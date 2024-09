Muuqaalka Mustaqbalka: Rajada xidhiidhka Somaliland iyo Taiwan

Somaliland, oo ah dawlad dimuqraadi ah oo iskeed isku xukunta, kuna taal Geeska Afrika, waxay rajaynaysaa inay hesho aqoonsi caalami ah; Halka Taiwan, oo ah dimoqraadiyad firfircoon oo la tacaalaysa caqabado siyaasadeed oo adag, ay isku dayayso inay ballaadhiso ka-qaybgalkeeda bulshada caalamka. Xidhiidhka laba geesoodka ah ee afarta sanno soo jiitamayay, waxa sii kordhaysa in la lafo-guro saamaynta uu ku yeelan karo xidhiidhka siyaasadeed ee Taiwan iyo Somaliland, maadaama geopolitics ay inta badan ka hor imanayso saadaasha.

Si kastaba ha ahaatee, marka la tixgelinayo diblomaasiyadda iyo ujeedooyinka siyaasadeed, xaaladdu way kala duwan tahay. Arrinta muhiimka ahi waxay ku jirtaa nuxurka xidhiidhka Somaliland iyo Taiwan iyo sidoo kale aragtiyaha ay ka qabaan labada dal. Maqaalkani wuxuu qeexayaa afar qaybood oo muhiim ah. Marka hore, waxay sharxi doontaa aasaaska iskaashiga Somaliland iyo Taiwan, iyadoo iftiimin doonta kala soocida iyo tayada gaarka ah, iyo sidoo kale faa’iidooyinka is-dhaafsiga ah ee ay bixiso. Marka labaad, waxay bixin doontaa fikrado cusub oo ku saabsan jawaabaha is burinaya ee Mareykanka iyo Jamhuuriyadda Dadka Shiinaha (PRC) ee xidhiidhka, taas oo barbar dhigaysa kaalmada isbarbardhigga ah ee Washington ee falcelinta caddaynta ee Shiinaha. Saddex, waxay eegi doontaa cadaadiska ay Beijing ku hayso Somaliland. Marka afraad, waxa ay ka wadahadli doontaa xidhiidhka wakhtiga ku habboon ee waxtarka leh ee dalalka Bariga Afrika ay la leeyihiin Somaliland ee la xidhiidha fikradaha iyo aragtida ay ka qabaan xidhiidhka. Maqaalku waxa uu ku soo gebagebeeyey in aan dib u eegno rajada laga qabo xidhiidhka Taiwan iyo Somaliland afarta sanno ee soo socda.

Xidhiidhka Somaliland iyo Taiwan

2020, Somaliland iyo Taiwan, oo ah laba dal oo dimuqraadi ah iyo siyaasad xasiloon oo ku kala yaal gobollo-siyaasadeed oo aad u kacsan (Geeska Afrika iyo Indo-Pacific), waxay sameeyeen iskaashi xooggan oo ku salaysan qiyam iyo danaha guud. Xidhiidhka Taiwan iyo Somaliland waxa goonida ka dhigaya waa sida ay sida ay isku eeg yihiin xaaladahooda. Labada dal kuma xidhna ururo dhinacyo badan leh sida Qaramada Midoobay, waxaana si isku mid ah loo diiday xubinimada inta badan golayaasha gobolka. [1] Si kastaba ha ahaatee, waxay weli saameyn weyn ku leeyihiin gudaha iyo dibedda xuduudahooda. Si kastaba ha ahaatee, xidhiidhku waxa uu ku salaysan yahay wax badan oo ka badan qiimaha la wadaago iyo duruufaha siyaasadeed. Run ahaantii, waxa ay salka ku haysaa dano uu dal kastaaba hiigsanayo in uu horumariyo.

