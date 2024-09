Ku lug-lahaanshaha Masar: Taageero dhab ah mise xeelad istiraatiiji ah?

Xiisada u dhaxeysa labada dal, ayaa cirka isku sii shareereysay tan iyo markaas. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa dadaal u galay sidii loo xoojin lahaa heshiishka, isagoo ugu dambeyn heshiis dhanka difaaca ah la galay Masar, kaasoo ay si rasmi ah u ansixiyeen golaha wasiirrada Soomaaliya 19kii July 2024.

Bil ka dib, 27kii August 2024, laba diyaaradood oo milateri oo ay leedahay Masar, ayaa ka degay garoonka diyaaradaha ee Muqdisho, kuwaas oo siday hub iyo rasaas.

Hase yeeshee, 21kii bishan September, Markab xamuul oo Masar ay leedahay, ayaa xidhmaddii labaad oo hub ah geeyay Soomaaliya. Hubkan ayaa waxaa ku jira qoryaha lidka diyaaradaha iyo madaafiicda.

Masar, ayaa lagu soo waramayaa inay isku diyaarineyso inay 10,000 oo askari u soo dirto Soomaaliya, si ay qeyb uga noqdaan howlgalka cusub ee nabad ilaalinta ee la qorsheeyay sanadka soo socda. Talaabadan ayaa sii kordhisay xiisadii kala dhaxeysay Itoobiya, waxayna sare u qaaday cabsida laga qabo in uu dagaal qarxo.

Intii lagu guda jiray khudbadii lagu xusayay maalinta Qaranimada Itoobiya, Raysal wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed wuxuu soo saaray digniin culus, “Qof kasta oo doonaya inuu ka cadhaysiiyo Itoobiya waa inuu si taxadar leh u fekeraa – toban jeer, maaha hal mar.”

Eyasu Hailemichael, oo bare ka ah xidhiidhka caalamiga ah ee Geeska Afrika, ayaa xusay in iyadoo khatarta iska hor imaadka tooska ah ee milaterigu ay weli yar tahay, haddana uu sii kordhayo khilaafka u dhaxeeya Soomaaliya oo ay taageerto Masar iyo Itoobiya oo saameyn weyn ku leh juquraafi siyaasadeed.

Sida laga soo xigtay Eyasu, muhiimadda istiraatijiyadeed ee Geeska Afrika, gaar ahaan u dhawaanshaha Badda Cas – marin badeed muhiim u ah ganacsiga caalamiga ah – waxay ka dhigaysaa xasilloonida gobolka mid muhiim ah, khilaafka socdana wuxuu halis gelinayaa silsiladaha sahayda, inuu carqaladeeyo horumarka dhaqaalaha, iyo xasillooni darro. aag hore u jilicsan.

Eyasu oo hadalkiisa sii wata, ayaa carabka ku adkeeyay in ku lug lahaanshaha quwadaha dibadda sida Mareykanka, Shiinaha, Ruushka, iyo wadamada golaha iskaashiga khaliijka (GCC) ay xaalada sii murjineyso, taasoo kor u qaadaysa walaaca laga qabo in Geeska Afrika uu noqdo goob juqraafi siyaasadeed.

Ku lug-lahaanshaha Masar ee gobolka

Asrat Birhanu, oo ah cilmi-baadhe ku takhasusay arrimaha Biyaha, ayaa ku doodaya in ku lug lahaanshaha Masar ay ku yar tahay taageerada Soomaaliya iyo ka hortagga saameynta Itoobiya ee gobolka. Waxa uu soo jeedinayaa in Masar ay adeegsanayso iskaashiga milateri ee ay la leedahay Soomaaliya si ay u abuurto juqraafi siyaasadeed oo ka dhan ah Itoobiya oo ay awood ugu yeelato muranka webiga Niil ee socda.

