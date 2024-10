Dib u doorashada Muuse Biixi waxay xaqiijinaysaa sii socoshada horumarka Somaliland

Geeska Afrika waxa ku yaal dal la yidhaahdo Somaliland. Waxaa laga yaabaa inaad maqashay Soomaaliya, oo isu qaabaynaysa safar ba’an oo argagax leh. Si kastaba ha ahaatee, Somaliland waxay ku taallaa meel istaraatiiji ah, nabad ah, oo dastuuri ah, waxayna ku faantaa guulo dimoqraadi ah.

Dalka Somaliland waxa uu xuduud la wadaagaa Itoobiya, Jabuuti iyo Soomaaliya. Waxa kale oo ay geli kartaa badda cas, maadaama ay xuduud badeed barbar-dhigto Yemen. Waxay xornimadeeda qaadatay 1991, ilaa iyo hadda, waxay u taagan tahay waddan aan la aqoonsan.

Dacwada dagaalka

Somaliland waxa ay dagaal la gashay taliskii kalitaliska ahaa ee Siyaad Barre ee Soomaaliya, iyada oo adeegsanaysa dhaqdhaqaaqii loo yaqaanay SNM. Sida muuqata Madaxweynaha talada haya ee Somaliland Muuse Biixi Cabdi, waxa uu kaalin mug leh ka qaatay guulaha ururkaasi. Sumcadda uu ku caan baxay ee ah in uu yahay qof aan tanaasulin oo u heellan gooni-isu-taagga Somaliland, waxa ay salka ku haysay sannadihii hore ee SNM, isaga oo door laxaad leh ka qaatay difaaca halganka ballaadhan ee madaxbannaanida Somaliland.Waa arrin ku dhacday in saynisyahanka siyaasadda Samuel P. Huntington uu qoray ‘Journal of Democracy’ sannadkii 1991-kii, isla sannadkii ay Somaliland xorriyadeeda qaadatay. Waxaa ammaan mudan in la ogaado in dagaalkii qaboobaa uu dhammaaday isla sanadkaas, sidoo kale waa sannadkii uu Johnny Carson ka fadhiistay. Fahamka Somaliland waxa ay noqotay mid lama huraan ah oo aan waligeed laga maarmayn iyadoo ay ku soo fool leedahay doorasho muhiim ah bishan November, natiijada ka soo baxdaa waxay qaabayn doontaa tubta kobaca iyo mustaqbalka Geeska Afrika.

Dimuqraadiyadda

Tan iyo markii ay Somaliland la soo noqotay madax banaanideeda, waxa ay soo martay hal afti oo dastuuri ah, saddex doorasho madaxtooyo, laba doorasho baarlamaan iyo saddex doorasho oo dawladaha hoose ah. Waxay aragtay kor u kaca kobaca dimoqraadiyada. Hogaamiyayaasha lagu soo doortay doorashada madaxtinimo waa kuwo tayo leh oo la yaab leh, waxayna u taagan yihiin tibaaxaha horumarka dimuqraadiyadeed. Somaliland waxa soo maray saddex Madaxweyne oo dambaska ka soo kiciyey.

Sida faynuusku hanka iyo sharafta ku kacayo, ayuu himiladii dimuquraadiyadeed ee dalka u horseeday. Dimuqraadiyadu waa sui generis, himiladuna waa astaamaha ugu muhiimsan ee Somaliland. Bal qiyaas in aad ku nooshahay xaafad adag oo dareen kala fogaansho leh, oo haddana aad ka badbaado, barwaaqootid, oo aad nabad fidiso. Taageero yar iyo kaalmada shisheeye ee ugu yar, waddanku wuxuu arkay kor u kac cajiib ah, kaliya maaha dhaqaale laakiin sidoo kale wuxuu ahaa awood goboleed la aamini karo.

Xidhiidhka caalamiga ah

Baadhitaan taxadir leh, ayaa daaha ka qaaday in wadamada jaarka la ah Somaliland ay ka jiraan dhibaatooyin bini’aadantinimo oo qoto dheer. Soomaaliya, qaraxyo aan la soo koobi karin oo ay Al-Shabaab hoos tagaan ayaa gilgilay damiirka madaxda caalamka, waxaana ku dhintay kumannaan qof. Koonfurta Suudaan ayaa u kala qaybsantay laba maamul oo isku haya, waxaana dagaalka joogtada ah ee ka socda gobolka Darfur uu dib ugu soo celiyay deegaankaas iska hor imaadyo. Ismari waaga Itoobiya iyo Eritrea ayaa sababay dhimasho aan la soo koobi karin.

