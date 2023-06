Gabadh Ka Soo Jeeda Somaliland oo Ku Guulaysatay Abaal-marin Caalami Ah

Washington (Hargeisa Press) – Dr. Sacda Mire oo ah Aqoonyahanad ku Takhasustay baadhista Aataarta Qadiimka ah, kana shaqaysa, ayaa ku guulaysatay Abaal-marin Caalami ah.

Dr Sacda oo asal ahaan ka soo jeeda Somaliland, haysatana dhalashada Dalka Sweden, isla markaana ka shaqaysa u ololaynta iyo horumarinta Hiddaha iyo dhaqanka, ayaa ku guulaysatay abaal-marinta Caalamiga ah Wayfinder Award oo ay bixiyaan Ururka National Geographic Society oo xaruntiisu tahay dalka Mareykanka.

Abaal-marinta ‘Wayfinder’ ayaa lagu maamuusaa Dadka dedaalkoodu saamaynta wax-ku-oolka ah yeesho, kana shaqeeya Isku-xidhka Taariikhaha Umadaha isla-markaana Shaqadoodu daah-furto Hal-abuur Horumar Horseeda.

“Aniga oo ku hadlaya magaca Ururka ‘National Geographic Society’ waxaan ku hanweynahay inaan magacowno 15-ka qof ee raad-raacayaasha ah inay yihiin kuwa sanadkan 2023-ka helay Abaalmarinta Wayfinder, taasi oo ku timid Wax-qabadkooda gaarka ah ee heer maxalli ah iyo mid caalami ah,” sidaa waxa yidhi Alexander Moen oo ah Madaxa Hawl-gelinta National Geographic Society oo ka mid ah hay’adaha ugu waaweyn caalamka ee ka shaqeeya horumarinta Cilmiga iyo Waxbarashada.

Sacda Mire oo haysata Shahaadada sare ee PhD, ayaa ka hawl-gasha Machadka Cilmi-baadhista Aataarta qadiimiga ah ee Jaamacadda London, iyadoo ah Aasaasaha Madxafka Horn Heritage Foundation, waxayna ka shaqaysaa oo kale Cilmi-baadhista iyo ilaalinta Hiddaha iyo dhaqanka Geeska Afrika.

Dr. Sacda Mire, ayaa ah gabadhii ugu horeysay ee Soomaali ah oo barata cilmiga Aataarta qadiimiga ah oo ay ka shaqaynaysay in ka badan toban sano, waxay cilmi-baadhis ka samaysay Somaliland iyo Soomaaliya, sida lagu sheegay War ay baahisay Hay’adda Abaal-marintan bixisa, taasi oo intaa ku dartay Inay ahayd Agaasimihii aasaasay Waaxda Aataarta Qadiimka ah ee Somaliland.

“Aad ayaan ugu faraxsanahay in aan la wadaago in aan ku guulaysto Abaalmarinta Wayfinder, anigoo ka mid noqonaya shabakada caalamiga ah ee National Geographic,” sidaa waxa tidhi Sacda Mire oo qoraal kooban oo ay guusheeda kaga dareen-celisay ku baahisay barteeda Twitter-ka.

I'm excited to share that I received the @InsideNatGeo Wayfinder Award and am joining its global National Geographic Explorer community! Learn more about my work and my fellow award recipients here: https://t.co/LTYMSnYCZ0

— Dr Sada Mire (news) (@SomaliHeritage) May 31, 2023