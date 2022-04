“Shacabka waxa aan ugu baaqayaa in ay ka soo horjeestaan cidii dacaayadaysa ciidanka…”

By admin

Hargaysa (HP): Wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta Somaliland ayaa ugu baaqay shacabka reer Somaliland in ay ka soo hor jeedsadaan cid kastoo isku dayda in ay canbaarayso ciidamadda booliska.

Wasiir Sheekh Albaani, waxa uu sheegay in ciidamadda boolisku ay yihiin kuwa ka shaqeeya ilaalinta amaanka dadweynaha ee guud ahaanba magaalooyinka Somaliland.

Hadalka wasiir Albaani, ayaa jawaab u noqonaya kadib markii shalay ay taliyaha ciidanka booliska Somaliland dhaliillo u jeediyeen hogaanka xisbiga mucaaradka ah ee Waddani.

DAAWO: Wasiir Albaani Oo Arrimahaasi Ka Hadlaya:



