Abiy Axmed oo daah-furay wejiga labaad ee hawlaha horumarinta waddooyinka Itoobiya

Addis Ababa (Hargeisa Press)- Ra’iisal wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmed, ayaa hoosta ka xariiqay in loo baahan yahay in mustaqbalka loo diyaariyo magaalooyinka Itoobiya, iyadoo diiradda la saarayo sidii loo heli lahaa nolol sharaf leh oo ay ku noolaadaan muwaadiniinta dalkaas.

Ra’iisal wasaare Abiy Axmed, ayaa hadalkan ka sheegay xaflad lagu maamuusayay hoggaanka mashruuca horumarinta waddada Addis Ababa iyo maamulka magaalada, oo ay weheliyaan hay’adaha iyo shakhsiyaadka ka qayb qaatay in si guul leh loo dhammaystiro hawlaha horumarinta waddooyinka.

Munaasabadda, ayaa sidoo kale Ra’iisal wasaaruhu si rasmi ah u daah furay wejiga labaad ee howlaha horumarinta waddooyinka.

Ra’iisal Wasaaraha oo khudbad ka jeediyay munaasabadda ayaa yidhi: “Waxaan u baahannahay inaan u diyaarino magaalooyinkeenna mustaqbalka, annaga oo xoogga saarayna inaan si sharaf leh ugu noolaanno shacabkeenna. Magaaleyntu waxay sii ahaan doontaa isbeddel sii kordhaya, laakiin waxaan haysanaa dhammaan agabyada lagama maarmaanka u ah in la abuuro magaalooyin waara.”

Abiy Axmed, ayaa u mahadceliyey cid kasta oo ka qeyb qaadatay horumarinta waddooyinka caasimadda. “Aqoonsiga maanta waxa uu ka tarjumayaa dadaalka iyo dadaalka aad muujiseen si aad u abuurtaan deegaan wanaagsan oo dadkeena,” ayuu yidhi.

“Waxaan casharro badan ka baranay wejigii koowaad, hadda waxaan rajaynaynaa wejiga labaad, annagoo doonayna inaan kor u qaadno waxa aan ku guuleysanay iyadoo la sii wado korriinka iyo tixgelinta anshaxa.”

Isagoo ku dhawaaqay in maanta la bilaabayo wejigii labaad ee hawlaha horumarinta waddooyinka, waxa uu ku nuux-nuux saday inay muhiim tahay in la xasuusnaado in horumarka iyo dayactirka magaalooyinka Itoobiya uu sii socon doono wixii ka dambeeya marxaladdan.

Ra’iisal wasaare Abiy Axmed, ayaa sheegay in dariiqyada hadda socda ay caawin doonaan maayarrada kow iyo tobanka magaalo ee kale ee dalka Itoobiya marka la ballaadhiyo hindisahan.