Asrat waxa uu iftiimiyay kala go’a u dhexeeya sawirka Masar oo ah xoog xasilinta iyo ficilladeeda. Waxa uu xusay in heshiiska Milateri ee ay la galeen Soomaaliya uu u muuqdo mid aan qarsooneyn oo lagu doonayo in dalka Masar uu saameyn ku yeesho. “Istaraatiijiyadda Masar waxay wiiqi kartaa madax-bannaanida iyo xasilloonida Soomaaliya, taasoo uga sii dari karta kala qaybsanaanteeda gudaha iyo xasilloonida gobolka,” ayuu yidhi.

Moustafa Ahmed, oo ah cilmi baadhe ka tirsan machadka nabadda ee Mareykanka, ayaa isna aragtidan ka dhawaajiyey, isagoo xusay in danta koowaad ee Masar ay tahay in la go’doomiyo Itoobiya halkii ay kaalin wax ku ool ah ka qaadan lahayd amniga Soomaaliya. “Fashilka ku yimid wada xaajoodka biyo xidheenka Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD) iyo sii wadida buuxinta Itoobiya ee biyo xidheenka, ayaa cadaadis weyn oo gudaha ah saaray Qaahira. Intaa waxa dheer, Masar ma rabto inay aqbasho joogitaan badeed oo Itoobiya ka iman karta badda cas,” ayuu yidhi.

Moustafa, ayaa ku doodaya, “Masar waxay halis dheeraad ah ugu jirtaa inay xasillooni darro ka abuurto gobolka oo horeba ula tacaalayay caqabadaha gudaha, sida dagaalka socda ee lagula jiro maleeshiyada Al-Shabaab. Iskaashiga Milateri ee Soomaaliya ay la leedahay Masar kaliya kuma koobna mawqifka Itoobiya ee heshiiska Is-afgaradka ah ee ay la gashay Somaliland, balse waxa ay sii adkaynaysaa dhaq-dhaqaaqa siyaasadda gudaha ee Soomaaliya.”

Qaar ka mid ah dowladaha xubnaha ka ah federaalka Soomaaliya, ayaa muujiyay inaanay ku qanacsanayn ku lug lahaanshaha Masar ee howlgalka xasilinta iyo taageerada Midowga Afrika, iyagoo door bidaya sii wadista doorka ciidamada Itoobiya, oo Muqdisho ay dooneyso inay meesha ka saarto.

Federico Donelli oo ah borofisar ku takhasusay xidhiidhka caalamiga ah ee Jaamacadda Trieste oo ku takhasusay gobolka Badda Cas, ayaa sharaxay in faragelinta Masar ee Soomaaliya ay horseed u tahay xeelad iyo fursad labadaba. “Istiraatiijiyad ahaan, Madaxweyne Abdel Fattah el-Sisi waxa uu ku hawlanaa soo noolaynta saamaynta gobolka Masar, gaar ahaan dhinaca diblomaasiyadda. Dhanka kale, codsiga Soomaaliya ee kaalmada Masar ayaa fursad siinaysa in Itoobiya ay ka hortagto xifaaltanka labada dal u dhexeeya.

Si kastaba ha ahaatee, Federico, ayaa ka digay khataro waaweyn oo ku wajahan istiraatijiyadda Masar, oo ay ku jiraan dib-u-dhacyo ka iman kara quwadaha kale ee gobolka iyo caqabada ah in loo maro dhaqdhaqaaqyo gudaha ah oo qalafsan iyo dhul adag oo Soomaaliya ah. “Ciidamada Masar waxaa laga yaabaa inay la kulmaan dayacnaan ka badan intii ay filayeen,” .

Federico, ayaa sidoo kale xusay in ku lug lahaanshaha Masar ay beddeshay miisaankii awoodeed ee gobolka, iyadoo xulufo cusub ay ka abuurmeen mowqifka Soomaaliya halka kuwa kalena ay dhexdhexaad ka yihiin. Si kastaba ha ahaatee, jilicsanaanta Soomaaliya waa ay sii socotaa, faragelinta Masar waxay kordhin kartaa baylahda dalka, ayuu yidhi.

