Alexander Maxwell: Horumarka dekedda Berbera waa koritaanka Somaliland ee Geeska Afrika

Sun Tzu wuxuu leeyahay; “In cadowga la jabiyo dagaalla’aan waa wax aad u wanaagsan”, tani waxay ku habboon tahay Somaliland iyo Soomaaliya colaadda iyo hoggaaminta karti leh ee Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi.

Hargeysa (Hargeisa Press)- Somaliland oo ka soo ifbaxday mandaqad magac ku leh Geeska Afrika, waxay xornimada ka qaadatay gumaystihii Ingiriiska 26-kii June 1960-kii, taariikhdeedana waxa ka mid ah halgan caan ah oo loo soo maray xorriyadda iyo sidii looga adkaaday keli-taliskii Maxamed Siyaad Barre. Ka dib markii ay ciidamadii qaranka Soomaaliyeed afgembiyeen taliskii, Somaliland waxay isu taagtay qaran madax-bannaan oo ka go’ay Soomaaliya. Maanta Somaliland waa dal si dimuqraadi ah u madaxbannaan.

Afti May 31, 2001, 97.1% codbixiyayaashu waxay taageereen dhisidda dawlad dastuuri ah oo leh waaxyo sharci-dejin, fulin iyo garsoor. Somaliland hadda waa madax-bannaani siyaasadeed, sinnaan, dhaqaale ahaan, nabad, firfircooni bulsho, iyo dimuqraadiyad xor ah oo qaan-gaadh ah. Doorashooyinka joogtada ah iyo hoggaanka aragtida fog waxay xaqiijinayaan qiyamkeeda dimoqraadiyadeed. Si kastaba ha ahaatee, Somaliland waxay sii waddaa raadinta aqoonsiga caalamiga ah ee dal madax-bannaan.

Hadda, magaalada Berbera ee gobolka Saaxil oo ku taal meel istaraatiiji ah ayaa udub dhexaad u ah heshiis diblumaasiyadeed oo faa’iido leh oo dhex maray Somaliland iyo Itoobiya. Berbera waxay leedahay taariikh qani ah oo ah magaalo ganacsi oo muhiim ah, oo ay aqoonsadeen juquraafiyadii hore ee Carabta sida Ibn Saciid 1286. Waxa weeraray Bortuqiiska 1518, oo ay maamulayeen sharifyadii Mocha ee qarnigii 17aad, Masaarida 1875, iyo Ingiriiska. 1884. 1941kii, waxay noqotay caasimadii British Somaliland. Berbera maanta waxay u taagan tahay ifka rajo horumarka dhaqaale ee Somaliland.

Jan 1st, 2024, Heshiis Is-afgarad (MoU) oo ku saabsan iskaashiga, ayaa daah-furay dhaqdhaqaaq cusub oo dib-u-soo-nooleyn ah oo ku saabsan xidhiidhka taariikheed ee u dhexeeya Somaliland iyo Itoobiya. MOU-da waxa loo malaynayaa in ay xaqiijinayso dhawr arrimood oo muhiim ah wakhtiga ay jirto fursad dhaqaale iyo aqoonsiga Somaliland. Itoobiya waa dal aan bad lahayn, waxayna doonaysaa in la helo deked u adeegta ganacsigeeda. Somaliland, ayaa boggan la mid ah, waxay aqoonsi ka raadinaysaa dedaal dheer oo ay ka hesho Itoobiya. Himilada MOU oo aan la shaacin ayaa Itoobiya looga fadhiyaa in ay u ballan qaado aqoonsiga qaranimada Somaliland ee fagaarayaasha caalamiga ah (UN), Somaliland ayaa iyana oggolaatay in Itoobiya ay gasho ganacsiga dekedda Berbera. Waa xaalad guul u ah labada dal.

Hoggaanka Somaliland ee uu hoggaamiyo Muuse Biixi Cabdi, Madaxweynaha Somaliland, waxa uu ballan-qaaday dhaqaale xooggan iyo masruufka danta Qaranka oo ka dheer baqashada gobollada ee qalafsanaanta siyaasadeed. Waxa uu damacsan yahay in uu Qaranka wax walba ka hormariyo oo uu tixgaliyo waaqiciga maadaama anshaxa siyaasadu ay Somaliland ka caawin doonto mustaqbalka fog muran dimuqraadi ah iyo aqoonsi caalami ah. Su’aasha halkan ka soo baxaysa ayaa ah, intee in le’eg ayay MOU caawinaysaa? Waxay ahayd markii uu hoggaaminayey Mudane Biixi in la sameeyo is-afgarad macquul ah. Waxa xusid mudan in Madaxweynaha laftiisu ahaa ka qayb-qaatayaashii gobonimo-doonkii iyo halgankii xorriyadda ee taariikhiga ahaa.

