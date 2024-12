Somaliland: Daah-furka dalxiiska oo aan weli laga faa’iidaysan

Hargeysa (Hargeisa Press)- Somaliland, oo ah dhul qurux badan oo dabiici ah iyo hidde dhaqameed qani ah, ayaa leh awood ballaadhan oo ay ku noqon karto goob dalxiis oo caalami ah. Laga soo bilaabo xeebaha qurxoon ee ku teedsan Gacanka Cadmeed ilaa Buuraha Daallo ee quruxda badan, laga soo bilaabo fanka dhagxaanta ee Laas-geel ee la yaabka leh iyo dhaqanka firfircoon ee dadkeeda, Somaliland waxay leedahay dhammaan agabka soo jiidashada malaayiinta qof ee soo booqda.

Sidaas oo ay tahay, dunidu si weyn ugama warqabto hantideeda, iyo warshadaha dalxiiska ee waddanku waa kuwo aan horumarin. Si loo furfuro awooddaas, waa in dawladdu qaaddaa tallaabooyin adag oo ay Somaliland ku horumarinayso masraxa caalamiga ah iyo abuurista jawi suurtagelinaya maalgashiga ganacsiga gaarka ah.

Xeebaha Somaliland waa dhagax dahsoon, oo leh mayl xeeb aan la taaban. Berbera oo leh ciid dahabi ah iyo biyo turquoise ah, ayaa la tartanta qaar ka mid ah xeebaha ugu caansan adduunka. Iyadoo taasi jirto, kaabayaasha dhaqaalaha ayaa weli ah kuwa aad u yar, waxaana jira tas-hiilaad yar oo lagu qaado dalxiisayaasha caalamiga ah. Horumarinta saxda ah ee goobaha dalxiiska, hoyga deegaanka, iyo hawlaha xeebaha sida quusitaanka iyo snorkeling waxay u bedeli karaan meelahan xudunta u ah dalxiiska xeebaha, soo saarista dakhli iyo abuurista shaqooyin bulshooyinka deegaanka.

Si la mid ah waxa u muuqda buuraleyda Somaliland, sida Buuraha Daallo ee Sanaag. Dhulkan rafaadka ah, oo leh kaymo cufan iyo aragtiyo soo jiidasho leh, ayaa ku habboon dalxiiska tacaburka ah, oo ay ku jiraan socodka, iyo sahaminta duurjoogta. Horumarinta dalxiiska deegaanka ee gobolladan waxay soo jiidan kartaa xiiseeyaasha dabeecadda iyo ilaalinta iyadoo la ilaalinayo deegaanka dabiiciga ah.

Si kastaba ha ahaatee, hindisayaasha noocan oo kale ah waxay u baahan yihiin maalgashi lagu sameeyo kaabayaasha, oo ay ku jiraan waddooyinka gelitaanka, safarrada la hagayo, iyo hoyga u hoggaansamaya heerarka caalamiga ah.

Somaliland waxa kale oo ay ku faantaa taariikh qani ah oo soo taxnayd kun sano. Sawirrada godka Laas-geel, oo ah qaar ka mid ah farshaxannada ugu da’da weyn uguna ilaalinta wanaagsan Afrika, ayaa muujinaya nolosha ilbaxnimo hore. Goobaha taariikhiga ah sida burburka Saylac, oo ah goob ganacsi oo muhiim u ah qarniyadii dhexe, ayaa soo bandhigaya muuqaal soo jiidasho leh oo ku saabsan doorka uu gobolku ku leeyahay ganacsiga caalamiga ah. Goobahan, haddii si sax ah loo ilaaliyo oo loo dalacsiiyo, waxay awood u leeyihiin inay sawiraan dadka taariikhda wax ka qora, cilmi-baadhayaasha qadiimiga ah, iyo dalxiiseyaasha dhaqanka ee adduunka oo dhan.

Marka laga reebo hantideeda dabiiciga ah iyo tan taariikhiga ah, hiddaha iyo dhaqanka firfircoon ee Somaliland waxay u taagan yihiin soo jiidasho gaar ah oo dalxiisayaasha. Gobolkan waxa uu caan ku yahay suugaanta afka ah, oo inta badan lagu tiriyo garaaca wadnaha ee dhaqanka Soomaalida, iyo fanka iyo ciyaaraha hiddaha iyo dhaqanka, kuwaas oo soo jiitay dhegaystayaashii laxankooda iyo sheeko-sheekhdooda. Xafladaha lagu xusayo caadooyinkan, sida Bandhigga Caalamiga ah ee Buugaagta Hargeysa, ayaa durba helaya aqoonsi, laakiin wax badan ayaa laga qaban karaa si kor loogu qaado dalxiiska dhaqanka. Dhiirigelinta bandhigyada, iyo waayo-aragnimada is-dhex-galka ah waxay u oggolaanaysaa dadka soo booqda inay ku milmaan hidaha Somaliland, iyagoo abuuraya xidhiidh macno leh oo dhexmara dadka deegaanka iyo dalxiisayaasha.

