Caalamka oo ka falceliyay sheegashada Israel ee dilka hoggaamiyihii Xamaas

Gaza (Hargeisa Press)- Israel, ayaa sheegtay in ciidamadeedu ay dileen hogaamiyihii Xamaas Yahya Sinwar kadib weerar ka dhacay koonfurta marinka Gaza.

Milateriga Israel, ayaa xaqiijiyay dhimashada Sinwar Khamiista maanta, laakiin Xamaas ayaan weli ka hadlin sheegashada Israel.

Sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay Milateriga Israel, Sinwar ayaa la dilay Arbacadii ka dib markii askartu “ka takhaluseen saddex dagaalyahan.”

Bishii August, Xamaas waxay u magacawday hogaamiyaha Gaza, Sinwar, inuu noqdo madaxa xafiiska siyaasadda ee kooxda si uu u bedelo Ismail Haniyeh. Haniyeh ayaa la dilay xilli uu booqasho ku tagay dalka Iran 31-kii July.

Raysal wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu, ayaa sheegay in Israel ay “xakamaysay xisaabteeda” Sinwar laakiin “dagaalku weli ma dhammaan”

Netanyahu, ayaa hadal uu ka jeediyay telefishinka ku sheegay in “iftiinku uu ka adkaanayo mugdiga” gobolka iyo in dhimashada Sinwar ay tahay “astaan ​​muhiim ah” hoos u dhaca kooxda.

Xamaas ma sii xukumi doono Gaza, ayuu yidhi.

Dhanka kale, wasiirka arrimaha dibadda Israel Katz, ayaa dilka Sinwar ku tilmaamay “guul millateri iyo akhlaaqeed ee ciidanka Israel”, halka Benny Gantz, oo ah guddoomiyaha xisbiga Midnimada Qaran ee Israel, uu u hambalyeeyay millateriga Israel.

“Tani waa guul muhiim ah oo leh fariin cad – waxaan daba galeynaa cadaaweyaashayada ilaa dhamaadka, wakhti kasta iyo meel kasta,” Gantz ayaa ku qoray bogga X.

Waxa uu sheegay in millateriga Israel “ay sii wadi doonaan inay ka hawlgalaan Marinka Gaza sanadaha soo socda, haddana guulaha is daba jooga ah iyo cidhibtirka Sinwar waa in laga faa’ideysto si loo soo celiyo dadkii la afduubtay, laguna beddelo xukunka Xamaas. ”

Qoysaska Maxaabiista Israel

Kooxda ololaha Israel ee la haystayaasha iyo Madasha Qoysaska Maqan, ayaa soo dhaweeyay hadalka ciidamada Israel, iyagoo sheegay in dhimashada Sinwar ay tahay inay gacan ka geysato “sugidda” sii deynta maxaabiista weli ku sugan Gaza.

Madashu “waxay soo dhawaynaysaa cidhibtirka Yahya Sinwar waxayna ku boorinaysaa ka faa’iidaysiga guushan weyn si loo xaqiijiyo soo laabashada la haystayaasha,” ayaa lagu yidhi bayaan.

Mareykanka

Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden, ayaa sheegay in dhimashada Sinwar ay u dhiganto daqiiqad nasasho ah oo loo fidiyay Israa’iiliyiinta iyadoo fursad loo siinayo “maalin kadib” Gaza iyada oo ayna kooxdu xukunka heysan.

“Yahya Sinwar wuxuu ahaa caqabad aan laga gudbi karin si loo gaadho dhammaan yoolalkaas. Caqabadaas hadda ma jirto. Laakiin shaqo badan ayaa ina hor taal,” ayuu Biden ku yidhi hadal uu soo saaray.

“Waxaan dhawaan la hadli doonaa Ra’iisal Wasaare Netanyahu iyo madaxda kale ee Israa’iil si aan ugu hambalyeeyo, si aan uga wada hadalno dariiqa loo maro dadka la haysto ee lagu soo celinayo qoysaskooda, iyo sidii loo soo afjari lahaa dagaalkan hal mar iyo dhammaan, kaas oo sababay burbur badan oo soo gaadhay dad aan waxba galabsan. “, ayuu yidhi Biden.

Madaxweyne ku xigeenka Mareykanka Kamala Harris, ayaa boggaadiyay dhimashada Sinwar waxanay sheegtay inay fursad u tahay “ugu dambeyntii soo afjarida dagaalka Gaza.”

“Caddaalad ayaa loo adeegay,” Harris ayaa u sheegtay suxufiyiinta. “Sinwar wuxuu mas’uul ka ahaa dilka kumanaan qof oo aan waxba galabsan, oo ay ku jiraan dhibaneyaashii October 7 iyo la haystayaal lagu dilay Gaza.”