Laba arrimood, ayaa ku jira go’aanka ay Somaliland ku doonayso inay xidhiidh la yeelato Taiwan. Ugu horrayn, batroolka, gaaska dabiiciga ah, warshadaha macdanta iyo macdanta, ayaa ah qaybaha ugu horreeya ee ay Somaliland ku raadiso maal-gashi. Shirkadda Shidaalka ee Taiwan CPC oo laga leeyahay dalka Taiwan, ayaa soo bandhigtay xiisaha ay u qabto inay hawlo ganacsi ka fuliso Somaliland, iyada oo ku sababaysay horumarka iyo horumarka baaxadda leh ee uu dalku ka samaynayo dhinacyadaas. Intaa waxa dheer, marka la eego aasaaska dhaqaale ee Somaliland oo u badan ganacsiga iyo xoolaha, oo ay ka maqan tahay qayb warshadeed adag, ganacsatadu guud ahaan waxay iibsadaan badeecooyinka iyo alaabooyinka dhammayska tiran iyagoo soo dhoofsada. Ka dib, ku dhawaad ​​80 boqolkiiba badeecooyinkan ayaa dib loogu dhoofiyaa Itoobiya iyo dalal kale. Kaabayaasha dhaqaalaha iyo goobta istaraatiijiga ah ee ay ku jirto awgeed, Somaliland waxay u adeegtaa sidii meel muhiim ah oo laga soo galo suuqa caalamiga ah iyo wixii ka dambeeyaba. Iyada oo ku soo jiidanaysa maalgashiga Taiwan ee dhinaca wax soo saarka, Somaliland waxa ay sidoo kale rajaynaysaa in ay xoojiso rajada dhaqaale, yarayso heerka shaqo la’aanta sare ee dhalinyarada, iyo xoojinta mawqifkeeda goob ganacsi.

Sababta labaad ee ka danbeysey go’aanka Somaliland ay ku go’aansatay in ay xidhiidh diblumaasiyadeed la yeelato Taiwan waxa ay ahayd in ay ka dhabayso ujeeddooyinkeeda siyaasadeed, oo ay muujiso sida ay ugu furfuran tahay in ay xulafo cusub la samayso waddamada reer galbeedka – gaar ahaan Mareykanka. 2020, Mareykanku wuxuu soo bandhigay sharciga TAIPEI si kor loogu qaado xidhiidhka Taiwan iyo dhiirigelinta quruumaha inay xoojiyaan xidhiidhka ay la leeyihiin jasiiradda. Xeerka TAIPEI waxa uu Somaliland ku dhiirigaliyay in ay xidhiidh la samayso Taiwan, iyada oo la jaan-qaadaysa hadafkeeda siyaasadeed ee arrimaha dibadda iyo kuwa Mareykanka, Ingiriiska iyo Midowga Yurub.

Dhinaca kale, Taiwan ayaa iyaduna ka faa’iidaysanaysa xidhiidhka ay la leedahay Somaliland. Iyada oo Afrika ay u soo baxayso suuq koraya, Somaliland waxa ay fursad u siisay Taiwan in ay ballaadhiso joogitaankeeda diblomaasiyadeed iyo dhaqaale ee Bariga Afrika.

Somaliland oo ah waddankii ugu horreeyay ee gobolka u oggolaaday in Taiwan ay yeelato xafiis wakiillo ah, Somaliland waxay muhiimad istiraatijiyadeed u leedahay hawlgelinta Taiwan ee gobolka. Gobolka Bariga Afrika waxa uu ka kooban yahay 21 waddan oo Somaliland ku jirto, waxaana ku nool ku dhawaad ​​500 oo milyan oo qof. Somaliland waxay u noqon kartaa marinka Taiwan ee xidhiidhka siyaasadeed ee dalalka Bariga Afrika. Si kastaba ha ahaatee, Taiwan si ay si wax ku ool ah uga faa’iidaysato fursadan, waa inay muujisaa tartanka qaabkeeda horumarinta dhaqaalaha marka la barbar dhigo Shiinaha iyo quwadaha kale ee gobolka.

