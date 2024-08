Turkiga oo diblomaasi usoo diray Muqdisho, xilli Fidan ku sugan-yahay Itoobiya

Masuulkan ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda Turkiga, ayaa markii uu soo gaadhay magaalada Muqdisho, waxaa xafiiskiisa ku qaabilay Wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi.

Labada dhinac, ayaa la sheegay in ay ka wadahadleen iskaashiga labada dhinac iyo sare u qaadista tababarada taageerada ah ee diblomaasiyiinta Soomaaliya ka helaan Turkiga.

Wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya, ayaa la sheegay in uu dowladda Turkiga uga mahad celiyay taageerada ay la garab taagan tahay Soomaaliya, isagoo xusay in 15-kii sanno ee ugu dambeeyay Turkigu uu tababaray ilaa 80-diblomaasi, haatana uu rajeynayo in la sii horumariyo iskaashiga khibrad wadaagga labada dhinac.

Kulanka, ayaa waxaa goobjoog ka ahaa safiirka Turkiga ee Soomaaliya Alper Aktas, waxaana uu ku soo beegmayaa xilli berri uu Muqdisho ka furmayo tababar la siinayo diblomaasiyiin Soomaaliya ah oo xirfadan ku cusub.

Socdaalka masuulkan sare ee ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda Turkiga, ayaa imanaya xilli wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Turkiga Hakan Fidan uu ku sugan yahay magaalada Addis Ababa ee caasimada dalka Itoobiya.

Hakan, ayaa halkaas ka wada kulamo gogol xaadh u ah dhex-dhexaadinta Itoobiya iyo Soomaaliya, isaggoo la kulmay ra’iisal wasaare Abiy Axmed.

Sidoo kale, wasiir Fidan, ayaa la kulmay dhiggiisa Itoobiya Taye Atske Selassie.

Safarkan, ayaa la sheegay inuu qaadan doono dhowr maalmood, waxaana la sheegay in uu door ka qaadanayo xal u helista xiisadda Addis Ababa iyo Muqdisho ee salka ku haysa heshiiskii isfahan ee badda ee kala saxeexdeen dowladaha Somaliland iyo Itoobiya.

Hakan Fidan, ayaa inta uu joogo dalka Itoobiya, wuxuu u kala dabqaadi doona Itoobiya iyo Soomaaliya.

Waxaa xusid mudan in wadahadaladii horaan dalka Turkiga ku dhexmaray Itoobiya iyo Soomaaliya uu ku soo idlaaday natiijo la’aan, iyadoo aan wax heshiis ah laga gaadhin.

Dowladda Itoobiya, ayaa diiday soo jeedintii Soomaaliya ee ahaa in Itoobiya bad laga siiyo marinka badda Hindiya, haddii ay ka noqoto heshiiska ay la gashay Somaliland ee MOU.

Kulamada labada dhinac ma ahayn kuwo fool ka fool ah maadaama ay dowladda Itoobiya meel adag ka tagan tahay heshiiska MOU ee ay la gashay Somaliland.

Itoobiya, ayaa ku adkaysatay rabitaankeeda dekedda Somaliland, waxayna diiday inay ka noqoto heshiiskii isfaham ee ay Somaliland la gashay.

Soomaaliya, ayaa iyana ku adkaysatay inaanan wax kale laga hadli karin inta Itoobiya ay ku dhegan tahay heshiiskii Somaliland.