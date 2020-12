“Shacabku waa In Ay Amniga Kala Shaqeyaan Booliska”…

Laascaanood (HP): Wasiirka warfaafinta Somaliland ayaa ku booriyay bulshadda gobolka Sool in ay booliska kala shaqeeyaan hawlaha nabadgeliyadda.

Waxaanu tilmaamay in gobolka Sool ay hadda ka hanno qaaday xaalad deganaanshiyo amni ah.

Taasoo u keentay gobolka inuu ku tallaabsado horumar balaadhan oo dhinacyo kala duwan leh.

Sidaas darteedna bulshadda gobolkaasi looga baahan yahay in ay ciidamadda amniga kala shaqeeyaan sidii nabadgeliyadda loo sii joogtayn lahaa.

Saleebaan Cali Koore, waxa uu sidan ka sheegay hadal uu ka jeediyay munaasibad loo sameeyay furitaanka xafiiska bixinta Liisamadda gaadiidka gobolka Sool oo maanta lagu qabtay magaaladda Laascaanood.

Geesta kale wasiir Koore, ayaa u soo jeediyay maamulka gobolka Sool in ay sii xoojiyaan isku xidhnaanta iyo wada shaqaynta bulshadda.

Hargeisa Press.com/Hargeisa Office.