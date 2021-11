“Madaxweynaha waan ku hanbalyaynaa hirgelinta heshiiskii aanu Addis Ababa ku gaadhnay”…

Widh-widh (HP): Keyse Cabdi Yuusuf, oo ka mid ahaa siyaasiyiintii khatumo ayaa madaxweynaha Somaliland ku bogaadiyey hirgelinta qodobo ka mid ah heshiiskii ay magaaladda Addis Ababa ku wada gaadheen Somaliland.

Qodobadaasi oo uu sheegay inuu ka mid ahaa sidii maamulka dawladda Somaliland loo gaadhsiin lahaa deegaamadda gobolka Buuhoodle, isla markaana maamul daadejin loogu samayn lahaa.

Waxa kaloo uu tilmaamay in qodobadda heshiiskaa ka mid ahaa ee ay xukuumadda Somaliland fulisay inuu ka mid ahaa sidii bulshadda deegaanka Buuhoodle loogu ogolaan lahaa in ay iyagu soo doortaan goleyaashoodda deegaanka.

Siyaasi Kayse, ayaa madaxweyne Biixi, uga mahad celiyay hirgelinta waxyaabihii ay heshiiska ku wada gaadheen, isagoona madaxweynaha Somaliland u jeediyay hadallo gar-naqsi ah u diray madaxweynaha Somaliland.

Hadaladaasi oo uu ku eedeeynayay wasiirro iyo siyaasiyiin ay deegaanka Buuhoodle ka soo wada jeedaan, kuwasaasoo uu ku dhaliilay in aanay daacad ka ahayn in deegaankaasi uu horumar ka hirgeliso xukuumadda Somaliland.



Kayse Cabdi Yuusuf, waxa uu sidan ka sheegay hadal uu ka jeediyay munaasibad ay maayarka Buuhoodle maamulka caafimaadka ee degmadda Widh-widh ku wareejinaysay baabuur Unbulance ah oo uu madaxweynaha Somaliland ku caawiyay.

Geesta kale siyaasi Kayse, waxa uu sheegay in ay ka siyaasiniin ahaan, iyo ka bulsho ahaanba garab taagan yihiin sidii golaha deegaanka Buuhoodle shaqadiisa u gudan lahaa, isla markaana horumarka uga shaqayn lahaa.

Hargeisa Press.com/Hargeisa Office.