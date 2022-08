“Ugaadhsiga Caasha-badhidu aad iyo aad buu u soo kordhayaa culays bada na way nagu haysaa…”

Hargaysa (HP): Xukuumadda Somaliland ayaa shaaca ka qaaday in ugaadhsi aad u daran lgu hayo noocyo ka mid ah Xamaaratadda dalkeenna ku nool gaar ahaana xayawaanka loo yaqaano Caasha-badhida.

Waxaanay xukuumadu sheegtay in Xamaarratada ay u gaadhsanayaan dad ajaanib u badan, kuwaasoo ay gacan siinayaan dad reer Somaliland oo ajaanibkaasi kala shaqaysta dhoofinta sharci darrada ah ee xayawaanka dalkeenna.

Sidaasina waxa sheegay agaasimaha guud ee wasaaradda Deegaanka iyo isbedelka cimiladda Somaliland C/kariin Aadan Cadde, oo u waramay Horn Cable TV, waxaanu tilmaamay agaasimuhu in ugadhsiga xayawaanku ay qayb ka tahay xaalufka daran ee lagu hayo guud ahaanba degaanka Somaliland.

Dhibaatooyinkaasi kala duwan ee lagu hayo degaanka Somaliland waxa kaloo ka mid ah in si arxan darro ah loo jarayo dhirta oo Dhuxul laga shiddo, iyo sidoo kale dhul-daaqsimeedkii ummadu wada lahayd oo ay dad gaar ahi oodanayaan.

Sida uu sheegay agaasime C/kariin Aadan Cadde, waxaanu tilmaamay in sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinkaasi ay wasaaradda Degaanku kula jirto dagaal adag oo dhinac walba leh.

Geesta kale waxaa dhawaan jirtay in ku dhawaad 150 xabadood oo xayawaanka Xamaarratadda loo yaqaanno ah, oo la qabtay iyadoo laga dhoofinayay garroonka diyaaradaha magaaladda Hargaysa, taasoo uu watay ama lagu qabtay nin u dhashay dalka Masar.

Agaasimaha guud ee wasaaradda Deegaanka iyo isbedelka cimiladda Somaliland oo wax laga waydiiyay Caasha-badhidaasi dhawaan la qabtay waxa uu sheegay in aanay ahayn markii u horaysay ee la qabto Caasha-badhi si qarsoodi ah dalka looga dhoofinayo.

Ugaadhsiga lagu hayo xayawaanka Xamaaratadda ah ee Caasha-badhida ayaa ah mid ku cusub Somaliland, waxaana jirtay in markii uu soo baxay warka la xidhiidha ugaadhsiga lagu hayo Caasha-badhida in su’aal la iska waydiiyay waxa loo isticmaalayo iyo meesha loo iib gaynayo.



Dhinaca kale C/kariin Aadan Cadde, waxa uu ka warbixiyay qorsheyaasha ay wasaaradda Deegaanku kula dagaalamayso ugaadhsiga sharci darrada ah ee duur joogta, isagoona xusay inuu jiro qorshe qaran oo guud oo la xidhiidha ilaalinta duur joogta.

Waxa kaloo uu agaasimaha guud sheegay in guud ahaanba caalamka gaar ahaana wadamadda leh ugaadha aadka u tirade badan uu ka jiro ugaadhsiga sharci darada ah ee duur joogta, isla markaana uu dagaal aad u xoogani ka dhex dhaco dadka wax ugaadhsadda iyo dawladaha.

DAAWO: Agaasimaha Wasaaradda Deegaanka Oo Arrimahaa Ka Hadlaya:



Hargeisa Press.com/Hargeisa Office.

Share this: Twitter

Facebook