Kooxda Xasaradaha Adduunka oo Warbixin Ka Qoray Xaaladda Cakiran Ee Somaliland

Brussels (Hargeisa Press) – Khubaro caalami ah oo ka tirsan kooxda falanqaysa xasaradaha Adduunka ee International Crisis Group, ee fadhigiisu yahay magaalada Brussels ee dalka Belgium, ayaa daabacay warbixin ay ku falanqaynayaan xaaladda cakiran ee wakhti xaadirkan ka taagan Somaliland, kuna saadaalinayaan halka ay ku dhammaan karto.

Warbixinta, kooxda, ayaa lagu sheegay in hubanti la’aan weyn ay hadda ka taagantahay siyaasadda Somaliland, waxaanay timaameen inay dhici karto in qalalaasaha bulshadu sii korodho haddii uu khilaafku sii dheeraado.

Kooxda, ayaa sidoo kale warbixintooda ku sheegay in Khilaafka hadda taagan uu muujinayo baahida loo qabo in dib loo soo nooleeyo nidaamka siyaasadeed ee Somaliland.

Muranka siyaasadeed ee Somaliland, ayay sheegeen inuu ku sii siqayo in uu faraha ka baxo, hase yeeshee la joogo wakhti lagaga baaqsan karo xaaladii ugu xumayd, islamarkaana tallaabo degdeg ah oo ay qaadaan saaxiibada caalamiga ah ee Somaliland ay lagama maarmaan u tahay in lagu qanciyo is-afgarad hoggaamiyeyaasha dalka si ay u ilaaliyaan dhaqanka siyaasadda ku dhisan, halkii ay ku tiirsanaan lahaayeen xal hal dhinac ah.

Sidoo kale, waxay sheegeen inay halis ku jirto xasiloonida qaaliga ah ee ay Somaliland xoojinayso ee horumarka dhabta ah ee siyaasadeed iyo dhaqaale ee dalku ku tallaabsaday 30-kii sannadood ee u dambeeyay.

Khilaafka siyaasadeed ama bulsho ee dabo-dheera, ayay sheegeen inuu abuuri karo fursado ay helaan kooxda Islaamiga ah ee Al-Shabaab, kuwaas oo si qarsoodi ah gudaha ugu soo galay Somaliland sannadihii u dambeeyey, sida warbixinta lagu sheegay.

Hadaba warbixinta kooxda xasaradaha adduunka oo ay soo turjuntay Shabakada Hargeisapress, ayaa u dhignayd sidan:-

“Xasiloonida adag ee Somaliland ayaa halis ku jirta. Noofambar iyo Diisambar waxay ahayd in la keeno laba doorasho oo muhiim ah: mid lagu soo xulo madaxweynaha, iyo midda kale in la siiyo ruqsadda saddexda xisbi ee loo ogolaan doono inay ka qaybgalaan siyaasadda rasmiga ah. Laakiin kii ugu horreeyay ayaa dib loo dhigay, oo labaduba waxay ku dhex milmeen khilaaf la xidhiidha jadwalka. Xisbiga talada haya iyo mucaaridku labaduba waxay u arkaan jadwalka doorashada ee isbeddelaya inuu udub dhexaad u yahay hantidooda siyaasadeed, waxayna labaduba isku dayayaan inay xakameeyaan.

Xiisadda, ayaa mar horeba isku rogtay rabshado bishii Ogosto, markaasoo ciidamada dowladda iyo mudaaharaadayaasha mucaaradka ay ka niyad jabeen hannaanka doorashada ay isku dhaceen, taasoo sababtay dhimashada shan. Mucaaradku waxa ay ku hanjabayaan in aanay aqoonsan doonin xukuumadda uu hoggaamiyo Madaxweyne Muuse Biixi wixii ka dambeeya 13-ka November, oo ahayd xilligii loo muddeeyey inay qabsoonto doorashada madaxtooyada ilaa golaha aqalka sare ee guurtidu isku raaceen in Muuse Biixi xilka loo kordhiyo laba sannadood. Si loo qaboojiyo khatarta qalalaasaha, saaxiibada Somaliland ee caalamiga ah waa inay ku riixaan aqoonyahankeeda siyaasadeed si ay u dejiyaan waddo la isku raacsan yahay oo hore loo maro, oo ay u soo bandhigaan dhexdhexaadin haddii ay ku guuldareystaan ​​oo ay si mutadawacnimo ah ugu adeegaan sidii dammaanad kasta oo xal ah.