Jabhadda Xuutiyiinta Yemen, ayaa burburisay riyadii kacdoonka Carabta. Dawladii Xusni Mubaarak ka dib, Masar waxay wajaheysaa caqabado iyada u gaar ah, iyadoo biyo xidheenka GERD uu u taagan yahay khilaaf u dhexeeya Masar iyo Itoobiya. Iyada oo ay jiraan xiisadaha sii kordhaya iyo welwelka adag, Somaliland waxay wajaheysaa caqabadeeda aqoonsiga laakiin weli way ka dhego adaygtay, oo leh hoggaan karti leh iyo dimoqraadiyad xalaal ah.

Heshiiska MOU

Heshiiskii is-afgaradka ahaa ee ay dhawaan wada saxeexdeen Somaliland iyo Itoobiya, ayaa ahaa qodob la isku mari waayay. Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi iyo Raysal Wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed, ayaa kala saxeexday heshiis taariikhi ah January 1, 2024. Heshiiska, inkasta oo aan la ansixin, waxa uu Itoobiya u oggolaanayaa in ay galaangal u yeesho badda si geesinimo leh oo loo qaado aqoonsi caalami ah.

Gelitaanka badda, ayaa la doonayaa in la soo maro dekedda Berbera oo ku taal meel istiraatiiji ah oo ku taal gacanka cadmeed. Is-afgaradkaas wuxuu Soomaaliya iyo Jabuuti ka dhex abuuray xiisad iyo madmadow la xidhiidha Itoobiya iyo Somaliland. Soomaaliya waxay weli u haysataa Somaliland qayb ka mid ah dhulkeeda, waxaanay u aragtaa badda gelaysa Itoobiya mid khatar ku ah madax-banaanideeda dhuleed.

Jabuuti oo ku tiirsan ganacsiga Itoobiya ee soo mara dekedaheeda, ayaa iyaduna heshiiskan u aragta caqabad. Somaliland, si kastaba ha ahaatee, waxay la kulantay caqabadahaas si kalsooni leh, waxaanay diiday inay dib u celiso Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi, waxa kale oo ay la kulantay mucaaradad uga imanaysa Turkiga iyo Masar. Labadan dal, oo xidhiidh diblomaasiyadeed oo macquul ah la leh Soomaaliya, waxay xaqiijinayaan in heshiiska u dhexeeya Itoobiya iyo Somaliland uu hakad ku jiro muddo aan la cayimin.

Inkasta oo dalalka jaarka ahi si weyn uga soo horjeesteen, haddana Madaxweyne Muuse Biixi oo hoggaaminaya dal aan la ictiraafsanayn, waxa uu u adkaystay imtixaankii wakhtiga iyo dawladihii waaweynaa. Tani waxay muujinaysaa sharcinimada iyo kalsoonida hoggaamiyaha, iyo sidoo kale taageerada baaxadda leh ee muwaadiniintiisa. Go’aanka Muuse Biixi Cabdi waa mid cad marka uu doorashadan bilaabayo: aqoonsiga Somaliland oo uu ku beddelanayo Is-afgaradkii Itoobiya.

Balanqaadka

Waxaa laga yaabaa in la is weydiiyo, halkee buu ka soo baxaa hal-abuurkan awoodda aan la aqoonsan? Jawaabtu waxa ay ku jirtaa taariikhda Muuse Biixi Cabdi iyo kaalintii uu ka qaatay ururkii SNM ee 1991-kii xaqijiyay in Somaliland ay xornimadeeda ka qaadato Soomaaliya.

Dhaxalka Muuse Biixi ee SNM, waxa qaabeeyey hoggaankii hal-adaygga ahaa ee uu kaga soo horjeeday taliskii Siyaad Barre. Taariikhdiisii ​​hore ee uu ka soo mid ahaa saraakiishii hore ee ciidamada waxa ay siisay khibradda xeeladeed ee looga baahan yahay in uu si hufan uga qayb-qaato dhaqdhaqaaqii jabhaddii SNM, ee muhiimka u ahaa xoraynta Somaliland. Dhismihii ciidan ee SNM ee maamul daadejinta, oo ay taageerayaan xoogaggii qabiilka ahaa ee deegaanka, ayaa ka qayb qaatay guushaas. In kasta oo dhaqaalaha iyo taageerada caalamiga ah uu kooban yahay, SNM waxa ay sii waday waxtarkeeda.

