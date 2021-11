Xoghayihii Warfaafinta Xisbiga Waddani Oo Is Casilay

By admin

Hargaysa (HP): Xoghayihii warfaafinta ee xisbiga mucaaradka ah ee Waddani Maxamuud Cabdi jaamac (Xuuto), ayaa maanta shaaciyay inuu iska casilay xilkii uu xisbigaasi ka hayay.

Xoghaye Xuuto, oo maanta shir jaraa’id ku qabtay magaaladda Hargaysa ayaa ku sababeeyay is casilaadiisa in mudadii koobnayd ee uu xisbigaasi ku jiray, inuu la kulmay waxyaabo badan oo sababay in aanu ku sii jiri Karin xisbigaasi.

Sidaas darteeed na uu go’aansaday inuu gebi ahaanba iska casilo xilkii xoghayaha warfaafinta ee uu ka hayay xisbiga mucaaradka ah ee Waddani.

Geesta kale is casilaadan xoghayaha warfaafinta Waddani ayaa ku soo beegantay iyadoo ay maanta masuuliyiin iyo siyaasiyiin kala duwani ay shaaciyeen in ay isaga baxeen xisbigaasi.

Sidoo kale dhacdooyinkani ayaa imanaya iyadoo maalinta beriya la filayo inuu magaaladda Hargaysa ka furmo shirweynaha xisbiga Waddani.

DAAWO: Xoghaye Xuuto Oo Sababta Is Casilaadiisa Faahfaahinaya:

