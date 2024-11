Somaliland oo Xasan Sheekh ku eedaysey inuu ka dambeeyo dagaalka Qorilugud

Hargeysa (Hargeisa Press)- Xukuumadda Somaliland, ayaa waxaa ay sheegtay in kooxaha Huwanta iyo argagixisada bariga Magaalada Laascaanood ay weerar ku soo qaadeen dadka shacabka ah ee degaanka Qorilugud maalintii khamiista.

Xukuumadda Somaliland, ayaa sheegtay in dadka degaanka iyo Ciidamada Qaranka Somaliland ay dhirbaaxo kulul iyo khasaare baaxadleh gaadhsiiyeen Kooxaha huwanta iyo argagixisada isa soo baahaystay.

Sidoo kale, xukuumadda, ayaa sheegtay in Maanta ay mar labaad kooxaha huwanta iyo argagixisadu ay weerar kale ku soo qaadeen degaanka Shan Geed ee u dheexaya magaalooyinka Qorilugud iyo Buuhoodle, iyadoona xustay in sidii shalay si la mid ah ay kooxaha huwanta iyo argagixisadu la kulmeen jab iyo khasaare ka wayn kii shalay soo gaadhay.

Dagaalkan ayay sheegtay in uu yahay mid ay soo abaabushay kana soo shaqaysay maamulka ka dhisan Muqdisho, iyada oo ku doonaysa in lagu dhaawoco hanaanka Dumuqraadiyada iyo doorashooyinka ka socda Somaliland oo maalmo koobani ka hadhsan yihiin.

Somaliland, ayaa marlabaad u caddaysay Beesha Calaamka in dagaalka ka socda Degaanka Buuhoodle uu ka danbeeyo Madaxweynaha Maamulka Muqdisho.

Hoos ka akhriso war-saxaafadeed ka soo baxay Wasaaradda arrimaha Gudaha Somaliland

“Kooxaha Huwanta iyo argagixisada bari Magaalada Laascaanood ayaa weerar ku soo qaaday dadka shacabka ah ee degaanka Qorilugud maalintii khamiista iyagoo dadka degaanka iyo Ciidamada Qaranka Jamhuuriyadda Somalilandna kala kulmay dhirbaaxo kulul iyo khasaare baaxadleh oo soo gaadhay Kooxaha huwanta ah.

Maanta ayay mar labaad soo qaadeen weerar kale degaanka Shan Geed ee u dheexaya magaalooyinka Qorilugud iyo Buuhoodle, sidii shalay si la mid ah ayay la kulmeen jab iyo khasaare ka wayn kii shalay soo gaadhay kooxaha huwanta iyo argagixisada is-garabsanaya.

Dagaalkan ayaa ah mid ay soo abaabushay kana soo shaqaysay Dawladda ka dhisan Muqdisho, iyada oo ku doonaysa in lagu dhaawoco hanaanka Dumuqraadiyada iyo doorashooyinka ka socda Jamhuuriyadda Somaliland oo maalmo koobani ka hadhsan yihiin, waana dagaal uu ka danbeeyo Xasan Sheikh Maxamuud oo ka xun guulaha iyo horuumarka ay shacabka Jamhuuriyadda Somaliland iyo Dawladoodu ku tallaabsadeen.

Ciidamada Qaranka Jamhuuriyadda Somaliland waxay diyaar u yihiin difaaca Qarannimada iyo in ay cadowkasta oo isku daya in ay is hortaagaan horuumarka iyo doorashooyinka in ay gaadhsiiyaan jab aanay mahadin doonin.

Waxaanu marlabaad u caddaynaynaa beesha calaamka in dagaalka ka socda Degaanka Buuhoodle uu ka danbeeyo Madaxweynaha Maamulka Muqdisho, isagoo ku doonaya in uu isku hortaago ama carqaladeeyo Doorashooyinka Jamhuuriyadda Somaliland ka socda oo maalmo koobani ka hadhsan yihiin.”