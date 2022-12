Cabdimaalik Muuse Coldoon oo Xabsiga Laga Sii Daayay

By Wararka Maanta

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Hargeysa (Hargeisa Press) – Cabdimaalik Muuse Coldoon oo in muddo ah ku xidhnaa xabsiga weyn ee magaalada Hargeysa, ayaa maanta la sii daayay, kadib markii uu dhamaaday muddadii labada sannadood ahayd ee lagu xukumay.

Cabdimaalik Muuse Coldoon oo xabsiga weyn ee Hargeysa ku jiray tan iyo sannadkii 2021-kii, ayaa ugu danbayn maanta la sii daayay, kadib markii uu dhamaystay xukunkiisu.

Coldoon oo sii deyntiisa kadib warbaahinta la hadlay, ayaa sheegay in lagu qoonsaday kadib markii uu ku baaqay in wanaaga la is faro xumaantana layska reebo.

Waxa uu sheegay in aan loo xidhin hadaladii uu ka sheegay dugsiga Abaarso darteed lakiin sida uu ku andacooday loogu soo gabaday Qadiyadiisa oo looga dhigay in ay iskuul is haystaan.

Sidoo kale, Coldoon, ayaa sheegay in lagu eedeeyay in uu ceebeeyay oo uu warar been abuura ka faafiyay dugsiga Abaarso, isago sheegay in waalidka ardayda dugsiga Abaarso, ay eedo u soo jeediyeen isaguna uu aayadaha Qur’aanka iyo caddaymo kale isku difaacay.

Waxa uu xusay in kadib dood dheer iyo caddaymo badan oo uu isku difaacay maxkamaddu sii daysay, isla markaana ay amartay in la sii daayo, lakiin dib loogu celiyay jeelka oo maxkamad kale 2 sanno oo xadhiga iyo 3 milyan oo shilin oo ganaaxa ku xukuntay, iyadoo aan dembi kale lagu helin.

Hase yeeshee, Cabdimaalik Muuse Coldoon, ayaa maxkamadda ku eedeeyay in lagu xukumay kitaab aan ahayn, kitaabka Qur’aanka, isaga oo sheegay in uu codsaday in kitaabka Alle lagu xukumo lakiin laga diiday, wuxuna ku tilmaamay mid baadil ah.

Billowgii bishii February ee sannadkan sii dhamaanaya, ayaa Maxkamadda Gobolka Maroodi-jeex ku dhawaaqday in wax dambi ah lagu waayay Cabdimaalik Muuse Coldoon. Balse xeer Ilaalinta ayaa racfaan ka qaadatay Go’aanka ay maxkamaddu gaadhay.

Waxayna taasi horseedday in Cabdimaalik Muuse Coldoon uu xabsiga ku sii jiro tan iyo wixii ka horreeyay maanta oo uu xorriyaddiisa dib u helay.