Nuxur ahaan, xidhiidhka Somaliland iyo Taiwan, ayaa faa’iido u leh labada dhinac. Halka Somaliland ay raadinayso maalgashi iyo kobac dhaqaale, Taiwan waxa ay doonaysaa in ay balaadhiso saamaynteeda iyo galaangalka suuqyada Afrika ee soo koraya.

Si kastaba ha ahaatee, waxaa muhiim ah in la qiro in Taiwan ay mas’uuliyad weyn ka saaran tahay xidhiidhka. Somaliland waxa ay horeba u muujisay niyad wanaag iyada oo diiday hawl-galka joogtada ah ee Beijing iyo la-shaqaynta karootada-sida kaalmada dhaqaale iyo in ay xafiisyo ka samaysato caasimadaha labada dal si ay u jarto xidhiidhka Taiwan.

Guusha iskaashigani waxa ay ku xidhan tahay in Taiwan ay diyaar u tahay in ay ka jawaabto hindiseyaasha Somaliland oo ay ka faa’iidaysato fursadaha ka soo baxa faa’iidada iyo barwaaqada labada dhinac.

Xeeladaha Istaraatiijiga ah: Falcelinta Mareykanka iyo Shiinaha ee Xidhiidhka

Xidhiidhka u dhexeeya Taiwan iyo Somaliland, ayaa noqday arrin taagan, taasoo keentay falcelino kala duwan oo ka imanaya Mareykanka iyo Shiinaha. Halka Washington ay si taxadar leh u qiratay in Taiwan ay la sameysatay xidhiidhka Somaliland, Shiinuhu wuxuu si adag uga jawaabay isagoo isku dayaya inuu wiiqo iskaashiga cusub ee la sameeyay. Ugu horrayn jawaabtii maamulka Mareykanku ka bixiyey xidhiidhka Taiwan iyo Somaliland waxa ay u muuqatay mid qabow. In kasta oo Golaha Ammaanka Qaranka ee Aqalka Cad (NSC) uu si badheedh ah u ansixiyay xidhiidhka cusub ee Taiwan iyo Somaliland, haddana Wasaaradda Arrimaha Dibadda waxay sii wadday inay raacdo siyaasaddeeda “Siyaasadda Midnimada Soomaaliya”, iyada oo ka gaabsanaysa inay Somaliland aqoonsato iyada oo si gaar ah u aqoonsan dawladda Soomaaliya ee Muqdisho. Si kastaba ha ahaatee, gudaha wareegyada Mareykanka – Congress-ka iyo Pentagon-ka, tusaale ahaan – waxaa jiray aqoonsiga muhiimadda istiraatijiyadeed ee Somaliland iyo qiyamka dimoqraadiyadeed. Xeerka iskaashiga Somaliland waxa soo bandhigay Senatarada Mareykanka Jim Risch (R-ID), Chris Van Hollen (D-MD), Mike Rounds (R-SD). Ujeeddadeedu waa in Wasaaradda Arrimaha Dibadda lagu amro in ay warbixin ka siiso Congress-ka oo ku saabsan la macaamilka Somaliland, iyo in ay kula taliso Xoghayaha Difaaca in uu sameeyo daraasad ku saabsan suurtogalnimada ka hor inta aan la samayn iskaashi joogto ah oo lala yeesho Somaliland. Nasiib darro, sharcigan lama fulin, inkastoo ku dhawaad ​​afar sano oo saaxiibtinnimo Taiwan iyo Somaliland ah, haddana Mareykanku weli lama hawlgelin Somaliland. Marka la eego siyaasadda dhabta ah, tani waxay muujinaysaa in Washington ay si wax ku ool ah u wiiqayso Taipei habka siyaasadda dibadda ee muhiimka ah ee qaaradda Afrika.

Taas bedelkeeda, Shiinuhu wuxuu si adag uga falceliyay xidhiidhka cusub ee Taiwan iyo Somaliland, isaga oo u arkayay mid caqabad ku ah danihiisa. Beijing waxay adeegsatay xeelado ay ka mid yihiin jujuub iyo cadaadis siyaasadeed si ay uga jawaabto.

