Somaliland: Wasiir Warbaahinta Ku Eedeeyay Faafinta Fikrado Xag-jirnimo

Hargaysa (HP): Wasiirka wasaarada hawlaha guud dhulka iyo guriyaynta Somaliland ayaa ku eedeeyay qaar kamid ah warbaahinta in ay faafinayaan fikiradaha urrurkii Itaxaad ee sagaashamaadkii ka dagaalami jiray Itoobiya.

Cabdillaahi Abokor Cismaan Maxamed, oo maanta warbaahinta kula hadlay Hargaysa ayaa sheegay in ay jiraan muuqbaahiyayaal ay leeyihiin dad xambaarsan fikrado xagjirnimo.

Kuwaasoo hore ay uga soo qayb qaatay dagaalkii urrurka Itaxaad uu Itoobiya la galay sagaashamaadkii, imikana ku howlan in ay kala qaybiyaan bulshada Somaliland.



