Maayarka Boorama Oo W. Maaliyadda Ku Bogaadiyay Abaal-marnta Cashuur Bixiyeyaasha

Boorama (HP): Maayarka magaaladda Boorama Maxamed Axmed Warsame, ayaa ku bogaadiyay wasaaradda maaliyadda somaliland in ay abaal mariso cashuur bixiyeyaashii ugu wanaagsanaa sanadkan 2021-ka.

Waxaanu sheegay in tallaabadaasi ay muujinayso sida ay daah-furnaanta ah ee ay wasaaradda Maaliyadu u maamushay cashuurtii ay ka qaaday ganacsatadda muwaadintiinta ah.

Maxamed Axmed Warsame, waxa uu sidan ka sheegay hadal ka jeediyay munaasibad ay maanta wasaaradda Maaliyadda Somaliland ku abaal marinaysay 31 cashuur bixiye oo noqonaya kuwii ugu wanaagsanaa sanadkan.

Maayarka Boorama ayaa sidoo kale bogaadiyay 31-ka cashuur bixiye ee la abaalmariyay, isagoona xusay in muhiimadu ay tahay in wasaaradd maaliyadu ay u hor seeday in cashuur bixiyeyaasha la abaal mariyo.



Geesta kale Maxamed Axmed Warsame, waxa uu sheegay in ka dawlad hoose ahaan ay noqonayso markii u horaysay ee ay barnaamijkaasi qayb ka noqdaan, isla markaana uu rejaynayo in ay iyaguna kaga daydaan in cashuurta ay dadka ka ururiyaan ay sidan oo kale u soo bandhigaan.

Sidoo kale maayarka Boorama ayaa wasaarad maaliyada ku bodaadinayay dariiqaa ay jeexday, maadaama oo ay iyaguna ka dawlad hoose ahaan yihin cashuur ururiyeyaal.



