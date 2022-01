“Haddii shalay Siilaanyo inagula taliyay in aynu Muuse doorano muu noqon”…

By admin

Burco (HP): Guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee WADDANI Xirsi Cali Xaaji Xasan, ayaa dhaliilo culus iyo eedaymo u jeediyay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi.

Waxaanu sheegay in markii Muuse Biixi, uu musharaxa ka ahaa xisbiga KULMIYE in madaxweynihii xiligaa Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo), uu ku taliyay in Muuse la doorto.

Hase yeeshee Muuse aanu noqon qofkii Siilaanyo doonayay, sidoo kalena Muuse Biixi qofkii aynu doonaynay aanu noqon.

Xirsi Cali Xaaji Xasan, waxa uu sidaasi ka sheegay hadal uu ka jeediyay kadib kulan uu maanta magaaladda Burco weftiga uu hogaaminayo musharaxa kursiga madaxweyne ee xisbiga WADDANI la yeeshay odayaasha, waxgaradka, iyo dhalinyaradda beesha bariga Burco.

DAAWO: Xirsi Oo Eedahaasi U Jeedinaya Madaxweyne Biixi:



Hargeisa Press.com/Hargeisa Office.