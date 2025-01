Aqoonsiga Somaliland: Isbedelka Istiraatiijiyadeed ee Siyaasadda Mareykanka ee Geeska Afrika

Taariikhda Gaarka ah ee Somaliland iyo Saldhigga Sharci ee Madaxbanaanida Somaliland aqoonsi raadis maaha dhaqdhaqaaq gooni-goosad ah oo caadi ah. 1960kii, Somaliland waxay si iskeed ah ula midowday Soomaaliya si ay u samaysato midaw, taas oo si xun u fashilantay dulmigii iyo xasuuqii nidaamsan ee dawladii Milatari ee Soomaaliya. Dagaal dheer ka dib, Somaliland waxay la soo noqotay madax-banaanideeda sannadkii 1991-kii, iyadoo sabab looga dhigay burburkii Soomaaliya. Madax-banaanideeda waxay ku dhisan tahay sharci iyo sharci taariikhi ah, iyadoo xudduuduhuna ay la jaan-qaadayaan kuwii hore ee Maxmiyaddii Somaliland ee British Somaliland — gumaystihii la aqoonsan yahay ee xorriyadda qaatay 26-kii June, 1960-kii. Aqoonsiga Somaliland waxay caddaynaysaa meeqaamkeeda taariikheed ee goonida ah halkii ay ahayd in la dejiyo tilmaan taariikhi ah. gobolada kale ee Soomaalida.

Iftiinka Xasiloonida Degaannada Deganaanshiyaha

Mudo ka badan soddon sano, Somaliland waxa ay ilaalinaysay nabadda, xasilloonida, iyo dawladnimada dimuqraadiga ah in kasta oo ay maqan tahay aqoonsi caalami ah. Waxay qabatay doorashooyin badan oo xor iyo xalaal ah, waxay dhistay hay’ado shaqaynaya, waxayna sugaysay ammaanka muwaadiniinteeda – guulo si weyn uga duwan halgankii Soomaaliya ee xasillooni-darrada, musuqmaasuqa, iyo xagjirnimada. Aqoonsigu waxa uu abaal-marin u noqon doonaa guulahan dimuqraadiga ah, waxana uu tusaale u noqon doonaa dawladnimada gobolka, isaga oo ka hortagaya sheekada ah in dawladaha Afrika ay qarka u saaran yihiin colaad.

La-dagaalanka argagixisanimada iyo iskaashiga amniga

oo ka fog abuurista xasillooni-darro, aqoonsiga Somaliland waxa uu kor u qaadayaa dedaallada ka dhanka ah argagixisada Geeska Afrika. Somaliland ayaa si joogto ah uga soo horjeeday kooxaha xagjirka ah sida Al-Shabaab iyo Daacish, kuwaas oo ka faa’iidaysta dawladnimada daciifka ah ee Soomaaliya. Ciidankeeda ammaanka, inkastoo ay xaddideen aqoonsi la’aan, haddana waxay ku guuleysteen inay sugaan xuduudaheeda, waxayna u diideen kooxaha xagjirka ah inay saldhig u noqdaan. La-hawlgalayaasha Somaliland oo la aqoonsan yahay waxay siinaysaa Mareykanka saaxiib xasilloon oo heli kara marin badeed muhiim ah iyo hawlgallada ka hortagga argagixisanimada, taas oo dhamaystiraysa dadaallada Soomaaliya halkii ay wiiqi lahayd.

Ka-hortagga Saamaynta Domino ee Burburinta

Digniinta Dr. Cabdi ee ku aaddan “Domino effect” haddii ay Somaliland aqoonsi hesho waxay si khaldan u muujinaysaa xaaladda. Qandaraaska madax-banaanida Somaliland waxa ay salka ku haysaa duruufo gaar ah oo aan lagu soo qaadan karin meelo kale oo Soomaaliya ka mid ah. Dib u dhigista ictiraafku waxa ay sii dheeraysaa cabashooyinka waxana ay keeni kartaa colaad hor leh. Taas beddelkeeda, Somaliland oo la aqoonsan yahay waxay xasilin kartaa gobolka, taasoo muujinaysa sida natiijooyinka wada-xaajoodka ah iyo dib-u-habaynta maamulka ay wax uga qaban karaan rabitaanka aayo-ka-tashiga.