Daahitaanka, Qulqulka iyo Dhibaatada

Tan iyo markii ay ku dhawaaqday in ay ka go’day Soomaaliya 1991-kii, ka dib sannado badan oo jabhado ah oo ay hormuud ka ahaayeen xubno ka tirsan beesha Isaaq ee ugu badan, Somaliland waxay samaysatay dabinno badan oo dawladnimo. Waxa ay raacday dib-u-dhis siyaasadeed, dhaqaale iyo bulsho taas oo ka caawisay in ay dhisto maamul xasiloon oo shaqaynaya. Ma jiro waddan aqoonsan madax-bannaanida Somaliland, laakiin saaxiibada badan ee caalamiga ah ayaa dhiirigeliyay horumarinta hay’adaha dimuqraadiyadda.

Hadda, si kastaba ha ahaatee, muran ka dhashay laba doorasho oo dib u dhacay ayaa khatar gelinaya xasiloonida Somaliland. Xukuumadda iyo mucaaradka, ayaa isku khilaafsan wakhtiga la qabanayo doorashada madaxtooyada ee fooda innagu soo haysa iyo in loo codeeyo ruqsadda saddexda xisbi ee loo ogolaan doono inay ka qaybgalaan siyaasadda Somaliland tobanka sannadood ee soo socda. (Hannaankan shati-siinta ahi waa sifo gaar ah oo ka mid ah hab-dhismeedka siyaasadda Somaliland.) Dib-u-dhacyo daba-dheeraaday ayaa doorashooyinkan dhigay lix toddobaad gudahood, 13-kii November iyo 26-kii Diseembar, siday u kala horreeyaan, taas oo abuuraysa arrimo dhinaca awoodda ah oo maamulka doorashada iyo nasiib-darro ah isku-xidhka saadka iyo siyaasadda xasaasiga ah. arrimaha u baahan in isku mar la xalliyo.

Xiisada u dhaxaysa labada dhinac, ayaa soo jiitamaysay ilaa dabayaaqadii 2021. Udub dhexaadka khilaafku waxa uu la xidhiidhaa wakhtiga: Madaxweyne Biixi iyo xisbigiisa Kulmiye waxa ay ku adkaysanayaan in doorashada xisbiyadu dhacdo ka hor doorashada madaxtooyada. Taas beddelkeeda, xisbiyada mucaaridka ah ee Waddani iyo UCID waxay doonayaan in marka hore la qabto doorashada madaxweynaha. Labada dhinacba waxay ku baaqayaan doodo sharci ah, laakiin xisaabinta siyaasadeed waxay u badan tahay inay sharaxdo doorashadooda ku saabsan jadwalka doorashada. Biixi ayaa u muuqda inuu aaminsan yahay in qabashada tartanka madaxweynanimada ka dib marka la soo xusho xisbiyada cusub iyo kuwa aan khibradda lahayn ay kordhinayso fursadaha uu ku sii fadhiyo kursiga.

Sidoo kale, waxa ay mucaaridku ka walaacsan yihiin in xisbiyadu codkooda u dhiibtaan, haddii ay u horreeyaan, ay u tanaasulaan damacooda madaxweynenimo. Waddani waxa uu Kulmiye ku guulaystey doorashadii golaha Wakiilada ee May 2021 ka hor inta aanu isbahaysi la yeelan xisbiga UCID, oo ah xisbiga saddexaad, si ay aqlabiyadda aqalkaasi u sameeyaan. Natiijadani waxay kor u qaaday kalsoonida Waddani ee ah inuu ku guulaysan karo tartanka madaxtinimo.

Caadiyan, labada cod waxay raacayaan jadwal go’an, oo ay u dhaxayso waxoogaa banaan ah, su’aasha isku xigxiga ma soo baxayso. Laakin dib u dhigis badan iyo go’aamo jadwal ku meel gaadh ah ayaa horseeday xaalada taagan. Doorashada madaxtooyada oo shantii sannadoodba mar qabsoonta, waxa loo muddeeyey inay qabsoonto bishan aynu ku jirno, sababtoo ah tii u dambaysay waxay ka dhacday June 2015 ilaa November 2017. Dhinaca cod bixinta ruqsadaha xisbiyadu, waxay ku beegan tahay jadwal loo qoondeeyey marka la eego (waa inay dhacdo mar kasta. toban sano iyo kii ugu dambeeyay wuxuu ahaa 2012) laakiin mid kale wuu ka duwan yahay.

