“Xabsiga Berbera wuxuu marayaa marxalad aan la sii eegan karin”…

Hargaysa (HP): Guddi hoosaadka Shuruucda, Dastuurka iyo Xuquuqal iinsaanka ee golaha Wakiiladda Somaliland ayaa ka dayriyay xaaladda maxaabiista ku jirta xabsiga dhexe ee magaaladda Berbera.

Guddoomiyaha guddi hoosaadkaasi xildhibaan Yaxye Cabdillaahi Amiin, ayaa sheegay in Jeelka magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxil, ay ka jirto xaalad aan la sii eegan Karin.

Waxaanu tilmaamay xildhibaanku in loo baahan yahay in si deg deg ah wax looga qabto, isaga oo xusay in uu qarka u saran yahay in uu dumo.

Sidoo kale waxa uu sheegay in xabsiga Mandheera la geeyo laba booyadood oo biyaha u soo dhaamiya, isaga oo ku sabbabeeyay in biyaha maxaabiista xabsiga ku xidhani ay yihiin kuwa adag.

DAAWO: Xildhibaan Araarse Oo Arrimahaasi Ka Warbixinaya:



Hargeisa Press.com/Hargeisa Office.