Xukuumadda Somaliland oo Xabsiga Dhigtay Sheekh Maxamed Ismaaciil

By Wararka Maanta

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Hargeysa (Hargeisa Press) – Ciidamada amaanka Somaliland, ayaa xabsiga dhigay Sheekh Maxamed Sheekh Ismaaciil oo ah Sheekh caan ka ah gudaha Somaliland iyo deegaanada Soomaalida.

Sheekh Maxamed Sheekh Ismaacil, ayaa waxaa xaruntiisa ka dhex qaatay ciidamo ka tirsan kuwa Dambi-baadhista Somaliland, sida ay sheegtay Gabadh uu dhalay.

Sheekh Maxamed Ismaaciil oo caan ku ah dabiibka dadka ee sixirka Jinka iyo durooyinka, islamarkaana maxaadarooyin diini ah ka baahiya Telefishanada dalka, waxay sheegatay gabadha uu dhalay in saaka subaxnimadii hore laga kaxaystay xarunta uu ku dabiibo dadka ee Magaaladda Hargeysa, balse waxay sheegatay xilliga ay muuqaalka soo bandhigtay oo ahayd shantii galabnimo in aannay ogayn meel la geeyay oo dhammaan saldhigyada Hargeysa, waxayna ka dalbatay xukuumadda Somaliland caddaalad in ay ka helaan.

Gabadha uu dhalay Sheekh Maxamed ismaaciil, ayaa ka codsatay Madaxweynaha Somaliland, Muuse Biixi Cabdi iyo Hay’addaha baadhista in ay ka jawaabaan codsiga ay ku doonay in ay oggaato halka la geeyay Aabeheed.

Sheekha oo intii aan la xidhin warbaahinta la hadlay, ayaa sheegay in sarkaalka haysta Ciidamada Sirdoonka Somaliland ee gobolka Sanaag, uu u haysto danbi aanu garanayn islamarkaana uu xoog kaga soo saaray magaalada Ceerigaabo oo uu sheegay in uu u joogay howlo nabadayn ah maalmihi u danbeyay.

Waxaa kale oo uu sheekhu sheegay in madaxa sirdoonaka gobolka Sanaag uu u sheegay in loo haysto socdaal uu ku tagay magaalada Badhan oo uu u tagay in uu daweeyo dad buka sida uu sheegay, waxana falka sirdoonku Sheekha kula kacay cambaareeyay maayar ka Ceerigoobo Ismaaciil Xaaji Nuur.

Sheekh Maxamed Ismaaciil, ayaa hore u soo qaatay 7 sano oo xabsi ah kadib markii lagu eedeeyay in uu ku lug lahaa falal argagixiso oo Somaliland ka dhacay xiligii Xukuumaddii Daahir Riyaale, iyadoo markii dambe cafis madaxwayne lagu sii daayay 17, May, 2011.

Xadhiga Sheekh Maxamed Ismaaciil, ma jiro wax war ah oo ay Xukuumadda iyo hay’addaha amaanku ka soo saareen, islamarkaana ma cadda sababta loo xidhay.