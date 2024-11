Guddida Doorashooyinka Somaliland oo Maxkamadda Sare u gudbiyey natiijadii doorashada

Hargeysa (Hargeisa Press)- Guddoomiyaha Maxkamadda Sare ee Somaliland Aadam Xaaji Cali Axmed, ayaa maanta Guddoomiyaha Guddida Doorashooyinka Qaranka Muuse Xasan Yuusuf, ka guddoomay natiijadii hordhaca ah ee doorashooyinka Madaxtooyada iyo Axsaabta Qaranka.

Guddoomiyaha Guddida Doorashooyinka qaranka Somaliland Muuse Xasan Yuusuf, ayaa xusay in ay sharaf weyn u tahay guddi ahaan in maanta ay u soo gudbiyaan Maxkamadda Sare ee Dastuuriga ah, natiijada hordhaca ah ee doorashooyinka Madaxweynaha, ku xigeenka Madaxweynaha iyo Axsaabta Qaranka.

Sidoo kale, Guddoomiyaha Maxkamadda Sare ee Somaliland Aadam Xaaji Cali Axmed, ayaa Guddida ka guddoomay natiijada ku meel-gaadhka ah ee doorashada, isla-markaana ku bogaadiyay shaqadii qiimaha badnayd ee ay qabteen.

Waxaanu is dul taagay in ay dalka guul iyo magac u soo hooyeen, isagoona sidoo kale u hambalyeeyay shacbiga Somaliland oo uu xusay in ay si xadaarad leh uga qayb qaateen ollolihii, doorashadii iyo sugitaanka natiijadiiba.

Guddoomiyaha Maxkamadda Sarre, ayaa sidoo kale bogaadiyay dhinacyadii tartamayay oo uu sheegay in ay si fiican oo xadaarad leh uga qayb qaateen, lana shaqeeyeen guddida doorashooyinka iyo guddiyadii kale ee ka farcamayayba.

Waxa kale oo uu hambalyeeyay ciidamadii kala duwanaa ee ka qayb qaatay ammaanka doorashada, isagoona Madaxweyne Muuse Biixi ku boggaadiyay, doorka uu ka qaatay qabsoomida doorashada haddii ay tahay dhaqaale ahaan iyo taageero ahaanba.