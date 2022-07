D/Hoose Ee Burco Oo Go’aamo Ka Soo Saaray Xakamaynta Shilalka Bajaajta

Burco (HP): Duqa degmada Burco Cabdirisaaq Ibraahim Cabdi (Hero), ayaa ka hadlay khasaaraha ka dhashay shilalka Bajaajka oo keenay khasaare nafeed, dhaawac iyo mid hantiyeedba.

Sidoo kale waxa uu sheegay in laga xidho dhinac bidix Bajaajta oo la awdo, isla markaana ujeedadu tahay in shilalka la yareeyo.

Duqa degmada Burco ayaa warbaahinta la wadaagay go’aamada ay rabaan in lagu xakameeyo shilaalka gaadiidka, waxaanu xusay in qof aan liisan haysan kaxayn karin, in qof aan lahayni wadi karin, in istaan u gaar ah la gayn doono loo diyaariyay, in bajaajkasta la diwaangeliyo, iyo in bajaajta ku xadgudubta go’aamada la soo saaray la ganaaxi doono, saddex cishana ay shaqada ka fadhiyi doontio.



