Guddida Abaaraha Saaxil Oo Ka Warbixiyay Xaaladda Abaarta Gobolkaasi

Berbera (HP): Guddida abaaraha ee gobolka Saaxil oo mudo laba maalmood ah socdaal qiimayn ah ugu maqnaa deegaanada gobolka Saaxil ayaa ka warbixyay xaalada abaareed ee guud ahaan gobolka.

Gudida abaaraha gobolka Saaxil ayaa sheegay in deegaanka gobolka ay ka jirto abaar baahsan iyo biyo la aan waxaanay intaa ku dareen in gobolka ay u sugan yihiin dad aad u tiro badan oo kasoo guuray gobolada la jaarka ah gobolka Saaxil.

Waxaanay xubnaha gudidu soo saareen baaq qaylo dhaan ah oo ay cid kasta oo gacan ku leh ay kaga codsanayaan in gargaar lala soo gaadho dadka deegaanka ee abaartu ay hayso.

Maayarka Magaalada Berbera Cabdi Shakuur Cidin, oo ka hadlay dhankiisa xaalada abaarta ayaa sheegay in guud ahaan dalka ay abaari ka jirto gaar ahaan xaalada gobolka Saaxil ay liidato.

Waxaanu ka codsaday hayadaha caalamiga ah iyo kuwa kalaba in ay soo caawiyaan dadka abaartu ay saamaysay ee ku dhaqan gobolka saaxil.

Gudoomiyaha Gobolka Saaxil Axmed Maxamed Xaashi, oo a hadlay xaalada baarta ayaa ka codsaday gudida heer qaran ee abaarahu in ay gargaar lasoo gaadhaan dadka ku nool gobolka Saaxil oo xaalada baareed ee haystaa ay aad u heer sarayso waxaanu Ilaahay ugu baryay dhamaan gobolada dalka in abaarta uu kasoo jabiyo.

Hargeisa Press.com/Hargeisa Office.