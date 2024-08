Agaasime Shiine: “Turkiga iyo Soomaaliya go’aan kama gaadhi karaan badda Somaliland”

Hargeysa (Hargeisa Press)- Agaasimaha guud ee Wasaaradda Warfaafinta Somaliland Mustafe Cabdi Ciise (Shiine), ayaa waxaa uu sheegay in Xasan Sheekh iyo maamulkiisu aanay Itoobiya u haynin badda ay doonayso.

Agaasime Shiine, ayaa sheegay in Kooxda Xasan Sheekh ay in badan ku celceliyeen in ay Itoobiya u ogol yihiin deked iyo weliba saldhig millateri haddii ay xageeda soo maraan.

Wuxuuna tilmaamay in aanu Abiy Ahmed dheg jalaq u siin, maadaama uu ogyahay in aanay Kooxda Muqdisho bixin karin marinka gacanka cadmeed ee dhaca Somaliland.

Agaasimaha, ayaa sheegay in dowladda Turkiga ee la wareegtay kheyraadka dalkii aynu mar isku jiray ee Soomaaliya, ay ku hafanayso xaqiiqada uu ka turjumayo heshiiska ay Somaliland la gashay dalka Itoobiya.

Heshiiska Somaliland iyo Itoobiya, ayuu sheegay in uu yahay mid u taagan baahida labada dhinac, isagoona xusay in Itoobiya aanay ahayn mid doonaysa bad uun ee ay runtu tahay in ay saldhig ka doonayso Badda Cas ama Badda Gacanka Cadmeed oo ah marin muhiim u ah isku socodka dalalka adduunka.

Agaasimaha wasaaradda Warfaafinta Somaliland, ayaa sheegay in ay xaqiiqadu tahay in Somaliland oo keliya ay tahay ta ka go’aan gaadhi karta baddeeda ee aanay Turki iyo Soomaliya midna wax ka xariiqi karin, kana go’aan gaadhi karin mustaqbalka dalkan barakaysan.