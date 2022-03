Weftiga Madaxweynaha Somaliland Oo Hargaysa Lagu Soo Dhaweeyay

By admin

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Hargaysa (HP): Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Muuse Biixi Cabdi, iyo weftigii ballaadhnaa ee safarka shaqo ugu maqnaa waddanka Maraykanka ayaa maanta soo dhaweyn heer qaran ah loogu sameeyey gudaha caasimadda Hargeysa.





Madaxweynaha iyo xubnaha weftiga ah ee uu hoggaaminayo oo maanta kasoo degay madaarka Cigaal International Airport, ayaa waxa halkaas kaga hortegay madaxweyne-ku-xigeenka Jamhuuriyadda Somaliland, Mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil (Saylici) xubno kamid ah shir-guddoonka golaha wakiillada, qaar kamid ah golaha wasiirrada, taliyeyayaasha kala duwan ee ciidamada iyo haldoor kale oo bulshada kamid ah, waxana uu madaxweynuhu qaddar nasasho ah ku qaatay garoonka VIP-da ee madaarka.





Intaas kaddib, madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland, Mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu goob fagaare ah oo ku taalla afaafka garoonka Cigaal International Airport ku qaabilay kumanaan kamid ah shacabka caasimadda Hargeysa daafaheeda kala duwan ku dhaqan oo ku lebbisan calanka jamhuuriyadda Somaliland, kuwaas oo ay wejiyadooda ka muuqatay sida ay ugu faraxsan yihiin guulaha ay madaxweynaha iyo weftigiisu kasoo hooyeen socdaalkii shaqo ee ay dalka maraykanka ku tageen iyo kulamadii midho dhalay ee ay la yeesheen saraakiishii kala duwanaa iyo diblomaasiyiinta ka tirsan dawladda Maraykanka.





Ugu horrayn maayarka caasimadda Hargeysa, Mudane Cabdikariin Axmed Mooge oo halkaas kelmado kooban ka jeediyey, ayaa si kal iyo laab ah usoo dhaweeyey madaxweynaha iyo weftigiisa, isaga oo bogaadiyey guulihii taariikhiga ahaa ee uu madaxweynuhu kasoo hooyey safarkiisii uu waddanka maraykanka ku tegay.

Madaweynaha Jamhuuriyadda Somaliland, Mudane Muuse Biixi Cabdi oo khudbad taariikhi ah u jeediyey bulshoweynta reer Somaliland sida milgaha leh ee ay usoo dhaweeyeen iyo shucuurta waddaniyadda leh ee ay muujiyeen, waxana uu ku dheeraaday sida ay xilka isaga saareen in dareenka, dedaalka iyo xuquuqda ay shacabka Somaliland u leeyihiin inay kamid noqdaan dawladaha adduunka ay gaadhsiiyeen dawladda maraykanka, si wanaagsanna ay ula garnaqsadeen oo ay u bandhigeen qaddiyadda gooni-isu-taagga Jamhuuriyadda Somaliland.



Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi, waxa uu tilmaamay in safarkiisii uu waddanka Maraykanka ku tegay ahaa mid taariikhi ah oo guulo waaweyn usoo hooyey bulshada Somaliland, cadowgana ka nixiyey.

Madaxweynuhu waxa uu bulshada ugu bushaareeyey in codkii shacabka Somaliland uu gaadhay ciddii ugu mudnayd ee ay ahayd inuu gaadho, Jamhuuriyadda Somaliland-na ay marayso marxalad quwadaha ugu waaweyn dunigu ay ka marag kacaan horumarkeeda, garteedana ay dhegaystaan, kana garaabaan.



Ugu dambayntii, waxa uu madaxweynuhu u gudbay gudaha qasriga madaxtooyada, waxana halkaas kusoo dhaweeyey xubno kamid ah golaha wasiirrada, siyaasiyiin iyo haldoor kale oo xisbiga KULMIYE iyo bulshada rayidka ahba katirsan, waxana uu kulan ballaadhan oo uu ugu mahadnaqayo kula qaatay gudaha qasriga madaxtooyada.



DAAWO: Khudbadii Madaxweynaha:



Hargeisa Press.com/Hargeisa Office.