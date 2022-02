WADDANI Oo Musuq Maasuq Ku Eedeeyay Maareeyaha Madbacadda Qaranka Somaliland

By admin

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Hargaysa (HP): Xisbiga mucaaradka ah ee WADDANI ayaa dhaliilo culus oo musuq maasuq ku eedeeyay madbacadda qaranka Somaliland oo ay sheegeen in lagu lunsaday lacag maalaayiin dollar ah.

Xoghayaha Arrimaha Bulshada ee xisbiga WADDANI Maxamed Sidiiq Dhamme, oo warbaahinta kula hadlay magaaladda Hargaysa ayaa sheegay in madbacadda qaranka uu ka jira musuq-maasuq aad u baahsan, isla markaana aanay shaqaaluhu muddo 2 bilood wax mushahar ah qaadan.

Maxamed Sadiiq Dhame, waxa uu sheegay in madbacadda qaranku ay Istiikarka waddo marista ee sanadkii 2021-kii lixdii bilood ee danbe ay daabacaday 33,000 ayna ka heshay lacag dhan 105,600$.

DAAWO: Maxamed Dhame oo arrimahaasi ka hadlaya:



Hargeisa Press.com/Hargeisa Office.