Caadiyan, waxay ku dhacdaa doorashooyinka golayaasha deegaanka, laakiin isku dhafkaas waa la gooyay sababtoo ah tan dambe, iyada oo ay ugu wacan tahay dib-u-dhacyo kale, ayaa la hakiyay bishii March 2021.

Nidaamka Somaliland ma xisaabin karo xaalad ah in xisbiyada siyaasaddu ay u codeeyaan si ka duwan doorashooyinka golaha deegaanka. Halkii laga sugi lahaa hab-raaca sharci-dejinta si loo soo saaro sharci ka gudbi kara jaahwareerkan, xukuumaddu waxay dabada ka riixday geeddi-socodkii, iyada oo la furay diiwaangelinta ururada cusub ee u tartamaya shatiyada bisha Juun. Tallaabooyinka xukuumaddu, oo ay weheliso dareenka ah in tallaabadeedu u janjeedho nidaamka xisbiga talada haya ee Kulmiye, ayaa ka cadhaysiisay mucaaradka, waxaanay horseed u noqotay mudaharaadkii Augost.

Marka la eego caqabadaha saadka iyo xasaasiyadda siyaasadeed, rajada laga qabo in labadan cod ee isu dhowaa ay ka werweraan haldoorka Somaliland waa hore. Haddana waxay ku guuldaraysteen in ay gaadhaan xal la isku raacsan yahay oo ku saabsan wakhtiga isku xigxiga, xitaa iyadoo wakhtiyadii kama dambaysta ahaa soo dhawaaday.

Bishii September dabayaaqadeedii waxa ay komishanka doorashooyinka qaranku sheegeen in ay u baahan yihiin sagaal bilood si loo abaabulo doorashada madaxtooyada, taasina ay keenayso in ay ku dhacdo 2023. Nofeembar 2024. (Dowladdu wixii markaas ka dambeeyay waxay sheegtay in si kastaba ha ahaatee ay ku dadaali doonto in ay u hoggaansanto wakhtiga guddiga, balse lama hubo in ballan-qaadkaas uu daacad yahay iyo in kale.) Aqalka sare ayaa sidoo kale shan sano ku daray wakhtigiisa, inkastoo lixdii sano ee uu asalka ahaa dastuuri ahaa. Waajibku wuxuu dhacay 2003. Laakiin way aamusnayd jadwalka codaynta xisbiyada siyaasadda, oo aan weli la dejin. Ma jiro hab sharci oo muuqda oo lagu kordhin karo shatiyada xisbiyada ee dhawaan dhici doona in ka badan toban sano.

Xaaladda hadda jirta ayaa markaa lagu asteeyay hubanti la’aan iyo is afgarad la’aan. Bishii October, Mucaaradku waxay diideen muddo-kordhinta Guurtidu samaysay, waxaanay ku sababeeyeen inaanay Goluhu ku dhaqmin hab-maamuuska saxda ah, waxaanay ku doodeen in shuruudihii dastuurku u fasaxay inay muddo kordhin u sameeyaan golaha fulinta oo ah nabad-gelyo-darro, aanay jirin. Laakin waxay joojiyeen in ay soo gudbiyaan caqabad sharci. Taa bedelkeeda, waxay sheegeen inaanay aqoonsan doonin dowladda wixii ka dambeeya 13-ka November, inkastoo ayna sharraxin waxa ay ku dhaqmi doonaan si loo hirgeliyo mowqifkan.

Si loo xalliyo khilaafka, ganacsatada Somaliland, ayaa soo jeediyay soo jeedin ku soo laabatay bishii Augost oo ahayd in isku mar la qabto doorashada madaxweynaha iyo xisbiyada. Aqalka hoose ee baarlamaanka ayaa taageeray fikradda, laakiin Guurtidu waxay ku tidhi maya sababo sharci ah. Biixi ayaa isna ka dhawaajiyay inuu ka soo horjeedo.

Ku guuldareysiga in la tanaasulo

Dib-u-dhacyada doorashadu waa halbeegga siyaasadda Somaliland, si la mid ah xalalka dhexdhexaadinta, laakiin waxa maqan sixitaan, rajada isu-tanaasulku wakhtigan way sii yaraanaysaa. Sababtu waa dhowr.

