“Ururka NOW wuxuu taariikh fac-weyn ku leeyahay dalka kaalin”…

Hargaysa (HP): Afhayeenka xisbiga muxaafidka ah ee KULMIYE C/naasir Xasan Buuni, ayaa ururka haweenka qaranka Somaliland ee NOW ku tilmaamay in ay kaalin weyn qaranka kaga jiraan.

C/naasir Buuni, waxa uu sheegay in ururka haweenka NOW uu yahay mid taariikh fac-weyn ku leh taariikhda Somaliland, isla markaana ay xisbi ahaan u og-soon yihiin.

Wuxuu ku bogaadiyay haween dhalinyaro ah oo tiro badan oo uu ururka NOW ku tababaray xirfadaha Dhar-tolista, Cunto-karinta, iyo xirfado kale.

Af-hayeen C/naasir Buuni, waxa uu sidan ka sheegay hadal uu ka jeediyay munaasibad shahaadooyin lagu guddoonsiinayay 323 arday oo haween ah, oo maanta lagu qabtay magaaladda Hargaysa.



Haweenkaasi dhalinyaradda ah ayaa ka qalin jebinayay xirfadaha kala duwan ee ururku uu siiyo Haweenka Somaliland.

Waxaana ka mida xirfadahaas, xirfadda Khadaabka, Cunto karinta, Dawaarka iyo Barashada Akhriska iyo qoraalka.

Munaasibadaasi waxaa ka soo qayb galay guddoomiyaha ururka NOW, guddoomiye ku-xigeenka NOW, xubno ka mida ururkaasi, siyaasiyiin, iyo masuuliyiin kale.

DAAWO: Afhayeen Buuni Oo Arrimahaasi Ka Hadlaya:



Hargeisa Press.com/Hargeisa Office.