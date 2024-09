Boqor Buurmadow oo weerar culus ku qaaday Xasan Sheekh

By

Hargeysa (Hargeisa Press)- Boqor Cismaan Aw Maxamuud Buur-Madow, ayaa waxaa uu eedaymo kulul u jeediyay maamulka Soomaaliya ee uu hoggaamiyo Xasan Sheekh Maxamuud.

Buurmadow, ayaa waxaa uu sheegay in Xasan Sheekh Maxamuud uu ugu liito madaxdii kala duwanaa ee soo maray maamulka Soomaaliya.

Wuxuu sheegay in maamulka Soomaaliya ee damacdo inay is hortaagto heshiisyada ay Somaliland gasho, taasi oo uu tilmaamay in aanay awood u lahayn oo ay cadaysatay cadaawada ay u qabaan Somaliland.

Boqor Buurmadow, ayaa waxaa uu baaq culus u jeediyay hoggaamiyeyaasha xisbiyada qaranka Somaliland.

Waxaanu ugu baaqay in ay u midoobaan cadowga ku duulay Somaliland oo aanay mucaarad iyo muxaafad isku qab-qabsan.