Ugu horrayn, siyaasiyiintu waxay muujinayaan xamaasad yar oo ku aaddan xallinta mashaakilaadka ku dhisan is-afgaradka ee ka caawiyay Somaliland inay ka gudubto dhibaatooyin hore. Hogaamiyayaasha labada dhinac waxay leeyihiin maskax guuleed oo dhan. Madaxtooyadu waxa ay u muuqataa mid aan u janjeedhin in la isku afgarto, taa beddelkeedana ay ku dooddo in mawqifkeedu uu yahay mid rasmi ah oo sharci ah, isla markaana ay tahay in kuwa kale la safan yihiin.

Mucaaradka, ayaa dad badan waxay dareemayaan inay wax yar ka faa’iideen inay dib uga laabteen markii hore, sidii ay markii horeba ku murmeen natiijadii doorashada madaxtinimada ee 2017-ka. Waxa barbar socda, hay’adaha dawliga ah ee Somaliland, sida Guurtida oo kale, waxa ay u muuqdaan kuwo ka daciifsan oo ka dhego nugul xukuumadda marka loo eego wakhtiyadii hore, taas oo ay sabab u tahay shakhsiyaadka madaxda u ah iyo dawladda oo dedaal ugu jirta sidii ay isku soo dhawayn lahaayeen. Waxay u muuqdaan kuwo aan diyaar u ahayn inay soo bandhigaan xalal is-afgarad ah waaba intaasoo ay colaadiyaan madaxweynaha iyo hareerihiisa. Odayaasha beelaha, ganacsatada saamaynta leh, culumaa’udiinka iyo wakiillada bulshada rayidka ah ayaa isku dayay in ay meesha ka saaraan farqigaas, iyadoo aan lagu guuleysan.

Xisbi kastaa wuxuu u dhigmaa qabiilka Isaaqa ama beel-beeleedyo. Marka labaad waxaa soo badanaya xifaaltanka beelaha. Beelaha Garxajis oo labadiisa laamood ee ugu waaweyn saldhigyada u ah xisbiyada mucaaridka ah ee Waddani iyo UCID, waxay ku doodayaan inay markoodii tahay inay maamulaan, sababtoo ah afartii madaxweyne ee hore ee Somaliland waxay ka soo jeedaan labada beelood ee Isaaqa ee Haber Awal iyo Haber Jeclo (oo jeegaantoodu tahay. , ama “ qaanso-roobaad ”, isbahaysigu waxa uu 2010 iyo 2017 ku hubsaday madaxtinimo) ama beesha Dir ee Samaroon. Beesha Garxajis ayaa u muuqata inay u arkaan go’aanka Muuse Biixi ee ah inuu xisbiyadda siyaasadda u codeeyo, taas oo qayb ka ah qorshe ay beelaha kale ee Isaaq kaga hortagayaan inay garxajis ku helaan kursiga madaxweynaha. Taas oo muujinaysa sida ay uga xun yihiin, odayaasha Garxajis waxa ay wacad ku mareen in ay carqaladayn doonaan doorashadda deegaannadooda, haddii aanay saddexda urur-siyaasadeed ku heshiinin jadwalka doorashada.

Marka saddexaad, maal-gashi shisheeye oo ku soo qulqulaya Somaliland,, ayaa kor u qaaday mawqifkii lagu maamuli lahaa siyaasadda, waxaanay hoos u dhigtay rabitaanka tanaasulka. Shirkadda DP World ee laga leeyahay dalka Imaaraatka ayaa malaayiin dollar ku kordhisay dekedda Berbera, oo ku taal gacanka Cadmeed, halka qaar kale oo Ingiriisku ka mid yahayna ay taageereen horumarinta waddada Berbera corridor ee isku xidha Somaliland iyo Itoobiya, taas oo kobcinaysa dhaqaalaha. Wada-hawlgalayaal kale oo badan oo dibadda ah ayaa xiisaynaya Somaliland, sababtuna waa goobta istiraatiijiga ah ee ay ku taal marinnada maraakiibta ee isku xidha Badda Cas iyo Badweynta Hindiya.

Qaar ayaa sidoo kale soo jiitay mawqifka ka dhanka ah Shiinaha oo ay horumarisay ka dib markii ay xidhiidh la samaysay dhiggeeda Taiwan oo aan la aqoonsan sannadihii u dambeeyay. (Taiwanka waxay ku soo dhawaatay Somaliland oo ay hadda xafiis wakiil ah ku leedahay Hargeysa.) Maqaamkii ay Somaliland ku lahayd caalamka oo dhan, waxa ay kordhisay kalsoonida ay xukuumaddu ku qabto in ay iyadu jaan-goyn karto waddadeeda dibadda iyo gudahaba, taas oo ay ka mid tahay in ay xal u hesho arrimaha gudaha ee hal dhinac ah oo meesha ka saaraya. dhaqamada la isku raacsan yahay.

