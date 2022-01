Golaha Guurtida Oo Ka Dooday Kala Xadaynta Dhul-daaqsimeedka iyo Dhul-beereedka

Hargaysa (Dawan): Golaha Guurtida ee Somaliland ayaa maanta ka dooday sidii loo kala xadayn lahaa dhul-daaqsimeedka iyo dhulbeereedka Somaliland.

Fadhigii maanta ee Golaha Guurtida Somaliland oo uu shirgudoominaayey gudoomiyaha golahaasi Md-Saleebaan Maxamuud Aadan, ayaa mudanayaasha golahaasi waxay doodooda kaga warameen sidii xukuumadu u kala xadayn lahayd dhul beereedka iyo dhul daaqsimeedka wadanka.

Meesha na looga saari lahaa seerayaasha dadka muwaadiniinta ah iska ootaan, si xoolaheena nool ay u helaan dhul ay ku dhaqmaan kana helaan biyo iyo baad ay ku noolaadan.

Geesta kale mudanayaasha qaarkood ayaa doodoodaasi kaga xogogaal waramay in lagama maarmaan ay tahay in seerayaasha la iska ooto dowladu baabiiso.

Si xoolaheena nooli u helaan calafka xoolaha una tarmaan ,madaama ganacsigeenu ku dhisan yahay xoolaha nool, isla markaasina Wasaarada Horumarinta Deegaanka lagu barbar istaago seerayaasha ay baabiisay iyo in laga faa’iidaysto aqoonta ardeyda jamaacadaha dalka ka soo baxda ee cilmiga beeraha aqoonta durugsan u leh.

Xukuumaduna dajiso qorshe lagu kala xadeynaayo dhul beereedka iyo dhul daaqsimeedka wadanka sidoo kalana tacabka beeraha la laban laamo xili roobaadka, si bulshadeenu uga maaranto cuntooyinka dalka dibadiisa inooga yimaada si wadanku iskaga filaado wax soo saarka cuntada.



Dhinaca kale xildhibaanadda golahaasi guurtida Somaliland ayaa waxaa loo qeybiyey xeerka ka hortagga iyo xakameynta ka ganacsiga iyo tahriibinta dadka, Xeer Lr 101/2022, kaasi oo ka soo gudbay golaha wakiilada Somaliland.

Halka gudoomiyaha golaha guurtida Somaliland uu mudanayaasha golahaasi guurtida Somaliland uu kula dardaarmay in ay xeerkasi soo akhriyaan kana soo baran dagaan.

Iyagoo na fadhi dambe u balamay maalinta sabtida ah ee todobadka soo socda hadii Eebbe idmo.

Hargeisa Press.com/Hargeisa Office.