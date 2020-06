Madaxweynaha Somaliland oo Tababar U Soo Xidhay Dufcaddii Labaad Ee Dhallinyarada Shaqo Qaran (SAWIRRO)

By shiine Elmi

Darar-weyne (HargeisaPress) -Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland, Mudane Muuse Biixi Cabdi, ayaa maanta tababar usoo xidhay dufcaddii labaad ee carbiska shaqo qaran oo uu tababar ugu soo dhammaaday deegaanka Darar-weyne oo dhinaca waqooyi Bari kaga beegan caasimadda Hargeysa.

Munaasibad kooban oo uu madaxweynuhu kusoo xidhayey dufcadda labaad ee dhallinyarada Barnaamujka Shaqo-qaran oo uu himiladiisa iyo hirgelintiisaba lahaa, ayaa waxa kala qayb-galay xubno kamid ah golaha wasiirrada, taliyayaasha ciidamada kala duwan ee qaranka, hormuudka barnaamujka shaqo qaran iyo marti-sharaf kale oo kooban, waxana goobta laga jeediyey hadallo salka ku haya guulaha uu barnaamujkani guud ahaan qaranka, dhiirrigelinta dhallinyarada iyo sida uu wax uga taray is-dhexgalka iyo is fahanka bulshada.

Agaasimaha guud ee Barnaamujka shaqo qaran Maxamed Xuseen Cismaan (Mu’addinka) oo ugu horrayn oo madasha hadal hadal dhinacyo badan leh ka jeediyey, ayaa ku dheeraaday waxyaabaha ay maamul ahaan ka qabteen horumarinta iyo dhammaystirka dhammaanba adeegyada Aas-aasiga ah ee ay u baahan yihiin da’yarta lagu carbinayo Akadamiyadda Darar-weyne oo haatan maraysa heer wanaagsan, waxana uu madaxweynaha uga mahadnaqay hindisihiisa guulaystay ee dhidibada loogu taagay Barnaamujka Shaqo-qaran oo ay ka aflaxeen Kumannaan dhallinyaro ahi.

Agaasime Maxamed Xuseen Cismaan waxa uu shaaca ka qaaday in guulaha ugu waaweyn ee uu Barnaamujkani qaranka usoo hooyey ay ugu muhiimsan yihiin inuu meesha ka saaray dhaqamadii gurracnaa ee gacan-togaalaynta, kor u qaaday caddaaladda muwaadiniinta dhexdooda, waxana isaga oo arrimahaas ka hadlaya uu yidhi, “Waxan si weyn ugu qanacsanahay in hawlgalka shaqo qaran uu quus geliyey dhaqankii liitay ee Musuqmaasuqa iyo mad-madowga, korna u qaaday sugidda caddaaladda, maamul-wanaagga iyo kalsoonida shacabka ee sharci loo siman yahay, tiirarka maamul-wanaagga ayeyna kamid tahay in hawl kasta oo la qabanayaa ay yeelato nidaam sugan iyo xeer lagu ilaaliyo oo ay ku wada-baarugsan yihiin dhinacyada hawshaasi kordhiso.”

Isaga oo hadalkiisa sii wata, waxa uu agaasimuhu xusay in dhallinyarada lagu carbiyey barnaamujka Shaqo-qaran, ay madaxweynaha uga mahadnaqayaan wax wada-lahaanshaha iyo wadaagga dawladnimada,“Madaxweyne Barbaarta shaqo-qaran guud ahaan iyaga oo u han weyn qarankooda waxa ay ugu bogaadinayaan tallaabooyinka toolmoon ee aad u qaadday dhinaca caddaaladda bulshada, kobcinta wax wada-lahaanshaha, wadaagga dawladnimada iyo khayraadka dalka iyo maamul-wanaagga,” ayuu yidhi Agaasime Maxamed Xuseen Cismaan.

Taliyayaasha ciidamada militeriga iyo Booliska iyo wasiirka Gaadiidka iyo horumarinta Jidadka oo hadalka u kala dambeeyey, ayaa si guud u hambalyeeyey guusha ballaadhan ee Barnaamujka shaqo-qaran oo kamid ah himilooyinka ugu waaweyn ee madaxweynaha qaranku uu u guulaystay ee uu shaqo-abuurka, is-dhexgalka da’yarta iyo hilaadinta himilada barbaarta da’da yar ee reer Somaliland u soo kordhiyey.

Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland, Mudane Muuse Biixi Cabdi oo munaasibadda ka hadlay, ayaa ugu horrayn bogaadiyey dhallinyarada ka aflaxday kulliyada Shaqo-qaran, waxana uu tilmaamay in ujeeddada barnaamujkani tahay sidii isku duubni iyo wada-jir loogu gaadhi lahaa himilada uu qaranku leeyahay, xil weynna la isu saari lahaa, waxana uu yidhi, “Halkan waxa laguu keenay inaynu isla garanno dawladnimadu waxa ay tahay, waxa aynu doonayno iyo sidaynu u wada qabanayno, qoladiinna mutacallimiinta ahina aqoontii aad barateen intaasaa lagu kordhinayaa, marka intaa la helo waxa idin fuulaya xil ah inaad u diyaar garowdaan dadka la sugayo dalka inay hoggaamiyaan.”

Madaxweynuhu waxa uu barbaarta ka aflaxday dufcadda labaad ee Barnaamujka shaqo-qaran ku tilmaamay keyd uu qaranku leeyahay oo markii loo baahdoba u diyaar ah inay qarankooda samata bixiyaan, waajib culisina saaran yahay, “Laga Bilaabo maanta waxa aad kamid tihiin ciidanka qaranka oo keyd baad tihiine ma tihidin dad shicib ah oo madax bannaan, rag iyo dumarba keydkaad ku jirtaan, marka la idiin baahdo ee dhibaato dhacdona waxad tihiin mutaddawiciinta ugu horreeya,” ayuu yidhi madaxweyne Muuse Biixi Cabdi.

Dufcadda labaad ee dhallinyarada shaqo qaran oo ka kooban wiilal iyo gabdho, ayaa haatan waxa u bilaabmay wejigii labaad ee barnaamujka oo ah carbis shaqo (Internship), kaas oo socon doona muddo hal sano ah.

Ugu dambayntii waxa madasha shahaado-sharafyo lagu guddoonsiiyey shirkado, hay’ado madax bannaan iyo shakhsiyaad kaalmo muhiim ah ka qaatay hirgelinta barnaamujka shaqo-qaran ee ay maanta ka aflaxeen dufcaddii labaad.