Ganacsigii Shiinaha ee hore u joogay Somaliland, ayaa si lama filaan ah uga baxay ka dib markii uu dhacay isbeddelka dublamaasiyadeed, taas oo keentay in ay ka baxaan qaybo ka mid ah dhaqaalaha. Intaa waxa dheer, Shiinuhu waxa uu isku dayey in uu Somaliland ku soo jiido ballanqaadyo horumarineed oo dhinaca kaabayaasha dhaqaalaha ah, balse waxa uu shuruud ku xidhay in uu xidhiidhka u jaro Taiwan. Markii isku dayo lagu doonayay in xal la gaadho ay fashilmeen, Beijing waxay adeegsatay habab gardarro badan, oo ay ka mid yihiin faragelinta siyaasadda gudaha ee Somaliland iyo hurin colaadeed.

Markan, Beijing waxa ay u muuqatay in ay ujeeddadeedu ahayd burburinta Somaliland. Sannadkii 2023-kii, ciidamada Mareykanka ayaa booqasho ku tagay dekedda Berbera ka hor hawl-gallada tababarrada ciidamada ee Mareykanku hoggaaminayo. Sahanka goobta ayaa yimid iyadoo ciidamada Mareykanka ay isu diyaarinayaan Justified Accord 2023, oo ah tababarkii ugu weynaa ee tababar ciidan ee Bariga Afrika oo uu maalgeliyo Taliska Mareykanka ee Afrika (AFRICOM).

Go’aankan, ayaa aad uga cadhaysiiyay Shiinaha oo abaabulay dagaal wakiilnimo oo ka socda deegaanada bariga Somaliland oo ay gacan ka siiyeen shacabka ku dhaqan magaalada Laascaanood. Ujeedada ugu weyn ee Beijing waxa ay ahayd in ay fashiliso dhoolatuskii heshiiskii US Justified Accord ee Berbera. Ugu dambayntii, Shiinuhu waxa uu Washington ku khasbay inay joojiso dhoolatuska milateri ka dib markii ay taageertay kooxaha hubaysan ee doonaya inay ka goostaan ​​Somaliland. Markay sidaas samaynayso, tillaabooyinka aargoosiga ah ee Shiinaha ayaa si guul leh u horjoogsaday yoolalka Mareykanka ee aagga. Waxa ka mid ahaa ka hortagga fulinta qodobbada ku xusan Xeerka Ogolaanshaha Difaaca Qaranka ee 2023 (NDAA) iyo in la hor istaago hawlgallada Taliska Mareykanka ee Afrika ee Somaliland.

In kasta oo Taiwan ay dadaal ugu jirtay sidii ay taageero uga heli lahayd Washington una soo bandhigtay ku lug lahaanshaha Shiinaha ee colaadda Laascaanood, haddana dawladda Mareykanku waxay door bidday in ay ku qanacdo Beijing. Tani waxay hoosta ka xariiqaysaa dheelitirka awoodda ciyaarta ee gobolka. Hababka kala duwan ee Shiinaha iyo Mareykanku u maraan xidhiidhka ay la leeyihiin Taiwan iyo Somaliland ayaa muujinaya sida danaha iyo xisaabinta juqraafiyeed ay u saameeyaan dhaqdhaqaaqyada bariga Afrika. Iyada oo Taiwan ay ku dadaalayso inay balaadhiso raadkeeda, Somaliland-na ay ku socoto isbahaysigeeda, gobolkan ayaa weli ah isha lagu hayo tartanka quwadaha waaweyn ee adduunka.

