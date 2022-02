“Waxaa la isla gartay in khilaafka lagu dhameeyo golaha dhexdiisa”… maayarka Gabiley

Gabiley (HP): Golaha deegaanka degmadda Gabiley ayaa maanta kal-fadhigoodii afraad ee ay yeeshaan ku ansixiyay miisaaniyad sanadeedkoodda 2022-ka, taasoo ay cod gacan taag ah ku ansixiyeen.

Fadhigaasi oo uu shir guddoominayay maayarka Gabiley Maxamed-aamiin Cumar Cabdi, waxaa ka soo xaadiray oo goob joog ka ahaa 7 xubnood oo ka mid ah 17-ka xildhibaan ee uu ka kooban yahay golaha deegaanka Gabiley.

Maadaama oo xubnaha xildhibaanadda intoodii badnayd oo uu ka mid yahay maayar ku-xigeenkii ay ku maqan yihiin khilaaf u dhexeeya maayarkoodda oo ay ku eedeeyeen inuu galay musuq maasuq iyo sharci jebin.

Sidaas darteed ayaana sababtay in tiro badan oo xildhibaanadda ahi aanay joogin kal-fadhigani, kuwaasoo aan muddo bilooyin ah ba uu khilaafku kala dhexeeyo maayarka.



Hase yeeshee maayarka Gabiley ayaa fadhigan maanta ka sheegay in arrimaha khilaafka ah ee golaha ka dhex taagan iyo wixii danbe ee yimaadaba la isla gartay in lagu dhameeyo golaha dhexdiisa.

Taasoo ka mid ahayd labadii qodob ee ajandaha u ahaa kal-fadhigan maanta, inkastoo aanay hada na fadhiga joogin xubnihii maayarka eedaha musuq maasuq ku soo oogay.

Qodobka labaad ee ku jiray ajandaha kal-fadhiga maanta ama lagaga hadlay ayaa ansixinta miisaaniyad sanadeedka 2022-ka ee dawladda hoose ee Gabiley.

Iyadoona xubnihii fadhiga saaka joogay ay dhamaantood ba ugu codeeyeen in goluhu ugu shaqeeyo miisaaniyadda sidii uu wasiirka arrimaha guduhu ku soo dhaqan geliyay.

Waxaana markii codka gacan taaga ah loo qaaday ansixinta miisaaniyadda golaha u codeeyay lix xubnood, guddoomiyuhu na ma codaynin, cid diiday iyo cid ka aamustay toona ma jirin.

Taasoo muujinaysa in xubnahan fadhiga joogay ay dhamaantood ba yihiin kuwa taabacsan maayarka.



Geesta kale sheegashadda maayarka Gabiley ee ah in arrimaha khilaafka ah ee golaha ka dhex taagan iyo wixii danbe ee yimaadaba in la isla gartay in lagu dhameeyo golaha dhexdiisa ayaa u muuqanaysa mid aanay waxba ka jirin.

Mar haddii aanay fadhigan joogin dhamaanba xubnihii ay is diidanaayeen maayarka ee eedaha musuq maasuq iyo sharci jebinta ku soo oogay.

DAAWO: Qaabkii Ansixintu u Dhacday iyo Hadalkii Maayarka:



Hargeisa Press.com/Hargeisa Office.