Haddaan u soo noqdo heshiiska is-afgaradka, Itoobiya oo ah dalka ugu da’da weyn Afrika ee madax-bannaanida, waxay xidhiidh taariikhi ah la leedahay Somaliland. Xidhiidhkani waxa uu soo bilaabmay sannadkii 1982-kii markii Dhaqdhaqaaqa Waddaniga Soomaaliyeed ay isbahaysi la yeesheen taliskii Shuuciga ahaa ee Dergiga Itoobiya ee ka soo horjeeday Kelitaliyihii Soomaaliya ee Siyaad Barre. Tan iyo markii ay Somaliland ku dhawaaqday gooni-isu-taagga May 18, 1991, xidhiidhka Somaliland iyo Itoobiya waxa ka muuqday yididiilo, kalsooni iyo walaaltinimo.

Dekadda Berbera, marka la gaadho 2035 waxa la filayaa in ay ku biirto ku dhawaad ​​27% GDP-ga Somaliland iyo 75% ganacsigeeda guud. MOU waxa ka faa’iidaysan doona 1.6 milyan oo qof, waxana uu fursado shaqo siin doonaa 53,000 oo reer Somaliland ah. Dhanka kale, kororka ganacsigu wuxuu runtii kordhin doonaa awoodda wax iibsiga ee gobolka iyo sahlanaanta helitaanka alaab jaban. Ma ballan qaadayso oo kaliya in dhaqaale la heli karo balse waxa ay ka gudubtay aqoonsi caalami ah oo dheer.

Itoobiya waxay hadda ku tiirsan tahay Jabuuti 95% waddooyinka ganacsigeeda. Iyadoo raadinaysa inay yarayso ku-tiirsanaantaas, Itoobiya waxay Somaliland u aragtaa saaxiib diblomaasiyadeed oo qiimo leh. Iskaashigan ayaa faa’iido u leh labada ummadood, iyaga oo isku dheeli tiran danahooda. Welwelka laga qabo Itoobiya oo ka talisa Somaliland waa mid aan sal iyo raad toona lahayn oo ka imanaysa maskaxdii gumaysiga ee duugowday. Wadamada madax-banaani waa inay gaadhaan go’aano dhab ah si ay u kobciyaan korriinka. Wax-is-waydaarsigu, sida kii Itoobiya iyo Somaliland dhex-maray, waxa lagu gar-gaari karaa marka ay la jaan-qaadaan danaha qaranka iyo aqoonsiga. Nabadgelyada Somaliland ee socota iyo baahida loo qabo ka hortagga dacaayadaha beenta ah waxay u baahan tahay ficil diblomaasiyadeed oo istiraatiiji ah.

Md. Muuse Biixi Cabdi waxa uu daadiyey caqabadihii taariikhiga ahaa, waxana uu galay dariiqyo dublamaasiyadeed oo qoto dheer si uu u suurtogeliyo aqoonsiga Somaliland. Dadaalka uu u galay dhismaha qaranka wax barbar socda ma jiro. Heshiiskiisa ganacsi ee ka dhalan kara ma keenayo oo kaliya barwaaqada dhaqaalaha laakiin sidoo kale wuxuu dhisi doonaa awood jilicsan, awood caqli badan, iyo awood degdeg ah. Hanka Somaliland waxa dib u soo nooleeyay dedaalka Biixi, hoggaanka hiigsiga lehna waxa uu Somaliland gaadhsiin doonaa meel aad uga weyn.

Isku-dheelitirkan awoodeed ee caalamiga ah, is-dhaafsiga ayaa muhiim u ah isu-dheellitirka gudaha iyo dibadda. Dedaalka Madaxweynaha Somaliland ee heshiiska MOU ee dekedda Berbera waa tusaale ku dayasho mudan oo ka mid ah diblomaasiyadda dabiiciga ah, istiraatijiyadeed iyo nabadda. Dunidan casriga ah ee dunnida badan ee isku xidhka badan iyo Afrikada badan, Somaliland waxa ay ku dhowdahay in ay ka soo baxdo siyaasad weyn oo ay ka horreyso danta qaranka.

Alexander Maxwell

Alexander Maxwell waxa uu wax ku biirinayey mareegaha wararka ee badan tan iyo 2015. Waxa uu dib u bilaabay bloggiisa 2016 isaga oo la tacaalaya mawduucyada sayniska iyo qaab nololeedka. Jacaylka uu u qabo saxafiyiinta iyo la wadaaga macluumaadka la xidhiidha akhristayaasha caalamiga ah ayaa ku riixay inuu ku takhasusay saxafiyiinta Jaamacadda Boston. Hadda waa wax ku biiriye wakhti buuxa ah.