Aragtida Afrika ee Xidhiidhka Somaliland iyo Taiwan

Jawaabaha ay ummaduhu ka bixiyeen xidhiidhka Somaliland iyo Taiwan waa kuwo qallafsan oo kala duwan. Dalal badan oo Afrikaan ah, oo ay ku jiraan kuwa ku yaalla gobolka Geeska Afrika, ayaa caado ahaan u ilaalin jiray xidhiidhka Shiinaha. Tani waxay inta badan sabab u tahay maalgashiga Shiinaha ee kaabayaasha, hawlaha macdanta, iyo ganacsiyada saliidda iyo gaaska. Maalgelinta Shiinaha ee kaabayaasha Afrika ayaa ahaa mid aad u muhiim ah, oo ka kooban mashaariic kala duwan sida waddooyin, tareennada, dekedaha, iyo garoomada diyaaradaha. Tusaale ahaan, u fiirso Jidka Tareenka ee Addis Ababa-Jabuuti, kaas oo uu maalgeliyay oo uu dhisay Shiinuhu oo u adeega isku xidhka gobolka oo dhan. Sidoo kale, Shiinuhu waxa uu maal-gashi ku sameeyay hawlaha macdan qodista ee dalalka sida Zambia iyo Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo, halkaas oo shirkadaha Shiinuhu ay ku lug leeyihiin macdanta Cobalt iyo Cobalt, siday u kala horreeyaan. Intaa waxaa dheer, shirkadaha Shiinuhu waxay si firfircoon uga qaybqaateen hawlaha sahaminta saliidda iyo gaaska ee Nigeria, Angola, iyo Sudan, si ay dhaqaale qiimo leh u siiyaan dhaqaalaha quruumahan.

Habka Shiinaha ee maalgashiga Afrika, ayaa inta badan loo arkaa in uu leeyahay xaalado aad u yar marka loo eego la-hawlgalayaasha kale, taas oo ka dhigaysa doorasho soo jiidasho leh dalal badan oo Afrikaan ah oo raadinaya gargaar horumarineed. Si kastaba ha ahaatee, waxaa walaac laga muujiyay culeyska deynta ah ee laga yaabo in qaar ka mid ah wadamada Afrika ay la kulmaan deynta Shiinaha. Sidaa darteed, waxaa jira xiisaha sii kordhaya ee quruumaha qaarkood si ay u sahamiyaan qaababka gargaarka horumarineed ee ka caawin kara inay ka fogaadaan inay ku dhacaan dabinka deynta.

Iyadoo la tixgelinayo muhiimadda ay leedahay in la sii wado xidhiidhka Shiinaha, inta badan dalalka Afrika ee ku yaala gobolka Geeska Afrika ayaa si taxadar leh u muujiya marka ay timaado xidhiidh lala sameeyo Taiwan. Caadi ahaan, xafiisyada ajnabiga ah ee quruumahani way ka labalabeeyaan inay qaataan cilaaqaadyada laga yaabo inay wiiqaan iskaashigooda jira. Si kastaba ha ahaatee, waxa sidoo kale jira dareen xiiso leh oo ay waddamadu ka qabaan waxa Taiwan ku soo kordhin karto gobolka, gaar ahaan haddii Taiwan ay qaadato hab faa’iido u leh Somaliland. Haddii Taiwan ay muujiso guulo ay ka mid tahay horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha, kobaca dhaqaalaha, iyo kobcinta awooda Somaliland, waxaa laga yaabaa in dalalka Afrika qaarkood ay aad ugu dhiiradaan la macaamilka Taiwan ama xitaa ay xidhiidh la sameystaan. In kasta oo Somaliland oo keliya u ogolaatay Taiwan inay samaysato joogitaan diblomaasiyadeed, haddana waxa laga yaabaa in dalalka kale ee Bariga Afrika u oggolaadaan in Taiwan ay ballaadhiso joogitaankeeda haddii uu ku guulaysto xidhiidhka ay Somaliland la leedahay ee dhinacyada farsamada, ganacsiga iyo is-dhaafsiga dhaqanka.