Ka-qaybgalka Dibadda

Hubsiimo la’aan weyn, ayaa hadda ka taagan siyaasadda Somaliland, waxaana dhici karta in qalalaasaha bulshadu sii korodho haddii uu khilaafku sii dheeraado. Iska horimaadyadii iyo jawaabtii dawladda ee gacan-ku-haynta ahayd ee mudaaharaadyadii mucaaradka bishii Augost waxay ahaayeen calaamado walaac leh. Iyadoo guud ahaan waxgaradka reer Hargeysa ay dani ugu jirto inay ka fogaadaan colaado soo noqnoqda, ayaa haddana waxa isa soo taraya xurguf beeleed, waxaana laga yaabaa in odayaasha beeshu ay gacmahooda gacanta ku dhigaan haddii ay ku qanci waayaan in siyaasiyiinta qaranku ay danahooda ku filan yihiin. Intaa waxa dheer, iskahorimaadka siyaasadeed ama bulsho ee dabo-dheera wuxuu abuuri karaa shaqaaleysiin iyo fursado nabdoon oo ay helaan fallaagada Islaamiga ah ee Al-Shabaab, kuwaas oo si qarsoodi ah gudaha ugu soo galay Somaliland sannadihii u dambeeyey – gaar ahaan bariga gobolka Sanaag. Hargeysa oo mashquulisay ayaa laga yaabaa inay ku duufsato qaar ka mid ah Al-Shabaab, oo baxsad ku jira ka dib duullaan cusub oo ay dawladda Soomaaliya ku qaaday badhtamaha Soomaaliya, inay magan-gelyo ka helaan Somaliland.

Mudnaanta dhow waa in xukuumadda Somaliland iyo xisbiyada mucaaradka ah ay dejiyaan waddo la isku raacsan yahay oo ku aaddan jadwalka iyo sida ay u kala horreeyaan labada doorasho. Marka ay hawshaasi socoto waa in ay la tashadaan ururada siyaasadda ee la ansixiyey iyagoo sugaya fursad ay ku helaan ruqsadda codbixinta xisbiyada siyaasadda, inkasta oo aan loo baahnayn in ururadani la siman yihiin saddexda xisbi ee jira. In kasta oo wakhtigu gaaban yahay, haddana waa in xisbiyada iyo dawladdu heshiis gaadhaan ka hor 13ka Noofambar. Xallin macquul ah ayaa noqon doonta in dib loo soo nooleeyo soo jeedinta hoggaamiyeyaasha ee doorasho wadajir ah, gudaha wakhtiyada uu qeexay guddiga doorashada.

Haddii ismari waagu sii jiro, saaxiibada caalamku waa inay u diyaar garoobaan dhexdhexaadinta. Ku lug lahaanshaha dibadda maaha mid ku habboon. Laakin quwado shisheeye ayaa soo galay khilaafaadkii hore ee Somaliland si ay u furaan wada hadalada, cadaadiskooda oo isbiirsaday ayaa si fiican u qaboojin kara cadhada Hargeysa. Wada-hawlgalayaashan – labada dawladood ee reer galbeedka (gaar ahaan Maraykanka, UK iyo Midowga Yurub) iyo kuwa kale sida Imaaraadka Carabta (UAE) iyo Taiwan – waa inay si dhow isugu dubbaridaan fariimaha iyo ficillada lagu cadaadiyo dawladda iyo mucaaradka inay dib u bilaabaan wadahadalka. Sidoo kale waa in ay u diyaar garoobaan sidii ay u soo xuli lahaayeen cid iyaga ka mid ah oo dhex dhexaadin doonta haddii ay xaaladda Somaliland xumaato. In yar ayaa u muuqda kuwo doonaya inay qabtaan hawshan hadda, laakiin Imaaraadka oo hore u muujiyey inuu danaynayo dhexdhexaadinta Geeska Afrika, ayaa laga yaabaa inuu yahay meesha ugu wanaagsan.

