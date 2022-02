“Gobol kasta waxaa Carrabka lagu hayaa dastuurka iyo waddaniyadda”…

Hargaysa (HP): Wasiirka Wasaaradda xidhiidhka Goleyaasha iyo arrimaha Dastuurka Somaliland ayaa sheegay in guud ahaanba bulshadda reer Somaliland ay si weyn ugu baraarugeen barashadda dastuurka iyo shuruucda ka farcanta.

Maxamed Xaaji Aadam Cilmi, waxa uu xusay in gobol kasta iyo degmo kastoo dalkan Somaliland ka mid ah in bulshadu Carrabka ku hayaan ama ay hadal hayaan fahamka iyo barashadda dastuurka iyo waddaniyadda.

Waxa kaloo uu wasiirku tilmaamay in hadda wasaarrado iyo haayado dawladeed oo badani ay ku baraarugeen in ay qaybtoodda ka qaataan barashadda dastuurka iyo shuruucda ka farcanta oo ay bulshadu barato.

Wasiir Maxamed Xaaji Aadam Cilmi, waxa uu sidan ka sheegay hadal uu maanta ka jeediyey kulan lagu lafo-gurayay waxyaabihii sanadkii hore u qabsoomay wasaaradda xidhiidhka goleyaasha iyo arrimaha Dastuurka iyo diyaarinta qorshaha sanadkani 2022-ka.

Shirkaasi oo uu wasiirku maanta ka furay magaaladda Hargaysa ayaa ahaa mid lagu diyaarinayo qorshaha sanadkan cusub iyo sidii loo qiimayn lahaa waxyaabihii ka qabsoomay qorshihii sanadkii hore iyo waxyaabaha aan qabsoomin iyo sababta ay u qabsoomi waayeen.



Geesta kale wasiirka wasaaradda xidhiidhka goleyaasha iyo arrimaha dastuurka Somaliland waxa uu ka hadlay tallaabooyinka guusha ah ee uu bilihii u danbeeyay ku talaabsaday qarankan Somaliland gaar ahaana siyaasadda arrimaha dibadda.

Halkan Ka Daawo: Khudbadii Wasiir Maxamed Xaaji Aadan:



Hargeisa Press.com/Hargeisa Office.