Casharrada Suudaan iyo Kiisas kale

Ku-sheegga Koonfurta Suudaan sheeko digniin ahaan waa been u dhigma. Si ka duwan Koonfurta Suudaan, Somaliland waxay leedahay taariikh la hubo oo dawladnimo iyo ka hortagga colaadaha. Caqabadaha South Sudan waxay inta badan ka yimaaddeen diyaar-garow la’aanteeda hay’ad ahaan – dhibaato aanay Somaliland la wadaagin. Aqoonsiga Somaliland waxa uu iftiimin doonaa muhiimadda dawladnimada iyo tayaynta dawladnimada u leedahay, iyada oo laga garanayo waddammada aan diyaargarow ugu jirin.

Horumarinta Danaha Istiraatiijiyadeed ee Mareykanka

Aqoonsiga Somaliland waxa ay sugi doontaa cagsiga Mareykanka ee mandaqadda muhiimka ah ee juquraafi ahaan. Meesha ay Somaliland ku taal ee Gacanka Cadmeed waxa ay siinaysaa marin aan hore loo arag oo ah marin ka mid ah marinnada badda ee ugu mashquulka badan adduunka. Wadashaqeyn rasmi ah ayaa u ogolaan doonta Mareykanka inuu sameeyo xulafo la isku halayn karo si uu ula socdo khataraha gobolka, ka hortagga saameynta Shiinaha, iyo sugidda tamarta iyo waddooyinka ganacsiga. Si ka duwan Soomaaliya, oo weli si weyn ugu tiirsan kaalmada dibadda, Somaliland waxa ay bixisaa saaxiib diyaar u ah in uu gacan ka geysto ujeedooyinka la wadaago.

Masuuliyadda Akhlaaqda iyo Horumarinta Gobolka dooda

Danjire Cabdi ee ah in kala qaybsanaantu ay sii xumayso dhibaatooyinka bini’aadantinimo, waxay eegaysaa sida diidmada aqoonsiga Somaliland u wiiqayso awoodda ay u leedahay inay soo jiidato maalgashiga iyo gargaarka horumarinta. Aqoonsigu waxa uu awood u siinayaa Somaliland in ay si wax ku ool ah wax uga qabato faqriga, caqabadaha cimilada, iyo dib u habaynta maamulka. Somaliland oo xoog leh, oo madax-bannaani waxay sidoo kale ku cadaadinaysaa Soomaaliya inay mudnaanta siiso dib-u-heshiisiinta qaranka iyo dib-u-habaynta hay’adaha, taasoo kobcinaysa xasilloonida muddada fog.

Gabagabo: Istiraatiijiyadeed iyo Akhlaaqda Muhiimka ah

Aqoonsiga Somaliland maaha in Soomaaliya laga tago ee waa in dib loo milicsado siyaasadda Mareykanka si ay uga tarjumto xaqiiqada dhabta ah ee ka jirta dhulka. Somaliland oo la xaqiijiyay inay leedahay xasiloonida, sheegashooyinka taariikheed ee kala duwan, iyo muhiimada istiraatijiyadeed ayaa ka dhigaysa saaxiib la isku halayn karo oo horumarinta danaha Mareykanka. Si ka fog in la wiiqo gobolka, aqoonsigu wuxuu Geeska Afrika ka abuuri lahaa saaxiib adag, wuxuuna Soomaaliya ku dhiirigelinayaa inay si hufan wax uga qabato caqabadaha gudaha ka jira. Aqoonsiga Somaliland, Mareykanku wuxuu kobcin karaa xasilloon, ammaan, iyo mustaqbal barwaaqo ah gobolka, haddii taas la waayo waxay halis gelinaysaa dib-u-dhac iyo guuldarro abaal-marin ah oo ku aaddan horumarka.

Ambassador Rooda J Elmi

Ambassador Rooda J Elmi, Wasiir ku xigeenkii hore ee Wasaaradda Arrimaha Dibadda & Wasiir Ku-xigeenkii hore ee Wasaaradda Maaliyadda Jamhuuriyadda Somaliland