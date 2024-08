Ceeryaan darran oo hakisay duulimaadyadii garoonka Addis Ababa

By

Addis Ababa (Hargeisa Press)- Ceeryaan aad u darran, ayaa hakisay Khamiista maanta, daraasiin duulimaadyo ah garoonka caalamiga ah ee caasimadda Itoobiya ee Addis Ababa ee Bole International, oo ah mid ka mid ah xarumaha ugu mashquulka badan ee gaadiidka cirka ee Afrika.

Shirkadda Diyaaradda Ethiopian Airlines oo qoraal ku baahisay bogeeda X, ayaa sheegtay in laga bilaabo 3-dii subaxnimo (0000 GMT) inta badan duullimaadyadii iman jiray ayna ka soo degi karin garoonka caalamiga ah ee Bole, sababo la xidhiidha “Cimilo aad u badan oo ceeryaamo ah”.

Ceeryaanta, ayaa saamaysay dhamaan duulimaadyadii dhoofayay ee gudaha iyo dibaddaba, sida ay shirkaddu sheegtay.

Shirkadda Ethiopian Airlines, ayaa sidoo kale sheegtay in Duulimaadyadii kale ee caalamiga ahaa ee ku degi lahaa garoonka, loo weeciyay garoomo kale.

“Waxaan macaamiisheena sharafta leh la socodsiineynaa in cimilo aad u badan oo ceeryaamo ah oo ka jirta garoonka caalamiga ah ee Addis Ababa Bole maanta oo ay taariikhdu tahay August 22, 2024, laga bilaabo 3:00am subaxnimo, in inta badan duullimaadyadii Ethiopian Airlines ee iman jiray ay ka soo degi waayeen garoonka Bole. waxaa lagu qasbay in ay u weeciyaan garoomadooda kale,” ayay shirkaddu sheegtay.

Arrintan, ayaa sidoo kale saameyn ku yeelatay duullimaadyadii subaxii ee gudaha iyo dibaddaba, sida ay shirkaddu sheegtay. “Waxaan qaadeynaa dhammaan tallaabooyinka lagama maarmaanka ah si aan u yareyno carqaladeynta qorshayaasha safarka ee rakaabkeena. Sida had iyo jeer, badqabka rakaabkayaga ayaa ah mudnaantayada,” ayaa lagu yidhi bayaanka ka soo baxay shirkadda, waxaanay sii raacisay, “Tani waxay sidoo kale saamaysay duullimaadyadii subaxdii ee gudaha iyo dibaddaba.”

Roobab ka da’ay dalka Itoobiya iyo ceeryaamo badan oo ku giblan magaalada, ayaa sababay in dhammaan duulimaadyadii ku soo wajahnaa oo dhan la weeciyo oo madaarka Bole-na la xidho.

Hase yeeshee waxa xaqiiqo ah in arrinta keliya ee sababtay in diyaaraduhu ka weecdaan Addis Ababa ay tahay cimilada xumaatay awgeed oo aan waxba laga arki karin masaafo dheer ceeryaanta iyo roobab xoog ah oo da’aya awgood.

Bole, oo ah xudunta duulimaadka Ethiopian Airlines, waxa ay qaadi kartaa ilaa 25 milyan oo rakaab ah sannadkii.

Horaantii bishan, Shirkadda Ethiopian Airlines waxay saxeexday naqshadeynta garoon cusub oo ku kacaya 6 bilyan oo dollar, kaasoo ay sheegtay inuu noqon doono kan ugu weyn Afrika.