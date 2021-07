Xildhibaannada Kulmiye: Reer Awdal Kama Tanaasulayaan Kursigii Ay Xaqa U Lahaayeen

By Wararka Maanta

Hargeisa (Hargeisa Press) – Qaar ka mid ah Xildhibaannada Kulmiye ee Gobolka Awdal , ayaa waxaa ay maanta magaalada Hargeysa ku yeesheen kulan ay kaga arrisanayaan rabitaankooda ku aadan kursiga guddomiye ku xigeenka ee golaha Wakiillada Somaliland.

Kulankan oo ay warbaahintu dibad joog ka ahayd, ayaa markii uu soo dhamaaday waxaa faah-faahin ka bixiyay Afhayeenka Xildhibaanaadaasi Maxamed Xuseen Maydhe.

Waxaanu Xildhibaan Maydhane uu sheegay in aanay marnaba reer Awdal ka tanaasuleyn kursiga Guddoomiye ku xigeenka koowaad ee Golaha Wakiillada Somaliland.

Xildhibaanka, ayaa sidoo kale sheegay in hadii aan arrinkooda aanu waxka qaban xisbiga Kulmiye ay ka tashan doonaan oo ay ku biiri doonaan xisbiyada mucaaradka.

Geesta kale, Xildhibaan Maxamed Xuuseen Maydhane, ayaa waxaa uu fariin u diray Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi, waxaanu ugu baaqay in beelaha Somaliland uu mid walba xaqiisa siiyo, oo aanay jar ka tuurin shaqsiyaad uu sheegay in madaxweynaha ay been u sheegayaan.