“Maanta waxaan rajeynayaa oo kaliya in qoysaska dhibanayaasha Xamaas ay dareemaan dareen iyo cabbir nafis,” ayay raacisay.

Mike Johnson, oo ah afhayeenka xisbiga Jamhuuriga ee Aqalka Congress-ka Mareykanka, ahna hogaamiyaha ugu sareeya ciidamada Israel iyo xulafada diblumaasiyadeed, ayaa sidoo kale boggaadiyay sheegashada Israel ee ah in Sinwar la dilay, isagoo sheegay in dhimashadiisa ay u keentay “nasasho” dadka Israa’iil.

“Nolosha Sinwar waxay ahayd astaanta sharka oo lagu asteeyay nacayb loo qabo dhammaan waxa wanaagsan ee adduunka,” Mike Johnson ayaa ku yidhi hadal uu soo saaray. “Dhimashadiisu waxay rajo u keeneysaa dhammaan kuwa doonaya inay ku noolaadaan xorriyadda, iyo nafisinta reer binu Israa’iil ee uu damcay inuu dulmiyo.”

Hogaamiyaha Aqlabiyadda Dimuqraadiga ee Aqalka Senate-ka Chuck Schumer, ayaa sheegay in Sinwar “aaminadaha iyo ficilladooda ay xanuun badan u keeneen dadka Israa’iil iyo Falastiiniyiinta.”

“Waxaan ka baryayaa in ka saaristiisa goobta ay nadiifiso waddo degdeg ah oo si degdeg ah guriga loogu soo celiyo dhammaan la haystayaasha – oo ay ku jiraan toddobada Mareykanka ah – oo ay ka wada xaajoodaan joojinta colaadaha kuwaas oo xaqiijin doona ammaanka dadka Israa’iil iyo bixinta gargaar bini’aadanimo oo buuxa iyo Jid cusub oo hore u ah dadka Gaza.”

Jarmalka

Wasiirka arrimaha dibadda ee Jarmalka Annalena Baerbock, ayaa bayaan ay soo saartay, waxay Sinwar ku tilmaantay ” gacan ku dhiigle naxariis daran iyo argagixiso.”

Waxay sheegtay in Xamaas ay tahay inay si degdeg ah u sii deyso dhammaan la haystayaashii ay ku qabsatay weerarkii ay ku qaadday Israa’iil 7-dii October”oo ay hubka dhigaan.”

Faransiiska

Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron, ayaa ku baaqay in la sii daayo “dhammaan la haystayaashii” ay Xamaas ku haysteen Gaza ka dib markii Israa’iil ay sheegtay inay dishay Sinwar.

“Yahya Sinwar wuxuu ahaa qofka ugu muhiimsan ee mas’uulka ka ah weerarradii argagixisada iyo falalkii waxashnimada ahaa ee October 7,” Macron wuxuu sidan ku sheegay bogga X. “Faransiiska wuxuu dalbanayaa in la sii daayo dhammaan la haystayaasha weli ay haystaan ​​Xamaas.”

Nato

Madaxa NATO Mark Rutte, ayaa u sheegay wariyeyaasha shir jaraa’id oo ku qabtay Brussels “haddii uu dhintay, anigu shakhsi ahaan ma tebi doono isaga,” isaga oo tixraacaya Sinwar.

Talyaaniga

Wasiirka arrimaha dibadda Talyaaniga Antonio Tajani, ayaa yidhi: “Waxay u muuqataa in la dilay hoggaamiyihii milateriga ee Xamaas, waxaana aaminsanahay in marka dhinacan laga eego laga yaabo in Israa’iil ay iska difaacday argagixisada Xamaas.”

Wuxuu intaas ku daray: “Waxaan rajeynayaa in waayida hoggaamiyaha Xamaas ay horseedi doonto xabbad-joojin ka dhacda Gaza.”

Boqortooyada Ingiriiska

John Healey, xoghayaha difaaca ee Boqortooyada Midowday ee Ingiriiska, ayaa yidhi: “Aniga, mid ahaan, uma baroordiiqi doono geerida hogaamiye argagixis sida Sinwar, qof mas’uul ka ahaa weerarkii argagixisanimo ee October 7-deedii.”

Waxa uu sheegay in weerarka Israa’iil ee koonfurta Israa’iil sannadkii hore “ma kicin oo kaliya maalinta ugu madow, ee ugu dhimashada badan dadka Yuhuudda ah tan iyo dagaalkii labaad ee aduunka, laakiin waxa uu kiciyay tan iyo in ka badan hal sano oo iska horimaad ah iyo heer aan loo dulqaadan karin oo ah dhimashada rayidka Falastiiniyiinta sidoo kale.”

Warbixintan HargeisaPress ayaa ka soo xigatay Aljazeera English News