Caqliga aan leexleexan lahayn, xil-ka-qaadis la’aanta, damiirka go’a, dedaalka joogtada ah, iyo waddaniyadda aan naxariista lahayn ayaa Muuse Biixi wax walba u sahlay SNM. qiyamkii hore ayaa ka caawiya inuu ka hor tago cadawga maanta. Isku soo wada duuboo dadaalkii ciidan ee SNM waxa ay qaabaysay siyaasadiisii ​​dambe, gaar ahaan markii uu noqday Madaxweynaha Somaliland 2017. Guushii uu ka soo hooyey doorashadii 2017 ayaa ahayd mid la yaab leh, iyadoo in ka badan 55% codadkii la dhiibtay uu helay Muuse Biixi Cabdi.

Si kastaba ha ahaatee, caqabadaha doorashada 2024 ayaa shaki la’aan noqon doona kuwo aad u tartan badan. Iyadoo xisbiyada mucaaridku ay ku guulaysteen inay soo xiganayaan ‘isbeddel’, doorashadu waxay u socotaa tartan adag. Si kastaba ha ahaatee, dedaalka uu ugu jiro ilaalinta qaranimada iyo wadajirka dhuleed ee Somaliland waxa uu mudan yahay in lagu boggaadiyo oo soo jiitay indhaha warbaahinta shisheeye.

horumarinta

Halkaa marka ay marayso, horumarka gobolka Somaliland waxa uu gaadhay halkii ugu saraysay. Iyada oo aanay jirin heshiisyo ganacsi oo baaxad leh, oo gebi ahaanba ku tiirsan khayraadkeeda, oo aan ku xidhnayn wax dhaqaale ah oo ay ka helaan baananka caalamiga ah, iyo baaq dhab ah oo horumarineed, Somaliland waxay ku tashatay aayaheeda.

Tan iyo sanadkii 2017-kii, intii uu hoggaaminayay Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi, Somaliland waxay ku talaabsatay horumar la taaban karo, iyadoo wax ka beddeshay muuqaalkeeda dhaqaale iyo mid bulsho. Casriyeynta Dekedda Berbera oo halbowle u ah ganacsiga mandaqadda, waa guul muhiim ah, taas oo Somaliland ka dhigaysa mid tartan ugu jirta Geeska Afrika.

Intaa waxaa dheer, waaxda daryeelka caafimaadku waxay aragtay kor u kac la taaban karo, iyadoo 168% ay korodhay miisaaniyadda daryeelka caafimaadka, taasoo horseeday adeegyo horumarsan, oo ay ku jiraan tallaallo baahsan iyo xarumo caafimaad oo la ballaadhiyay. Qorshayaasha shaqadu waxay hoos u dhigeen shaqo la’aanta iyo korodhka ka qaybgalka xoogga shaqada. Dib-u-habaynta waxbarashada ee hoos timaada Higsiga 2030 waxay mudnaanta siiyeen is-dhexgalka teknoolojiyadda iyo tababarrada farsamada gacanta, taasoo awood u siinaysa dhallinyarada xirfadaha muhiimka ah.

Nabadgelyada biyaha Somaliland waxa kor u qaaday mashaariic ay ka mid yihiin Mashruuca tayaynta biyo-gelinta magaalooyinka Hargeysa, kaas oo hubinaya in kumanaan qoys ay helaan biyo nadiif ah. Marxaladdan muhiimka ah, oo ay barbar socdaan horumarka kaabayaasha dhaqaalaha iyo maamulka, waxay hoosta ka xarriiqayaan sida ay uga go’an tahay maamulku inuu sare u qaado Somaliland heer gobol. In kasta oo ay caqabado ka jiraan aqoonsiga caalamiga ah, horumarka qaranku waxa uu muujinayaa mustaqbal ifaya.

Dacwada aqoonsiga

Habka ay Somaliland u marayso aqoonsiga Qaramada Midoobay lafteeda waa caqabad. Kadib marka la gudbiyo codsiga aqoonsiga, Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay (UNSC) waa in uu ku taliyaa in la ogolaado ugu yaraan 9 ka mid ah 15-ka xubnood ee uu ka kooban yahay, iyada oo mid ka mid ah shanta xubnood ee joogtada ah aanu isticmaalin awoodiisa diidmada qayaxan.

Caqabad ka weyn, ayaa ah in Soomaaliya lagu wado in ay ka mid noqoto xubnaha aan joogtada ahayn ee Golaha Ammaanka. Intaa waxaa dheer, Golaha loo dhan yahay (UNGA) waa in uu tixgaliyaa talada oo u codeeyaa oggolaanshaha saddex-meelood laba meel dhammaan UNGA.

