SOLJA oo Madaxweyne Cirro ugu baaqday inuu fuliyo balanqaadyadii warbaahinta

Hargeysa (Hargeisa Press)- Ururka Suxufiyiinta Somaliland ee SOLJA, ayaa waxaa ay magaalada Hargeysa ku yeesheen fadhigii afraad ee Guddida Hoggaaminta ee Ururka, kaasi oo labadii cisho ee u danbaysay ka socday xarunta Ururka.

Fadhiga ururka, ayaa intii uu socday waxaa diiradda lagu saaray waxyaabihii u qabsoobay ururka afartii bilood ee u danbaysay iyo qorsheyaasha sanadka cusub iyo arrimaha mudnaanta u leh warbaahinta oo ay ugu muhiimsanaayeen Xeerka Saxaafadda ee horyaala Golaha Wakiillada Somaliland, dardar-gelinta kobcinta aqoonta warbaahinta iyo sidii loo bilaabi lahaa kulliyadihii Saxaafadda ee Jaamacadaha Burco Iyo Camuud.

Intaasi kadib, ayaa waxaa kalfadhigaasi ay yeesheen hoggaanka ururka, laga soo saaray war-murtiyeed.

War-murtiyeedka, ayuu Ururka Solja waxa uu Golaha Wakiillada Somaliland ugu baaqay in xeerka saxaafadda Somaliland ee golaha horyaala ay muhiimad gaar ah siiyaan isla markaana ay ka qayb-geliyaan dhammaanba warbaahinta dalka.

Ururka Solja, ayaa waxa uu Xukuumadda cusub ee Somaliland ugu baaqay inay joojiso xadhigga sharci darrada ah ee lagula kacayo warbaahinta kala duwan.

Sidoo kale, Ururka, ayaa waxa uu golaha u soo jeediyay in wax-ka bedelka iyo kaabista xeerkaasi loo baahanyahay in si daah-furnaan ah looga qayb galiyo daneeyayaasha xeerku khuseeyo.

War-murtiyeedka, ayaa waxaa sidoo kale baaq loogu jeediyay Warbaahinta dalka, iyagoona loogu baaqay inay ka waranka dhacdooyinka colaadeed ee ka jira dalka qaybo ka mid ah ay uga warramaan si masuuliyaddi ku dheehantahay isla-markaana ay sare u qaadaan codka nabadda iyo xasiloonida u adeegaya.

“Ururka saxaafadda Somaliland ee Solja waxa uu warbaahinta kala duwan ee dalka ku bogaadinayaa sidii wanaagsanayd ee ay uga shaqeeyeen doorashadii dalka ka dhacday 13 November 2024, warbaahinta dalku waxa ay muujisay xirfadooda sare iyo muhiimadda ay leedahay in si daah-furnaan ah xogaha loo siiyo dadka iyada oo xogtana ay ka helayeen ilaha saxda ah sida Komishinka Doorashooyinka Qaranka.

Ururka Solja, waxa uu Komishinkad Doorashooyinka Qaranka ku bogaadinayaa sidii furfurnayd ee ay xogaha ula wadaageyeen warbaahinta meeshana uga saarayeen xogaha been abuurka ay ee lagu baahinayey Social Mediaha taasi waxa ay keentay in bulshada ay gaadhaan xogo sax oo kasoo baxayey cidda ay khusaysay.

Warbaahinta kala duwan ee dalka waxa aanu u soo jeedinaynaa inay ka waranka dhacdooyinka colaadeed ee ka jira dalka qaybo ka mid ah ay uga warramaan si masuuliyaddi ku dheehantahay isla-markaana ay sare u qaadaan codka nabadda iyo xasiloonida u adeegaya, warbaahinta waxaa saaran masuuliyad wayn waxaana mudan in aanay ku dhex milmin dhiilooyinka cooladeed ee ay ka shaqeeyaan danta bulshada oo ah wada noolaansho iyo nabad.

Ururka Saxaafadda waxa uu Golaha Wakiillada Somaliland ugu baaqayaa in xeerka saxaafadda Somaliland oo golaha horyaala ay muhiimad gaar ah siiyaan isla markaana ay ka qayb-galiyaan dhammaanba warbaahinta dalka, maadaama oo xeerku yahay mid qaran isla markaana lagu hagayo warbaahinta, waxa aanu golaha usoo jeedinaynaa in wax-ka bedelka iyo kaabista xeerkaasi ay tahay lagama maarmaan isla markaana loo baahanyahay in si daah-furnaan ah looga qayb galiyo daneeyayaasha xeerku khuseeyo.

Ururka Solja, waxa uu Xukuumadda cusub ee Somaliland ugu baaqayaa inay fuliso isla markaana joojiso xadhigga sharci darrada ah ee lagula kacayo warbaahinta iyadoo aan xusayno in saxafigii u horreeyey la xidhay isla bishan aynu ku jirno ee December, ururka waxa uu madaxwaynaha Somaliland ugu baaqayaa in uu fuliyo balanqaadyadii warbaahinta ee ay ka mid ahaayeen joojinta xadhiga sharci darrada ahi.”