Musharrax Cabdiraxmaan Cirro Oo ka Hadlay Garab-istaagga Madaxweyne Ku-xigeenka Somaliland u Muujiyey

Hargegsa (HargeisaPress)–Musharraxa Madaxweynaha Xisbiga mucaaradka ah ee Waddani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cirro, ayaa sheegay inay sharaf u tahay in Madaxweynaha ku-xigeenka Somaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil (Saylici), caawa taageero Musharraxnimadiisa.

Saylici, ayaa caawa shaaca ka qaaday in Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi jebiyey dhaartii lagu dhaariyey, waxaanu sheegay in loo baahan yahay in dalka laga badbaadiyo Muuse. Shacabka reer Somaliland ayuu ugu baaqay inay isbeddelka taageeraan, isla markaana u codeeyaan Musharrax Cirro iyo ku-xigeenkiisa, sidoo kalena Xisbi u doortaan Urur-siyaasadeedka Barwaaqo.

Musharrax Cirro oo shir jaraa’id oo ay Saylici Hargeysa ku wada qabteen caawa, ka dib qoraal kooban soo dhigay bartiisa Facebook, ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay is isgarabtaagga Madaxweyne ku-xigeenku u muujiyey.

Waxaanu qoraalkiisa ku yidhi; “Waxa sharaf & milgo ii ah in uu Madaxweyne kuxigeenka Jamhuuriyadda Somaliland Cabdiraxmaan Saylici uu caawa taageero dhismahayga musharraxnimo iyo dedaaladda isbeddel doonka ee dalka ka socda.

Waa tallaabo weyn oo loo qaadayo dhanka isbeddelka & wadajirka umadda. Dhanka kale-na waa tusaale nool oo tilmaamaya hoggaaminta Muuse iyo kooxdiisa xinka iyo xasaradda siyaasadda ka dhigtay.

Dalkan isbeddel baa ka dhacaya uu shacabku hoggaaminayo, insha Allaah.” Sidaa ayuu ku yidhi qoraalkiisa Musharrax Cirro.