Haddii lagu aqoonsado Is-afgaradka Itoobiya, Somaliland waxay ka difaaci kartaa sharcinimadeeda Midowga Afrika iyo Qaramada Midoobay. Axdiga Montevideo wuxuu qeexayaa afar shuruudood oo muhiim ah oo dawladnimo: dad joogto ah, dhul la cayimay, dawlad wax ku ool ah, iyo karti u lahaanshaha xidhiidhka dibadda. Dhammaan tallaabooyinkaas, Somaliland waxay u qalantaa dawladnimo. Somaliland waxay buuxisay dhammaan shuruudihii looga baahnaa, waxaanay hal tallaabo u jirtaa inay difaacdo qadiyadeeda aqoonsiga ee Midowga Afrika iyo Qaramada Midoobay. Inkasta oo ictiraafku yahay qodobka udub dhexaad u ah doorashada soo socota, iyadoo la tixgelinayo hawsha culus ee hortaala, xil adag ayaa loo baahan yahay si loo helo aqoonsi ka baxsan xiisadaha gobolka. Waxqabadka xukuumadda Muuse Biixi ayaa saldhig adag u ah dib-u-doorashadiisa.

Caqabadaha

Deris colaadeed, quwadaha caalamiga ah oo ka awood badan, dhaqaale xumo iyo xawaaladaha, qalalaasaha qaxoontiga, colaadaha hubaysan ee xuduudaha, gooni-isu-taagga ka jira dhulka, iyo nidaamka qabaa’ilka oo qoto dheer, Somaliland waxa soo food saartay caqabado dhawr ah.

Awoodaha ka dhex jira Xafiiska Madaxtooyadu waxa ay sii waari jireen dimoqraadiyada, dhaqaalaha, amniga, xidhiidhka caalamiga ah, iyo nabadaynta beelaha sannadahan muhiimka ah. Qarixii ugu dambeeyay ee Somaliland ka dhaca ayaa sanadkii 2008 ka dhacay magaalada Hargeysa ee xarunta Somaliland.

Dhanka kale, magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa toddobaad walba la kulma qaraxyo iyo hanjabaadyo. Nabadgelyada joogtada ah ee ka jirta Somaliland waxa sabab u ah kalsoonida iyo sharcinimada uu hoggaanku hayo.

Mustaqbalka

Xisbiga Kulmiye ee Madaxweyne Muuse Biixi waxa uu ballan-qaaday lix tiir oo dib-u-habayn ah, oo ka kooban waxqabadyo kala duwan. Si kastaba ha ahaatee, natiijada doorashada soo socota ayaa noqon doonta mid muhiim u ah mustaqbalka Somaliland. Horumarka joogtada ah ee Dekedda Berbera waa in uu ahaado diiradda ugu muhiimsan, maadaama ay tahay udub dhexaadka hanka Somaliland. Wanaajinta xidhiidhka dawladaha waaweyn iyo sii wadida dagaalka ictiraaf raadinta waa inay noqdaan yoolal joogto ah.

Kiiska aqoonsiga ee Maxkamadda Caalamiga ah ee Caddaaladda ka dib MoU wuxuu xitaa gacan ka geysan karaa xallinta qaar badan oo ka mid ah colaadaha gobolka ee Geeska Afrika. Dadaalkaas aan joogsiga lahayn waxay u baahan yihiin hoggaan miyir qaba oo karti leh. Madaxweyne Muuse Biixi iyo sida uu uga go’an yahay dimuqraadiyadda, waxa rumoobaya dhammaan riyooyinkii aan rumayn.

Dib-u-doorashada Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxa ay muhiimad gaar ah u leedahay sidii ay Somaliland u ilaalin lahayd hiigsiga xasiloonida, horumarka dhaqaale iyo raadinta aqoonsi caalami ah. Intii uu hogaaminayey Somaliland waxa ay horumar la taaban karo ka soo hoysay dawladnimada, kaabayaasha dhaqaalaha, iyo adkaynta dimuqraadiyadda, taas oo ka dhigtay shakhsi la aamini karo oo u kuur gala xaaladda cakiran ee juquraafi-siyaasadeed ee gobolka.

Iyada oo ay jirto gobol aan xasiloonayn oo ay ka jiraan dhibaatooyin bini’aadantinimo oo ka jira dawladaha jaarka ah, Somaliland waxa ay weli tahay dal nabad ah oo dimuqraadi ah, taas oo daliil u ah hoggaaminta Biixi. Dib-u-doorashadiisa waxay xaqiijinaysaa sii socoshada horumarka Somaliland ee dhinaca aqoonsiga, taasoo u oggolaanaysa inuu dhammaystiro dadaallada diblomaasiyadeed ee muhiimka ah ee uu bilaabay.