Si fursadahaas xaqiiqo ah loogu beddelo, dawladda Somaliland waa in ay qaaddaa tallaabooyin geesinimo leh oo ay dalka uga hirgelinayso goob dalxiis. Ugu horrayn, waxa loo baahan yahay istiraatijiyad dalxiis oo dhammaystiran si loo suuq geliyo waxyaabaha Somaliland u soo jiidanaya caalamka. Tan waxaa ka mid ah abuurista ololeyaal xayaysiis ah oo lagu beegsanayo suuqyada muhiimka ah ee Yurub, Bariga Dhexe, Aasiya, iyo Mareykanka. Wadashaqeynta lala yeesho hawl-wadeennada dalxiisayaasha caalamiga ah iyo kuwa saamaynta ku leh waxay sii xoojin karaan farriinta, taasoo muujinaysa Somaliland inay tahay meel ammaan ah oo soo dhawayn leh.

Marka labaad, horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha waa in ay noqdaan mudnaanta. Waddooyinka soo gala goobaha muhiimka ah waxay u baahan yihiin hagaajin, sidoo kale waa in madaarrada caalamiga ah sida Berbera oo kale la tayeeyo si loo kordhiyo gaadiidka. Siyaasadaha fiisaha waa in la habeeyaa si ay ugu fududaato dalxiisayaasha inay booqdaan, oo ay ku jiraan soo bandhigida fiisaha elektaroonigga ah iyo kharashyada la dhimay.

Saddex, dawladdu waa inay abuurtaa iskaashi ay la yeelato maalgashadayaasha ganacsiga gaarka loo leeyahay, kuwa gudaha iyo kuwa caalamiga ahba. Bixinta dhiirigelinta cashuuraha, kiraynta dhulka, iyo noocyada kale ee taageerada waxay ku dhiirigelin kartaa ganacsiyada inay maalgashadaan horumarinta huteelada, makhaayadaha, iyo hawlaha dalxiiska. Wadashaqeynta qaybta martigelinta iyo safarka waxay hubin doontaa in dalxiisayaashu ay helaan adeegyo tayo sare leh oo buuxiya filashooyinka caalamiga ah.

Ugu dambayntii, waa in waxbarashada iyo tababarrada dalxiiska iyo soo-dhoweynta la hormariyo. Sameynta barnaamijyo xirfadeed si loo tababaro hagayaasha maxalliga ah, shaqaalaha hoteelada, iyo xirfadlayaasha kale ee warshadaha waxay xaqiijin doontaa in waaxdu u horumarto si waara. Bulshada deegaanka waa in lagu daraa habka go’aan qaadashada, iyadoo la hubinayo in dalxiisku uu faa’iido u leeyahay qof walba, ixtiraamana dhaqanka iyo deegaanka Somaliland.

Awooda aan laga faa’iidaysan ee dalxiiska Somaliland waxa ay ka dhigan tahay fursad dahabi ah oo koboc dhaqaale iyo aqoonsi caalami ah. Somaliland oo ka faa’iidaysanaysa quruxdeeda dabiiciga ah, muhiimada taariikheed, iyo hodantinimada dhaqankeeda, Somaliland waxay ka faa’iidaysan kartaa meel sare oo ka mid ah suuqa dalxiiska adduunka.

Si kastaba ha ahaatee, aragtidani waxay u baahan tahay dadaal wadajir ah oo dowladdu ay ku abuurto jawi soo jiidanaya oo taageera maalgashiga.

Somaliland waxay leedahay kheyraad ay ku horumarto sidii goob dalxiis. Waxa kaliya ee ay u baahan tahay waa go’aan qaadashada. Dawladdu haddii ay dhabahaas ku heelan tahay, kaliya ma kobcinayso dhaqaalaha gudaha ee waxa kale oo ay Somaliland si adag ugu dhejinaysaa khariidadda oo ah meelaha ugu quruxda badan adduunka uguna xiisaha badan.

Prof. Naasir Xuseen Kaahin