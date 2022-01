Siyaasi Bookh Oo Dhaliilo U Jeediyay Xukuumadda Madaxweyne Biixi

By admin

Burco (HP): Siyaasi Maxamed C/laahi Jaamac (Bookh), oo ka tirsan xisbiga Waddani ayaa dhaliilo culus u jeediyay xukuumadda madaxweyne Biixi, oo uu ku eedeeyay inuu siyaasad ahaan u fashilmay.

Siyaasi Bookh, oo ka mid ahaa weftiga hogaanka sare ee xisbiga Waddani ay ku tegeen magaaladda Burco, oo maanta warbaahinta kula hadlay Burco waxa uu sheegay in xisbiga Waddani uu yahay xisbigii rejadda shacabka Somaliland.

Maxamed Bookh, oo ay shirkiisa jaraa’id ku wehelinayeen siyaasiyiin kaloo ay ka soo wada jeedaan gobolka Gabiley ayaa tilmaamay in ay Gabiley ahaan ka qatan yihiin mashaariicda horumarinta ee lagu xanto, isla amrkaana wixii waxqabad ah ay bulshadda Gabiley ka sugayaan xisbiga Waddani.



Siyaasi Bookh, waxa kaloo uu ka hadlay sidii balaadhnayd ee shalay Burco loogu soo dhaweeyay, taasoo muujinaysa in C/raxmaan Cirro uu meesha ka saaray kala qoqobkii hore uga dhex jiray bulshadda Burco.

Geesta kale waxaa isna halkaasi ka hadlay siyaasi Xamse C/raxmaan Khayre, oo isna ka tirsan xisbiga Waddani.

DAAWO: Shirka Jaraa’id Ee Siyaasi Bookh iyo Xubnaha Kale:



Hargeisa Press.com/Hargeisa Office.