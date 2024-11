Somaliland iyo Itoobiya waxay Trump ku qancin karaan yareynta xiisadaha gobolka

Hargeysa (Hargeisa Press)- Geeska Afrika, ayaa kacsan tan iyo markii Eritrea ay dib u celisay Itoobiya ka dib markii ay heshiis nabadeed la gashay kooxda TPLF, Soomaaliya waxay ku hanjabtay inay dagaal la geli doonto Itoobiya ka dib heshiiskii is-afgaradka ahaa ee ay la galeen Somaliland, ka dibna Soomaaliya waxay la safatay Eritrea iyo Masar oo ka dhan ah Itoobiya. Trump wuxuu gacan ka geysan karaa yaraynta xiisadahaas, isagoo u arka sida uu u ballanqaaday inuu joojinayo dhammaan dagaallada jira oo uu ka hortagayo inay dillaacaan kuwa cusub, laakiin kooxdiisu waa in si degdeg ah loo ogeysiiyaa dhibaatooyinkan marka hore.

Si taas loo gaadho, Itoobiya iyo Somaliland waa in ay si degdeg ah u bilaabaan u ololaynta kooxdiisii ​​kala guurka, maadaama ay u badan tahay in aanay Geeska hore maskaxdooda ku jirin sababo muuqda awgeed maadaama aanay ahayn mudnaan degdeg ah iyaga, laakiin taasi waxay ku beddeli kartaa diblomaasiyad hal abuur leh. Raadinta Somaliland ee aqoonsi caalami ah oo ku saabsan dib ula soo noqoshada madax-banaanideeda ee ka soo wareegtay saddex meelood meel qarni ka hor, sumcaddeeda dimuqraadiga ah ee lagu faani karo, iyo goobta ay ku taal juquraafiga ayaa fure u noqon kara inay taasi dhacdo.

Itobiya waa saaxiibka dhaqameed ee Mareykanka iyo xubno ka tirsan qurba-joogta Mareykanka oo ka soo horjeeday Dimuqraadiga sababtoo ah taageerada Biden ee TPLF intii lagu jiray Colaadda Waqooyi. Ra’iisal wasaare Abiy Axmed ayaa sidoo kale xidhiidh wanaagsan la lahaa Trump muddadii ugu horreysay ee uu xilka hayay. Arrimahan ayaa isu geyn kara inay hoggaamiyahooda, dublamaasiyiinta iyo hawl-wadeennada fursad u siiyaan kooxda kala-guurka ee Trump ama ugu yaraan xubnaha xukuumaddiisa soo socota, markaas ka dib waxay ka dhigi karaan kiis uu ku maareeyo xiisadaha Geeska.

Dhiirigelintiisa ma aha oo kaliya mid mabda’i ku jirto sida uu ballan-qaadkiisii ​​hore u sheegay ee lagaga hortagayo in dagaallo cusubi ka qarxaan, balse sidoo kale waa mid macquul ah oo ay ugu wacan tahay suurtogalnimada in Somaliland la ictiraafo oo ay ku beddelato Saldhig Milateri oo laga siiyo Gacanka Cadmeed iyo Badda Cas. GARS) gobolka. Waxaa intaa dheer, wuxuu dib u soo celin karaa xubinnimadii Itoobiya ee Xeerka Kobaca iyo Fursadaha Afrika (AGOA) ee Biden uu baabi’iyay haddii shirkadaha Mareykanka loo ballanqaado inay fursad u helayaan inay helaan dhaqaalaheeda degdega ah ee koraya iyo dalabaadka gaarka ah.

Soomaaliya waxa ay sidoo kale mugdi weyn gelin kartaa siyaasadiisa Afrika ee xilliga labaad, sababtoo ah khatarta ah in Al-Shabaab ay ku celceliyaan qabsashadii Taliban ee Afgaanistaan ​​markii ay suurtagal tahay in ay baxaan ciidamada Itoobiya ee la dagaalanka argagixisada, taas oo horseedaysa qalalaase amni oo gobolka ah iyo ceeb weyn. Mareykanka. Waxa uu si isdaba joog ah ugu dhaleeceeyay Biden ka bixitaankiisa Afgaanistaan ​​​​sidaas darteed wuu neceb yahay inuu la kulmo wax la mid ah, in kasta oo muuqaalkan oo kale aanu xiitaa hadda ku jirin radarkiisa.

Halkaa waxa ku jira muhiimadda amniga qaranka ee Itoobiya iyo dedaallada ay Somaliland soo jeedinayso si kor loogu qaado wacyiga ugu sarreeya ee xiisadaha gobolka ka dhex jira kooxdiisa si ay iskood u arkaan sida danaha Mareykanku ula jaan qaadayo sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah. Senatarkii hore ee Dimuqraadiga Bob Menendez ee fadeexada musuqmaasuqa Masar, ayaa sidoo kale iftiiminaysa doorka faragelinta Qaahira ee siyaasadda arrimaha dibadda ee Mareykanka, taas oo ay tahay in Trump iyo kooxdiisa la xasuusiyo iyo sidoo kale doorka ay ku leeyihiin xiisadaha gobolka.

Si kastaba ha ahaatee, Mareykanku wuxuu si ula kac ah ugu leeyahay saamayn badan Masar marka loo eego kuwa gaddoonka ah, si kastaba ha ahaatee, kan kowaad wuxuu ka faa’iidaysan karaa tan si uu kan labaad ugu dhaqmo si xilkasnimo leh gobolka halkii uu ka sii wadi lahaa hurinta ololka dagaalka isagoo dhiirigelinaya gardarrada Soomaaliya ee Itoobiya iyo Somaliland. Intaa waxaa dheer, Trump waa nin xagjir ah oo ka soo horjeeda shuuciga, kaas oo si dabiici ah u saadaaliya inuu neceb yahay madaxweynaha bidix ee Eritrea. Sidaa darteed isaga iyo kooxdiisu waa in sidoo kale la xasuusiyaa doorka xasillooni darrada ah ee waddankaas.

Sidaa darteed, waxa la gaadhay marxalad uu Trump ku qaboojin karo xiisadda Geeska, waa haddii ay Itoobiya iyo Somaliland ku guulaysteen inay isaga iyo kooxdiisa u sheegaan arrimahaas, isla markaana ay soo bandhigaan faa’iidada ay u leeyihiin inay dhinacooda u qaataan sidii ay u dejin lahaayeen xurguftan ay isku midka yihiin, iyo inay xasuusiyaan Asmara. Doorka dhidibka dhexdiisa.

Waxa hubaal ah in qaybtan adduunku aanay ahayn mid mudnaan gaar ah u leh isaga, balse taasi way is beddeli kartaa haddii uu ka baqayo xaaladda Al-Shabaab oo ku celcelinaysa in Taalibaan ay dib ugu soo laabato xukunka, taas oo ay tahay in Itoobiya ay iyaduna xoogga saarto.

Andrew Korybko