“Muuse Biixi ayaanu Somaliland ka bad-baadinaynaa”…. Eng. Faysal Cali Waraabe

By admin

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Hargaysa (HP): Guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee UCID ayaa sheegay in aan la gaadhin wakhtigii la mgacaabi lahaa guddiga ansixinta ururadda siyaasadda Somaliland ee uu dhawaan madaxweyne Biixi magacaabay.

Eng. Faysal Cali Waraabe, ayaa madaxweyne Biixi ku eedeeyay in uu doonayo inuu dalka bur-buriyo, isla markaana xisbiyadda mucaaradku ay ka bad-baadinayaan.

Guddoomiyaha UCID Eng. Faysal Cali Waraabe, oo u waramay BBC waxa kaloo uu ka hadlay sababta ay xisbi ahaan guddigaasi uga soo hor jeedaan in la magacaabo.

DHegayso Waraysiga Eng. Faysal Cali Waraabe:



Hargeisa Press.com/Hargeisa Office.