La-hawlgalayaasheeda waxa looga baahan yahay inay ku adkeeyaan hoggaanka Somaliland in cilaaqaadka ay samaysay si ay uga midha dhaliso himiladeeda ah in ay hesho aqoonsi qaran madax-bannaan, iyo jawiga maal-gashi ee ay bixinayso, uu yahay mid ku qotoma xasillooni gudaha ah, taas oo khilaafka hadda taagan uu wiiqayo. Waxay diri karaan dhambaal isku xidhan oo sheegaya in haddii 13 November ay dhaafto heshiis la’aan, dhinacyaduna ay ku guul darraystaan ​​inay helaan qorshe joojin ah oo aanay xaaladdu ku dhicin inta ay xal raadinayaan, inay joojinayaan dhinacyo ka mid ah iskaashiga ay la leeyihiin Somaliland. Kuwaas waxa ka mid noqon kara qiimayno lagu sahaminayo iskaashiga dhaqaalaha ama amniga, barnaamijyada kaalmada difaaca iyo martiqaadyada booqashooyinka heerka sare ah ee dawladda Somaliland. (Dabcan joojintani waa in ayna saameyn ku yeelan howlaha gargaarka bini’aadantinimo iyadoo ay jirto abaar taariikhi ah oo ka jirta Geeska Afrika.)

Somaliland waxa kale oo ay taageereyaal ku soo kordhisay meelo ay ka mid yihiin Congress-ka Maraykanka iyo baarlamaanka UK, marka laga reebo u doodayaasha saamaynta ku leh dawladda ka baxsan. Dadka wada hadlaya waa in ay caddeeyaan in ay ku adkaan doonto in ay sii wadaan dadaalkooda ku aaddan kordhinta xidhiidhka dawladda ee Somaliland haddii xasiloonideedu khatar gasho.

Xataa haddii saddexda xisbi ay heshiis gaadhaan iyada oo aan dhexdhexaadin shisheeye ahayn, saaxiibada caalamku waa in ay u diyaar garoobaan sidii ay dammaanad uga noqon lahaayeen qorshe kasta oo doorasho – la socodka fulinta iyo in cadaadis siyaasadeed la saaro haddii hawluhu simbiriirixan yihiin. Talaabadani waxa ay noqon kartaa mid aan caadi ahayn, laakin waxa ay u badan tahay in ay tahay dariiqa ugu kalsoonida badan ee lagu xaqiijin karo in xukuumada iyo mucaaridkuba ay ku adkaystaan ​​balan qaadkooda, marka la eego heerka sare ee kalsoonida labada dhinac iyo hoos u dhaca madax banaanida hay’adaha Somaliland.

Khilaafka hadda taagan waxa kale oo uu muujinayaa baahida loo qabo in dib loo soo nooleeyo nidaamka siyaasadeed ee Somaliland iyadoo dib-u-habayn lagu samaynayo daldaloolada ka jira shuruucda doorashada, lana dhiso hay’addeeda (tusaale, iyada oo la samaynayo maxkamad dastuuri ah oo madax-bannaan) iyo in la bilaabo wax ka qabashada dhibaatooyinka dhismeed ee ay ka mid yihiin kordhinta awoodda qabiilka oo ay ka baxdo ka-qaybgal ballaadhan oo siyaasadda ah. Talaabada ugu horaysa ee ugu wanagsan ee loo qaaday dib u habaynta waxa ay noqonaysaa in la go’aamiyo makaanikada iyo in la cayimo wakhtiga doorashada guurtida soo socota ee mudada dheer laga daahday ka hor inta aan la gaadhin shanta sano ee dheeraadka ah ee uu goluhu ku dhawaaqay in uu dhamaanayo 2027.

Muranka siyaasadeed ee Somaliland, ayaa ku sii siqaya in uu faraha ka baxo, hase yeeshee waxa la joogaa wakhti lagaga baaqsan karo xaaladii ugu xumayd. Tallaabo degdeg ah oo ay qaadaan saaxiibada caalamiga ah ee Somaliland ayaa lagama maarmaan u ah in lagu qanciyo hawl-wadeennada gudaha si ay u ilaaliyaan dhaqanka siyaasadda ku dhisan is-afgaradka, halkii ay ku tiirsanaan lahaayeen xal hal dhinac ah. Xasiloonida qaaliga ah ee Somaliland, oo ay xoojinayso horumarka dhabta ah ee siyaasadeed iyo dhaqaale ee dalku ku tallaabsaday 30-kii sannadood ee u dambeeyay, ayaa laga yaabaa inay halis ku jirto.”

