Muxuu Yahay Kacdoonka Bulsho Ee Ka Dhashay Sawir Qaade khuum-khaam?

Hargaysa (HP): Labadii malmood e u danbeeyay waxaa si weyn baraha Internet-ka ee xidhiidhka bulshadda la isla dhex marayay Wiil ka mid ah shaqaalaha wasaaradda warfaafinta Somaliland oo la sheegay in xuquuqdiisii la duudsiyay.

Weriyahani ah oo sawir qaade ka mid ah shaqaalaha telefishanka qaranka somaliland ayaa ka cabanayay in loo diiday lacagtii uu ku shaqeeyay mudadii ay socdeen ciyaaraha kooxaha horyaaladda kubbadda cagta oo uu ka soo tebinayay magaaladda Berbera.



Waxaana arrinta cabashadda sawir qaadahaasi ka hadlay agaasimaha telefishanka qaranka somaliland oo sheegay in aanu wiilkaasi shaqaaleba ka ahayn telefishanka.

Hasey yeeshee arrintaasi ayay cadho weyn ka muujiyeen guud ahaanba bulshadda reer Somaliland, iyagoona baahiyay qoraalo ay ku muujinayaan sidii wiilkaasi xaqiisa loo siin lahaa.

Arrintaasi waxaa warbixin ka diyaariyay Suxufi Maxamed Andar, oo ka tirsan MM tv.



Hargeisa Press.com/Hargeisa Office.