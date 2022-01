“Jeelka Mandheera u diyaar garooba ama tartanka iyo furista ururadda”…

By admin

Hargaysa (HP): Siyaasi Maxamuud Warsame Jaamac, oo xilal kala duwan ka soo qabtay Somaliland ayaa si adag ugu jawaabay hogaanka xisbiyadda mucaaradka ah ee Somaliland ee UCID iyo Waddani

Waxaanu Maxamuud Warsame, si gaar ah uga hadlay khilaafka ka taagan arrinta furista ururadda siyaasadda oo ay si weyn uga qayliyeen xisbiyadda mucaaradka ah, tan iyo markii ay xukuumadda madaxxweyne Biixi shaacisay in ururadda siyaasadda la furayo.

Sidoo kale siyaasi Maxamuud Warsame Jaamac, waxa uu ka hadlay soo dhawayntii balaadhnayd ee shalay masuuliyiinta xisbiga Waddani loogu sameeyay magaaladda Burco.

Maxamuud Warsame, oo maanta warbaahinta kula hadlay magaaladda Hargaysa, ayaa sheegay in dalku uu shuruuc iyo dastuur leeyahay, isla markaana shuruucdaasi in Waddani uu xisbi ku noqday.