Tusaale ahaan u soo qaado Koonfur Afrika iyo Nigeria. Maadaama ay yihiin labada waddan ee ugu dhaqaalaha badan qaaradda, waxay horee xafiisyo ganacsi uga furteen Taiwan waxayna u ogolaadeen Taiwan inay xafiis ka sameysato dalalkooda. Tani waxay ka tarjumaysaa rabitaanka quruumaha ka dhexeeya inay la macaamilaan Taiwan in kasta oo ay suurtogal tahay inay saameyn ku yeeshaan xidhiidhka ay la leeyihiin Shiinaha. Ugu dambeyntii, wadamada Afrika waxay ku dadaalayaan inay isku dheelitiraan danahooda ku lug leh Shiinaha iyo rabitaankooda ku aaddan sahaminta iskaashiga kale iyo fursadaha horumarineed.

Rajada Xidhiidhka Dheeraadka ah ee Somaliland iyo Taiwan

Xidhiidhka u dhexeeya Somaliland iyo Taiwan waa mid adag oo sii fidaya. Waxa xidhiidhkan ka dhigaya mid gaar ah waa dabeecadiisa. Waa xidhiidh rasmi ah oo dhinacyo badan leh, laakiin maaha mid diblomaasiyadeed. Si kale haddii loo dhigo, iskaashiga laba geesoodka ah ayaa loo arkaa mid rasmi ah, sababtoo ah saxeexyada laba wasiir arrimo dibadeed. Dhinaca kale, waxa ay ka duwan tahay xidhiidhka Taiwan iyo xulafadeeda diblomaasiyadeed ee rasmiga ah. Xaaladdan oo kale, Somaliland waxay si buuxda u fahamsan tahay xaaladda dhaqaale iyo amni ee Taiwan, gaar ahaan marka ay xiisadaha marin-mareenka ahi sii huraan. Somaliland waxay si qoto dheer u xushmaynaysaa maqaamka uu Shiinuhu ku leeyahay awood sare oo caalami ah iyo mawqifka uu kaga jiro golaha ammaanka ee Qaramada Midoobay. Xidhiidhka rasmiga ah ee ay Somaliland la leedahay Taiwan ma aha mid wiiqaya ama iska indha tiraya sharcinimada iyo muhiimadda Shiinaha.

Somaliland waxa ay Taiwan u aragtaa dal ka go’ay Shiinaha, waxaanay aqoonsan tahay wax qabadkeeda wanaagsan ee beesha caalamka. Haddaba, mawqifka Somaliland madmadow ku jiro. Xidhiidhka Somaliland iyo Taiwan waxa uu ku salaysan yahay xaqiiqada dhabta ah ee jirta oo ah in la ixtiraamo madax-banaanida Taiwan iyo qiimihii ay wadaagto, iyada oo la aqoonsanayo saamaynta Shiinaha ee caalamka. Taiwan waxay dareenkeeda kaga jawaabtay inay aqoonsatay madax-bannaanida Soomaaliya, waxaanay Somaliland u aqoonsan tahay qaran ku salaysan duruufo jira. Ixtiraamka labada dhinac ayaa aasaas u ah xidhiidhkooda, iyada oo ayna jirin wax iska hor imaad ah.

Qodobka ugu muhiimsan: Afartii sano ee la soo dhaafay, iskaashiga gaarka ah ee u dhexeeya Somaliland iyo Taiwan wuu kobcay. Si kastaba ha ahaatee, waxa lama huraan ah in Taiwan ay raacdo dariiqa ay Somaliland ku doonayso inay maalgashi weyn ku samayso xidhiidhka, gaar ahaan iyadoo Shiinuhu uu sii wado dedaalka uu ku doonayo inuu ku kala saaro labada dal.

1] Taiwan waxay xubin ka tahay tiro xadidan oo ururada ganacsiga caalamiga ah: Ururka Ganacsiga Adduunka (sida “Goobta Kastamka ee Taiwan, Penghu, Kinmen iyo Matsu [Shiine Taipei]”), Iskaashiga Dhaqaalaha Asia-Pacific (APEC) (sida “Taipei Shiinaha”), oo dalbaday xubin ka ahaanshaha Heshiiska Dhameystiran iyo Horumarka ee Iskaashiga Baasifigga (CPTPP).