Raggii Somaliland laga badbaadiyey ayaa maanta ku doodaya inay badbaadinayaan iyagu

Waa dood furan in ay Somaliland ka gaabisey ama aanay sameyn horumarkii loo baahna iyo in kale hase ahaate marka loo eego duruufaha ku xeeran ee aqoonsi la’aantu kow ka tahay iyo halkii laga soo bilaabey dhismaha dawladnimada oo eber ahayd waxa la odhan kara Somaliland waxey sameysay horumar la yaab leh xataa dadba ku tilmaama wax mucjiso ah marka la barbardhigo Somalia iyo wadamo kale oo Africa ah, Waxa amaan iyo in loo mahadnaqo mudan raggii iyo haweenkii heerka maanta soo gaadhisiyey.

Sooyaalka geedi u socodka Somaliland markasta wuxu la kulmaayay caqabado hakinaayey xawaaraha sida masuuliyiin dayacay ama gabay xilalkii loo idmaday iyo kuwo masuuqay amaanadii iyo xoolihii umadda ee lagu aaminay iyo kuwa kale oo looga shakiyey in aanay daacad u ahayn qaranimada madaxbanaanida JSL, sababaaha awgood waxa labadii xukumadood ee Xisbiga Kulmiye laga eryay masuuliyiin wasiiro u badan si dalka looga badbaadiyo waxase khalad ahaa oo xukumada lagu dhaliili kara in aan raggaa lagu la xisaabtamin ama aan lagu maxkamadayyn hantiidi laga lunsaday shicibka saboolka ah, marka waa gartood in ay iyagu maanta ku doodaan in ay wax badbaadinayaan iyo in ay ku dhiiradaan in ay shicibkii ay dhaceen isla soo hortagaan in ay soo wadaan isbedel u horseedi doona wanaag.

Raggaa (Wasiiradii hore) ee aan soo sheegay iyaga oo weli afku qoyan yahay waxay isku shubeen Xisbiga Waddani laba sababood dartood: in ay kaga dhuuntaan cadaalada haddiiba hay’adaha garsoorku ku dhiiradaan in ay ku daba galaan hantida ku maqan iyo bal in ay fursad kale oo ay hanti kale ku booban ka heli karaan “incase” Waddani ku guulaysto doorashada, Si kasta ha ahaate Xisbiga Waddani soo dhaweynta ragga u calaamadsan umadda kaga heli mayaan taageero iyo cod toona, waxaad mooda xisbiga Waddani in uu yaraysanayo (underestimating) garaadka iyo garashada cod-bixiyaha oo kala garan kara ninka u xiiraya iyo ninka u hool-hooli.

Waxa qoray Cabdiraxmaan Cadami, ex Maayarkii hore ee Hargeysa iyo Guddoomiyihii hore ee Hay’adda Shaqaalaha Dawladda Somaliland

Abdirahamanadami33@yahoo.com