Daahfurka xal dublamaasiyadeed

Turkiga, ayaa si firfircoon isugu dayay inuu dhexdhexaadiyo Itoobiya iyo Soomaaliya, isagoo martigeliyay laba wareeg oo wadahadal ah oo ka dhacay Ankara. Markii hore, wada-hadalladan ayaa soo bandhigay rajo wanaagsan oo lagu xallinayo xiisadda, laakiin wadahadallada ayaa burburay sababo la xidhiidha khilaafaad aan laga heshiin. Soomaaliya waxay dalbanaysaa in Itoobiya ay meesha ka saarto heshiiskii is-afgaradka ahaa ee ay la gashay Somaliland, halka Itoobiya ay ku adkaysanayso inay sugto gelitaanka badda si “hab labada dhinacba ku heshiiyaan”. Wareega saddexaad ee wadahadalka ayaa la qorsheeyay, inkastoo khubaradu ay weli shaki ka qabaan suurtagalnimada in lagu guuleysto.

Sida laga soo xigtay Federico Donelli, qoraaga Turkiga ee Afrika: Ku lug lahaanshaha Istiraatiijiyadeed ee Turkiga ee Afrikada Saxaraha ka hooseeya, Turkigu waxa uu sameeyay dadaallo badan oo lagu dhexdhexaadinayo, laakiin arrimaha hoose ayaa ah kuwo aad u adag. “Way adag tahay in la qiyaaso in Itoobiya ay ka tanaasulayso gelitaanka Badda Cas, si la mid ah way adag tahay in Soomaaliya ay aqbasho heshiiska is-afgaradka ah ee Somaliland,” ayuu yidhi. Waxaanu intaas raaciyay “Is-mari-waagani waxa uu soo jeedinayaa in tanaasul weyn oo dhinac ka yimaada oo kaliya uu jebin karo ismari waaga jira, waxna uma muuqato in labada waddan aanay doonayn in ay sameeyaan.

Moustafa Ahmed waxa uu ku qancay in qadiyadda udub dhexaad u tahay raadinta Somaliland ee aqoonsiga caalamiga ah. “Soomaaliya way sii wadi doontaa inay ka soo horjeedo heshiis kasta oo ku lug leh madax-bannaanida Somaliland, is-afgaradku wuxuu muujiyay baahida loo qabo in arrintan wax laga qabto,” ayuu yidhi. Waxa uu sidoo kale soo jeediyay in xoojinta iskaashiga milateri ee Soomaaliya ay la leedahay Masar ay suuragal tahay in Muqdisho ay ku dhiirrato, taasoo adkeyneysa mowqifka diblomaasiyadeed ee Itoobiya, isla markaana ay wiiqeyso dadaallada dhexdhexaadinta ee Turkiga.

Eyasu Hailemichael waxa uu intaas ku daray in is aamin-la’aan qotodheer ay u dhaxayso Itoobiya iyo Soomaaliya, taas oo ka dhalatay xurguftii taariikhiga ahayd iyo kala fogaanshaha mudnaanta qaranka, ay ka dhigayso in la helo hal meel oo la mid ah mid aad u adag. Kalsooni-darradani waxay wiiqday dadaalladii dhexdhexaadinta ilaa hadda, ayuu ku nuuxnuuxsaday.

Marka ay xiisaddu sii korodho, waxaa sii kordhaya degdegga ah in xal diblomaasiyadeed la gaadho. Eyasu waxa uu soo jeedinayaa habab dhinacyo badan leh oo xoogga saaraya horumarinta xalalka iskaashiga. Waxa uu xusay in wada-hadallada joogtada ah ee gobolka, oo ay fududeeyaan hay’adaha dhexdhexaadka ah sida Midowga Afrika ama Urur-goboleedka IGAD, ay gacan ka geysan karaan yareynta xiisadaha iyo xaqiijinta xasilloonida mustaqbalka fog ee gobolka.

Shabakada HargeisaPress, ayaa warbixintan ka soo xigatay Wargeyska Addisstandard ee Itoobiya.