbaahinta ee Wasaaradda Arimaha Gudaha JSL.





Kulan oo qaatay saacado badan ayaa ku soo dhamaaday is faham laga gaadhay cabashadii Booyadaha iyo Basaska dadweynaha, iyada oo la isla qaatay in markasta loo tudho bulshada waqtigan Jiilaalka ah iyo in markasta laga wada socdo wixii soo kordha,iyada oo ay Xukuumadduna markasta diyaar u tahay xalinta hadba wixii soo kordha.





Hargeisa Press.com/Hargeisa Office.